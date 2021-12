Cô gái bất ngờ lên cơn co giật rồi bất tỉnh khi đang làm nail

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng cô gái trẻ lên cơn co giật ngay giữa tiệm làm nail khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ.

Cô gái đang làm nail bỗng co giật, ngã bất tỉnh dưới sàn nhà

Theo dõi đoạn clip trích xuất từ camera của tiệm nail cho thấy, trong tiệm có khoảng chừng 8 cô gái trẻ đang ngồi. Lúc này, một cô gái ngồi trong cùng đang đưa một tay cho thợ làm nail, tay còn lại thì xem điện thoại.

Bỗng dưng không rõ lý do gì, cô gái lên cơn co giật, chân tay co quắp, mắt trợn ngược lên trần nhà rồi ngã gục xuống nền nhà, chân tay không ngừng co giật.

Cô gái trẻ đang làm nail thì co giật, gục ngã dưới nền nhà. Ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt tại tiệm nail hoảng hốt sợ hãi, la hét thất thanh. Một số chạy ra ngoài gọi xe cấp cứu, số khác thì tản ra chỗ khác.

Dù chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu và sức khỏe cô gái trẻ sau đó thế nào, song đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao.