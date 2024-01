"Cô đi mà lấy chồng tôi" của Park Min Young đã chiếu, khán giả nhận xét giống một bộ phim hot năm 2023

Vào ngày hôm qua (1/1), bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" do đã lên sóng. Ngay lập tức, nó thu hút được khá nhiều sự quan tâm do có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng là Park Min Young, Na In Woo và Lee Ki Young.

Trên trang Mydramalist, khán giả đã thể hiện sự hào hứng với bộ phim. Tuy nhiên, cũng có những người đưa ra ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, một số khán giả còn nhận xét rằng "Cô đi mà lấy chồng tôi" có "vibe" giống với một bộ phim hot của năm 2023, đó là "Cuộc hôn nhân thứ ba".

Bình luận của khán giả: - Kỳ vọng của tôi không cao nhưng tập đầu tiên thực sự rất hay. Thật tuyệt khi thấy Park Min Young đảm nhận một vai diễn kiểu khác và thể hiện một khía cạnh khác của bản thân. Cô ấy là một diễn viên giỏi và không bao giờ nên đóng những vai giống nhau. Mong chờ những tập tiếp theo của bộ phim. - Bộ phim này có "vibe" của "Cuộc hôn nhân thứ ba". - Tôi định bình luận rằng bộ phim này giống như "Cuộc hôn nhân thứ ba" phần 2 vậy. - Mình hơi thất vọng với sự thay đổi mà họ đã tạo ra trong bộ phim sau khi đọc webtoon. Trước hết là về độ tuổi, không hiểu tại sao họ lại để cô ấy 31 tuổi vào năm 2013 thay vì 27 như webtoon. Có lẽ là do tuổi thật của Park Min Young. Nó không phải là một vấn đề lớn nhưng vẫn gây "cấn". Thứ hai, kiểu tóc của Na In Woo không hấp dẫn lắm. Nếu họ làm tóc anh ấy đen và ngắn hơn như trong webtoon thì sẽ hợp hơn nhiều. Cuối cùng là sự hỗn loạn khi cô ấy sống lại. Mọi chuyện thật lố bịch. Xem thì khá thú vị nhưng không hợp lý chút nào và bị kéo dài quá lâu. - Khởi đầu tuyệt vời, rating cũng tốt. Xin chúc mừng dàn diễn viên và đoàn làm phim. Ai nói Park Min Young không còn sức hút với khán giả?

Một vài hình ảnh khác trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi":