Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, mới đây khoa Điều trị theo yêu cầu – Y học thể thao vừa xử trí thành công một trường hợp áp xe ngực nặng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Theo đó, cách nhập viện 2 tháng, vì mong muốn cải thiện vóc dáng, nữ bệnh nhân 20 tuổi (làm việc tại Malaysia) đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào cả hai bên ngực, không rõ loại chất làm đầy đã được sử dụng tại cơ sở này. Sau thủ thuật vài ngày, thay vì đẹp hơn, ngực phải bắt đầu sưng, nóng, đỏ, đau, và rỉ dịch xanh bất thường.

Dịch mủ được hút ra từ mô vú trong ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Cách nhập viện 1 tuần, khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, người bệnh đã tìm đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Khi thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ngực phải sưng to gấp rưỡi ngực trái, nóng, đỏ, ấn phập phều. Ngay tại vị trí tiêm ghi nhận có đường rò nhỏ rỉ dịch mủ xanh. Siêu âm xác nhận hình ảnh ổ áp xe vùng ngực phải. Trường hợp này nếu không xử trí kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hoặc thậm chí có thể biến chứng lan rộng gây ảnh hưởng đến tính mạng, do đó người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong ngày nhập viện.

BS.CKII Khương Quốc Khoa, khoa Điều trị theo yêu cầu – Y học thể thao, Bệnh viện Nhân Dân 115– người thực hiện ca phẫu thuật cho biết: “Trong mổ, chúng tôi hút ra khoảng 100 ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy, mùi hôi. Ê-kíp đã tiến hành rạch rộng và làm sạch ổ áp xe, dẫn lưu để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.”

Sau hơn 10 ngày điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục ổn định, được xuất viện. Vùng ngực phẫu thuật vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại biến dạng đáng kể.

Trường hợp này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định làm đẹp bằng tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không uy tín. Các nguy cơ có thể gặp bao gồm:

Nhiễm trùng. Mất thẩm mỹ, sẹo xấu. Nguy hiểm đến sức khỏe nếu tình trạng kéo dài hoặc không được xử trí đúng cách.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 khuyến cáo, người dân chỉ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ - tạo hình. Tuyệt đối không tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Khi có triệu chứng bất thường sau tiêm, cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

Với đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Nhân Dân 115 luôn sẵn sàng cấp cứu và điều trị những biến chứng thẩm mỹ, giúp người bệnh bảo vệ sức khỏe và an toàn của mình.