Cô gái 26 tuổi sốc khi buồng trứng của mình lão hóa ngang 50 tuổi và có thể vô sinh: Bác sĩ nói do cô thường làm điều này mỗi ngày

Trong vài ngày gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp của một cô gái 9x giấu tên, được gọi với biệt danh là Lili, câu chuyện của cô gái trẻ này như hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đang có thói quen sống sai lầm tương tự.

Theo QQ đưa tin, cô gái Lili năm nay 26 tuổi đang làm công việc bán hàng vì thế cô rất bận rộn và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ. Công việc bận rộn khiến cuộc sống của Lili đảo lộn, cô thường bỏ bữa, đặc biệt thường xuyên thức khuya. Sau đó, Lili phát hiện mình đã bị mất kinh nguyệt 4 tháng liên tiếp.

Khi đến Bệnh viện Trung Đại, trực thuộc Đại học Đông Nam để kiểm tra, cô vô cùng hốt hoảng khi nồng độ nội tiết của mình đã đạt chỉ số của những phụ nữ mãn kinh, kết quả chẩn đoán là suy buồng trứng nguyên phát. Chỉ mới 26 tuổi, Lili đã sở hữu buồng trứng lão hóa như 50 và có thể mất khả năng sinh sản.

Trả lời về trường hợp của bệnh nhân 26 tuổi trên, bác sĩ Peng Danhong (Giám đốc Trung tâm chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết nữ, Bệnh viện Trung Đại) cho biết: Căng thằng trong thời gian dài, sinh hoạt không điều độ và đặc biệt là thức khuya, thiếu ngủ là lý do LiLi và nhiều phụ nữ trẻ khác bị suy buồng trứng nguyên phát, bước vào thời kỳ mãn kinh sớm.

Bác sĩ cũng cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây ra suy buồng trứng sớm thường là do yếu tố di truyền, do bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen. Nguyên nhân cũng có thể do tác dụng phụ của hóa trị hệ sinh sản, xạ trị và các yếu tố khác gây dị tật mô buồng chứng...

Ngoài ra, kinh nguyệt có liên quan mật thiết đến hệ thần kinh và nội tiết, nếu áp lực công việc, học tập nhiều, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của hệ nội tiết, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là vô kinh. Vô kinh có thể gây ức chế chức năng buồng trứng, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây suy buồng trứng sớm, gây suy buồng trứng nguyên phát và mất khả năng sinh sản, điều này là không thể phục hồi.

Đối với bệnh nhân Lili 26 tuổi, bác sĩ Peng Danhong quyết định sẽ thực hiện liệu pháp thay thế estrogen và progesterone để làm giảm các triệu chứng của estrogen thấp và teo niệu sinh dục. Tiếp đó sẽ thực hiện quá trình chuyển phôi hiến trứng và làm chậm tốc độ lão hóa của Lili càng nhiều càng tốt.

Suy buồng trứng sớm là gì?

Buồng trứng là tuyến sinh dục nữ, có trách nhiệm liên quan đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Ngoài ra, cơ quan này cũng nắm vai trò sản xuất các hormone sinh sản của nữ là estrogen và progesterone.

Suy buồng trứng sớm là tình trạng các chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động chức năng...

Suy buồng trứng sớm là tình trạng các chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động chức năng, như vậy bệnh nhân sẽ không thể thực hiện được chức năng sản sinh và nuôi dưỡng trứng để duy trì hoạt động sinh sản ở nữ giới. Ngoài ra, các chức năng sinh dục khác của phụ nữ cũng bị ảnh hưởng do hormone kích thích ham muốn không được sản sinh, các nội tiết tố bị rối loạn gây mất cân bằng cơ thể.

Khi bị suy giảm buồng trứng, bệnh nhân sẽ mất tự tin vào bản thân, ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, mất khả năng sinh sản.

Làm sao để phòng ngừa suy buồng trứng sớm

- Tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có chứa hormone sinh dục nữ như isoflavone, estrogen có trong: Đậu nành, các chế phẩm từ đậu nành, mè, đu đủ, trái anh đào...

- Tránh để cuộc sống trở nên quá căng thẳng, quá áp lực, thay vào đó nên thư giãn, để tinh thần luôn được thoải mái.

- Quan tâm, chăm sóc đời sống tình dục.

Ngoài ra, phụ nữ khi nhận thấy các dấu hiệu suy buồng trứng như rối loạn kinh nguyệt, chậm kinh hay rong kinh,.. nên chủ động tới bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và điều trị sớm nhất.