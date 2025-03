Cô gái 25 tuổi bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi và lá thư cảm ơn công an của người cha

Lá thư cảm ơn của gia đình anh Tráng gửi đến Công an tỉnh Quảng Bình sau khi được hỗ trợ tìm thấy con gái bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà ra Nghệ An

Ngày 23-3, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa nhận lá thư của gia đình anh Hoàng Dũng Tráng (trú thôn Trường Long, xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch) cảm ơn việc được Công an xã Phù Cảnh hỗ trợ gia đình tìm lại người thân đi lạc.

Hành động nhanh nhạy, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phù Cảnh đã khiến gia đình anh Hoàng Dũng Tráng không giấu được xúc động và vui mừng khi tìm lại người thân. Trong lá thư gửi Công an tỉnh Quảng Bình, anh Tráng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tâm huyết và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Phù Hóa.

Trước đó, sáng 12-3, anh Hoàng Dũng Tráng hoảng hốt khi phát hiện con gái mình - Hoàng Thị Nhật L. (SN 2000) - đã bỏ nhà ra đi theo lời dụ dỗ của một người lạ mặt quen qua mạng xã hội. Do Nhật L. bị thiểu năng trí tuệ, gia đình lo sợ cô gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, anh Tráng trình báo với Công an xã Phù Cảnh.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã này đã khẩn trương truy vết manh mối.

Chỉ sau 3 giờ tính từ khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã xác định được người dụ dỗ Nhật L. là Trần Tuấn Anh (SN 2001). Lúc này, Tuấn Anh và Nhật L. đang có mặt tại phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hoà, Nghệ An).

Qua xác minh, Nhật L. đã tự ý rời nhà đi Nghệ An tìm Tuấn Anh với hy vọng nhờ người này giúp tìm việc làm. Ngay sau đó, Công an xã Phù Cảnh đã lên đường đến Nghệ An, phối hợp với Công an phường Hòa Hiếu đón Nhật L. về với gia đình.

Anh Hoàng Dũng Tráng không giấu được xúc động khi đón con gái trở về an toàn. Trong lá thư gửi Công an tỉnh Quảng Bình, anh viết: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tập thể Công an xã Phù Cảnh đã hết lòng vì nhân dân, không quản khó khăn vất vả, nhanh chóng giúp chúng tôi tìm lại con gái trong thời gian ngắn nhất".

Anh Tráng cũng cho hay, kể từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự địa phương đã được giữ vững hơn bao giờ hết, mang lại niềm tin vững chắc cho nhân dân.