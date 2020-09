“Cô dâu bị đế chế Samsung ruồng bỏ” Go Hyun Jung lên top tìm kiếm chỉ vì nhan sắc thay đổi tới bất ngờ ở tuổi 50

Mới đây, tên Go Hyun Jung đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Naver. Theo đó, tin tức liên quan tới lần xuất hiện mới đây nhất của Go Hyun Jung đã đứng ở vị trí thứ 5 trong top những thông tin được cư dân mạng đọc nhiều nhất.

Theo đó, trang fanpage của Go Hyun Jung đã đăng tải hình ảnh tự sướng mới nhất mà nữ diễn viên chụp lên mạng xã hội. Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Trong hình, Go Hyun Jung để mặt mộc, tóc dài uốn xoăn. Go Hyun Jung khiến dân mạng ngạc nhiên khi xuất hiện với làn da mịn màng, trắng không tì vết dù để mặt mộc hoàn toàn. Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng nhan sắc của Go Hyun Jung vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ.

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 - cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Sau đó, Go Hyun Jung trở thành một trong những "chân dài" có tiếng của showbiz Hàn thời điểm bấy giờ.

Từng là Á hậu xinh đẹp phúc hậu nhất Hàn Quốc và là ngọc nữ nổi tiếng được yêu thương nhất màn ảnh, cuộc đời Go Hyun Jung lại hoàn toàn rơi xuống địa ngục khi kết hôn và ly hôn với chồng là người thuộc "đế chế Samsung". Để rồi từ đó chị cũng vươn lên lại mạnh mẽ và lấy lại được hào quang khi xưa.

Nguồn: Naver