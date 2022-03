Cô gái 25 tuổi có 9 khối u ở ngực, bác sĩ cảnh báo 1 kiểu tính cách đã làm hại cô, chị em nào cũng có thì cần bỏ ngay đi

Tính cách tăng nguy cơ ung thư này đã "hành hạ" cô gái trẻ dần dần

Mỗi người có thái độ sống khác nhau nhưng đừng chủ quan, có những tính cách tăng nguy cơ ung thư mà chúng ta không hề biết.

Tờ nhật báo Chutian Metropolis đưa tin về trường hợp của một cô gái tên Liu Jia (tên đã được thay đổi), 25 tuổi đến từ Vũ Hán. Một ngày nọ, Liu Jia sờ thấy một khối u ở vú. Nó cứng và có kích thước bằng hạt đậu xanh, không đau cũng không ngứa.



Nửa năm sau, thỉnh thoảng cô cảm thấy như kim châm ở ngực trái. Nghĩ đến "cục u nhỏ" mà mình chạm vào, cô đã đến Khoa Phẫu thuật vú của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Vũ Hán để điều trị.

Sau khi đến bệnh viện khám, Liu Jia được thông báo cô không chỉ bị phì đại tuyến vú mà còn có 9 khối u xơ vú ở cả hai bên ngực, đường kính tối đa gần 2cm.

Tại sao còn trẻ mà Liu Jia lại có nhiều khối u như vậy? Bác sĩ đã hỏi và được biết cô thường sống rất độc lập và có tính cách mạnh mẽ. Cô có thói quen giữ những chuyện không vui trong lòng và luôn lo lắng quá mức mọi thứ. Người khác khen cô trưởng thành và ổn định nhưng thực tế cơ thể cô đã phải chịu đựng quá nhiều.

Thường xuyên ủ rũ, tinh thần căng thẳng cộng với thói quen sinh hoạt không tốt như thức khuya, ăn đồ chiên rán trong thời gian dài dẫn đến rối loạn nội tiết và gây u xơ vú. Theo Tây y, tâm trạng không tốt sẽ ức chế quá trình phóng noãn của buồng trứng, progesterone giảm, estrogen tăng, tuyến vú tăng sinh. Tăng sản tuyến vú sẽ có khả năng bị ung thư.

Tính cách của Liu Jia được xếp vào tình trạng rối loạn nhân cách nhóm/loại C trong tâm lý học.

Theo Li Yanyan, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, những người có rối loạn nhân cách loại C này rất dễ bị rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng cơ quan, do đó dễ bị ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở những người có rối loạn nhân cách loại C cao hơn nhiều so với người bình thường.

Không chỉ vậy, tình trạng này sẽ còn gây ra hàng loạt bệnh khác như tổn thương gan phổi, tế bào não bị lão hóa nhanh, hệ miễn dịch bị tổn thương, cường giáp, nhiễm sắc tố, loét dạ dày, thiếu oxy cơ tim, tăng đường huyết, nhồi máu cơ tim...

Ruan Xiangyan, bác sĩ trưởng khoa Nội tiết của Bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh, nói rằng những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén có thể dẫn đến một loạt bệnh, chẳng hạn như:

1. Rối loạn kinh nguyệt

Tâm trạng thất thường, tinh thần suy nhược lâu ngày, hay hờn dỗi hoặc bị kích thích lớn về tinh thần và sang chấn tâm lý có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt hoặc đau bụng kinh, vô kinh.

2. Bệnh phụ khoa

Một số lượng lớn các trường hợp lâm sàng cho thấy khoảng 90% phụ nữ có kèm theo những thay đổi bất thường về tâm lý, tình cảm như cáu gắt, cáu gắt, cười bất thường… trước khi bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng và các tổn thương khác. Tuy nhiên, nếu tâm lý, tâm trạng của phụ nữ lên xuống thất thường sẽ dẫn đến rối loạn hoạt động nội tiết của cơ thể và gây rối loạn bài tiết estrogen, từ đó trở thành căn nguyên của nhiều bệnh phụ khoa.

3. Rối loạn chức năng tiêu hóa

Nhiều người cảm thấy "bụng như muốn xoắn vào nhau và đau không thể chịu nổi" khi họ tức giận. Đó là bởi vì những cảm xúc không tốt làm cho dạ dày bị rối loạn hoạt động. Viêm dạ dày, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, viêm ruột và đau bụng không rõ nguyên nhân đều có thể liên quan đến cảm xúc.

4. Da xấu đi

Khi tức giận, máu dồn lên đầu với số lượng lớn nên ôxy trong máu giảm và chất độc tăng lên. Các chất độc có thể kích thích các nang lông, gây ra tình trạng viêm quanh nang lông ở các mức độ khác nhau, dẫn đến các vấn đề về sắc tố.

5. Bệnh tuyến giáp

Căng thẳng trong thời gian dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình bài tiết hormone của cơ thể. Đặc biệt, tình trạng rối loạn nội tiết thường xuyên xảy ra ở người đương đại có liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát cảm xúc kém. Phụ nữ căng thẳng, lo lắng trong thời gian dài dễ mắc bệnh tuyến giáp. Theo thống kê, 70% các bệnh lý tuyến giáp có kích thích cảm xúc bất lợi trước khi phát bệnh. Ngược lại, phụ nữ bị cường giáp thường dễ nóng nảy hơn.

6. Bệnh tim mạch

Hầu hết những người mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành tim thường kèm theo lo lắng và trầm cảm. Sự mất cân bằng tâm lý có thể góp phần làm xuất hiện các bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch có thể gây ra căng thẳng và mất cân bằng tâm lý, và cả hai ảnh hưởng lẫn nhau.

Người ta thường nói bản tính khó thay đổi, quả thật tính cách sẽ không dễ thay đổi, nhưng khi lớn lên và hoàn cảnh thay đổi, bạn có thể sử dụng một số phương pháp để điều chỉnh cảm xúc của mình. Li Yanyan, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, đã đưa ra 5 lời khuyên giúp mọi người kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn như sau:

1. Thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ một cách lành mạnh nhất.

2. Hãy lắng nghe tiếng nói của chính mình nhiều hơn, đừng phục vụ cho người khác một cách mù quáng.

3. Tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và cố gắng thể hiện bản thân để nâng cao sự tự tin.

4. Xem xét những đánh giá của người khác về mình một cách khách quan và chấp nhận những khuyết điểm của bản thân một cách hợp lý.

5. Tập thể dục thường xuyên, tâm trạng không tốt cũng sẽ được bài tiết theo đường mồ hôi.

