Cô dâu Điện Biên thừa nhận "bom" 150 mâm cỗ cưới, được tìm thấy gần biên giới sau khi bỏ trốn khỏi địa phương

Sáng 2/10, Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được Cà Thị U. (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ) về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc U. đặt 150 mâm cỗ cưới tại một nhà hàng trên địa bàn phường Mường Thanh rồi "bom".

"Sau khi xảy ra sự việc, Cà Thị U. tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an đã phải cử lực lượng tìm kiếm. Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Cà Thị U. vào lúc 18h ngày hôm qua 1/10, tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Nhà hàng Tâm Phúc.

Ngay sau khi được tìm thấy, lực lượng chức năng đã bàn giao U. về Đội điều tra, Công an thành phố Điện Biên để lấy lời khai và làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Công an phường Mường Thanh thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan chức năng đang ghi lời khai của U. để làm rõ vụ việc. Bước đầu, tại cơ quan công an, cô gái đã thừa nhận có liên quan vụ việc.

Tuy nhiên, cơ quan công an phải làm rõ thêm động cơ, mục đích thực sự của việc làm này. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay khi việc xác minh, điều tra hoàn tất, công an sẽ xác định bản chất vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo.

Chị Tuyết buồn bã sau khi nhà hàng mình bị "bom" 150 mâm cỗ cưới.

Sáng cùng ngày, chị Tuyết (vợ chủ nhà hàng Tâm Phúc) cho biết từ hôm xảy ra vụ việc đến nay vợ chồng chị phải chạy khắp nơi để lo việc, vừa phải xử lý số lượng cỗ thừa, rồi đồ dùng cỗ để trả cho đơn vị mà mình đã mượn.

"Chiều qua, công an TP Điện Biên Phủ gọi điện thông báo cho gia đình đã tìm thấy và đưa người cô dâu bị tố "bom" cỗ cưới về trụ sở công an làm việc. Sáng nay chồng tôi và nhân viên nhà hàng cũng đã lên trụ sở công an tiếp tục làm việc", chị Tuyết cho biết.