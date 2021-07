"Cô dâu yêu tinh" Kim Go Eun phí hoài nhan sắc khi để những kiểu tóc ngắn cực khó hiểu

Kể từ sau khi đảm nhận vai chính trong bộ phim "Goblin", tên tuổi của Kim Go Eun đã phủ sóng trên phạm vi toàn châu Á (và hơn thế). Mỹ nhân sinh năm 1991 này đã trở thành diễn viên hạng A và còn là "nàng thơ" được Chanel vô cùng ưu ái. Nhan sắc của Kim Go Eun không quá mỹ miều nhưng độc lạ, vừa mong manh lại vừa sang trọng, quý phái. Đặc biệt là mỗi khi nở nụ cười, nữ diễn viên đốn tim người hâm mộ với vẻ ngoài tươi xinh, tỏa nắng.

Thời đóng "Goblin" chính là lúc Kim Go Eun đạt đỉnh cao nhan sắc. Nữ diễn viên kết thân với kiểu tóc lửng tỉa layer, ôm nhẹ gương mặt. Đây là kiểu tóc hết sức nữ tính, ngọt ngào giúp tôn lên nét đẹp trong trẻo của nữ diễn viên. Tóc lửng tỉa layer còn ghi điểm ở sự thanh lịch, trang nhã nhưng không bị "dừ", gần như nàng nào cũng có thể diện đẹp.

Tuy nhiên theo thời gian thì ai cũng cần phải thay đổi, Kim Go Eun kể từ phim "Goblin" cũng đã biến hình với loạt kiểu tóc, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Cụ thể thì ở hiện tại, Kim Go Eun đang để tóc ngắn đuôi bằng, cắt mái ngố cao trên lông mày những một khoảng. Lựa chọn này đúng là cá tính, lạ lẫm thật nhưng hoàn toàn không được việc trong khoản nâng tầm nhan sắc. Kiểu tóc ngắn mái ngố khiến gương mặt của Kim Go Eun mất đi sự mềm mại, cân đối, chẳng phải ai cũng có thể "cảm" được.

Một kiểu tóc ngắn khác cũng không giúp Kim Go Eun xinh lên, đó là tóc lửng mái "cún gặm". Kiểu tóc này khiến gương mặt của Kim Go Eun trông hơi "ngố" và cứng nhắc, rất phí hoài visual tươi sáng, trong trẻo của nữ diễn viên.

Như đã đề cập ở trên, Kim Go Eun là một nữ diễn viên có gương mặt đẹp lạ, nụ cười tỏa nắng. Và cũng chẳng khó để tìm những kiểu tóc giúp tôn triệt để nhan sắc của nữ diễn viên. Kim Go Eun hợp với các kiểu tóc mềm mại, chẳng hạn như là tóc lửng tỉa layer, tóc dài rẽ ngôi, sóng nhẹ.

Chỉ nói riêng tóc ngắn, Kim Go Eun cũng từng kinh qua nhiều kiểu giúp ghi điểm nhan sắc, chẳng hạn như tóc ngắn tỉa layer, tóc bob messy hay tóc bob sóng nhẹ. Đây đều là những lựa chọn vừa cá tính, vừa thời thượng và đương nhiên là giúp Kim Go Eun tỏa sáng.

Từ trường hợp của Kim Go Eun, ta có thể thấy rằng việc chọn lựa kiểu tóc phù hợp là quan trọng thế nào. Nếu kết thân đúng kiểu tóc, nhan sắc chắc chắn sẽ lên hương. Ngược lại, khi cắt kiểu không phù hợp, visual vốn xuất sắc đến mấy cũng sẽ bị dìm đi ít nhiều.

