Cô gái 28 tuổi quyết cưới “ông chú” hơn 33 tuổi và phút chạnh lòng vì câu hỏi "đắng ngắt" của hàng xóm

Khoảng cách tuổi tác trong một cuộc hôn nhân luôn là vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ. Nhiều người ngại ngần khi nghĩ đến khoảng cách ấy, không dám chọn người hơn tuổi quá nhiều để kết hôn.



Tuy nhiên, một khi tình yêu đã lên tiếng thì làm sao có thể cưỡng lại được. Những người thật lòng yêu nhau sẽ vượt qua đủ thử thách để ở bên nhau.

Người phụ nữ có tên Hannah Van Noot (28 tuổi) đến từ Hà Lan đã kể câu chuyện của bản thân mình. Theo đó, cô đã ở bên cạnh chồng mình từ 6 năm trước, khi mới 22. Chồng cô tên Shaun Myrray (61 tuổi, người Anh). Khoảng cách giữa cả hai là 33 tuổi.

Họ là một cặp đôi có niềm đam mê với âm nhạc. Cuối cùng, cả hai tìm thấy nhau trên Youtube sau khi Hannah bị ấn tượng bởi bản cover guiter ca khúc "We are the Champions" của Shaun.

Nữ y tá trẻ tuổi đã mê mẩn và quyết định tìm hiểu thông tin của đối phương để làm quen. Lúc đó, Shaun đã từng ly hôn, có 2 đứa con.

Hai vợ chồng chênh nhau 33 tuổi vẫn hạnh phúc.

Sau một thời gian nói chuyện qua lại, cả hai đã gặp nhau và nảy sinh tình yêu nhanh chóng. Ban đầu, Shaun ngại ngần chuyện tuổi tác nên không muốn tính toán xa xôi.

Tuy nhiên, Hannah đã ngay lập tức thích anh và bày tỏ tình cảm của mình. Chính cô là người chủ động sắp xếp mọi thứ trong mối quan hệ, xua đi những mặc cảm của Shaun và giúp cả hai chính thức bước vào giai đoạn yêu đương. Chính Shaun cũng không ngờ Hannah lại có thể say đắm mình như thế, tất cả đến chỉ sau cuộc gặp mặt đầu tiên đầy chóng vánh.

Cô y tá xinh đẹp đã "chơi lớn", chuyển đến sống hạnh phúc ở Maidstone, Kent (Anh) trong suốt 6 năm qua. Và đến đầu năm 2022, cả hai mới chính thức tổ chức hôn lễ sau một thời gian dài yêu đương.

"Âm nhạc là thứ thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi tiến đến gần nhau hơn. Khi gặp mặt lần đầu, anh ấy lập tức thu hút tôi. Người đàn ông ấy tốt toàn diện nên tôi đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc của mình. Ban đầu, cả hai đã giữ bí mật mối quan hệ trong vài tháng và chờ xem nó đi đến đâu vì nói thật xung quanh cũng có nhiều áp lực.

Bản thân tôi chưa từng hẹn hò với một người lớn tuổi nào trước đó cả. Shaun cũng chưa yêu phụ nữ nào nhỏ tuổi hơn nhiều như thế. Bởi vậy, mối quan hệ này mới mẻ với cả hai", Hannah chia sẻ.

Tình cảm giữa cả hai thì luôn nồng nàn song điều khiến Hannah bận lòng chính là việc nhiều người xung quanh luôn nhầm cô và chồng là cha con kể từ khi cô chuyển tới Anh.

"Chúng tôi luôn phải đối mặt với những câu hỏi như: "Bố cô đấy à?" từ hàng xóm trong khi mới về chung một nhà. Đôi lúc chúng tôi mặc kệ hoặc đơn giản là sửa lại thôi. Hai vợ chồng tôi cũng không phải là những người quá để bụng nên chẳng mấy để tâm.

Tuy nhiên, ánh nhìn của những người xung quanh khi lần đầu tiên tôi đến đây cũng không phải quá cởi mở. Họ cho là tôi kết hôn chỉ đổi lấy tiền bạc hoặc thuận lợi cho việc nhập cư.

Mọi người có thể khó hiểu khi nghĩ cả hai chúng tôi cần nhau và trái tim bọn tôi thực sự muốn có nhau", Hannah bày tỏ.

Cặp đôi được gia đình ủng hộ mối quan hệ.

Hannah có vẻ ngoài khá xinh đẹp và bản thân Shaun cũng không phải quá trẻ so với độ tuổi nên những hiểu lầm là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, cô gái trẻ cho rằng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề trong mối quan hệ của cả hai. Họ đều đã trưởng thành, quan tâm đến nhau sâu sắc và đó là tất cả những gì anh ấy muốn. Ban đầu, chính Hannah cũng không chắc mối quan hệ có thể bền chặt lâu dài song đã 6 năm trôi qua, cả hai vẫn đang sống trong những ngày ngọt ngào, hạnh phúc.

Hannah tâm sự: "Nhiều người luôn nghĩ là các mối quan hệ chênh lệch tuổi tác thì đàn ông sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ. Tuy nhiên thực tế không như vậy. Bọn tôi độc lập tất cả.

Ban đầu, khi gia đình nhìn thấy chúng tôi bên nhau đã không ưng ý, thậm chí giận dữ phản đối. Nhưng một thời gian sau, họ nhận ra chúng tôi thực sự yêu nhau và họ đã chấp thuận. Chỉ cần gia đình tôi chấp thuận thôi còn những gì xung quanh đều không quan trọng. Tôi không quan tâm người lạ nghĩ gì về mình".

Theo The Sun

https://afamily.vn/co-gai-28-tuoi-quyet-cuoi-ong-chu-hon-33-tuoi-va-phut-chanh-long-vi-cau-hoi-dang-ngat-cua-hang-xom-20220807110439972.chn