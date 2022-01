Có cuộc hôn nhân hoàn hảo nhưng cô vợ đùng đùng ly hôn khi con gái mới 7 tuổi, cái kết sau 13 năm mới khó tin

Tình yêu không còn, chỉ còn lại tình nghĩa

Tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi ngày này đang có xu hướng ngày càng tăng cao. Có rất nhiều lý do dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân, ví dụ như: ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình,… Thế nhưng, câu chuyện hôn nhân của Claire Lodge lại rất khác.

Chồng cô David không hề có những tật xấu trên, hai vợ chồng cô cũng ít khi cãi vã hay giận hờn, đó là cuộc "hôn nhân trong mơ" đối với nhiều người. Thế nhưng, sau hơn 14 năm chung sống, Claire đã quyết định ly hôn khi con gái của hai người mới 7 tuổi.



Đã sáu năm trôi qua kể từ giây phút Claire mở ra một con đường mới cho cuộc đời mình. Cô đang là Giám đốc truyền thông ở Yorkshire và sống cùng con gái 20 tuổi. Cô cho biết hiện tại dù chưa tìm được người đàn ông nào phù hợp nhưng đang sống rất hạnh phúc. Cô không hối hận về quyết định ly hôn năm xưa.

Claire và chồng năm nào.

Claire và chồng cũ kết hôn năm 1990, khi cô vừa tròn 27. Lúc đó cứ nghĩ tuổi trẻ phơi phới lấy được người đàn ông mình yêu, thật sự không có gì hạnh phúc hơn, nhưng giờ đây, khi nhìn lại những bức ảnh năm xưa, cô lại thấy buồn cho mình. Nụ cười cô lúc đó không hề có hồn, và cô hối hận vì đã đưa ra quyết định ly hôn quá muộn màng.

Claire đã nuôi ý định ly hôn hai năm trước khi thực sự đưa ra quyết định đó. Cuộc sống hôn nhân của cô đã sớm mất đi ngọn lửa tình yêu. Mười bốn năm chung sống với nhau tạo cho họ thói quen sống chung, chứ không thể nào níu giữ được tình cảm mặn nồng như lúc ban đầu.

Claire kể: "Một lần chở bố mẹ lên thành phố Leeds bằng xe hơi, bắt gặp cảnh hai người họ tíu tít và trêu đùa nhau, dù đã cùng chung sống 40 năm vợ chồng mà tôi thấy tủi thân khủng khiếp. Đã lâu rồi tôi và David đã không đùa giỡn với nhau. Giây phút này đã khiến tôi quyết tâm ly hôn".

"Giữa chúng tôi không có sự mâu thuẫn nào quá đáng kể, chúng tôi sống khá hòa hợp với nhau và đôi lúc cũng có niềm vui. Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình tôi không còn cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc như ban đầu. Tôi thấy ngột ngạt, đơn điệu và lo lắng ngay trong những giây phút bình yên nhất. Có vẻ tình yêu giữa chúng tôi đã héo mòn dần".

Có thể thấy rằng một cuộc hôn nhân không sóng gió không đồng nghĩa với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Người ta vẫn có thể thấy mất an toàn khi cuộc sống quá bình lặng và chỉ diễn ra theo một trình tự, một thói quen. Người ngoài khi nhìn vào chỉ thấy thắc mắc tại sao Claire đang trong một cuộc hôn nhân hoàn mỹ như vậy, lại lựa chọn chia lìa. Nhưng có lẽ chỉ trái tim của người trong cuộc mới có thể hiểu tại sao.

"Tôi tìm lại được chính mình sau khi ly hôn"

Đó là những chia sẻ của Claire khi cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân cùng con gái sau 13 năm ly hôn. Hiện tại, Claire không chỉ có sự nghiệp thành công, mà còn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và chăm chút cho bản thân. Cô còn tự cảm thấy bản thân đã trở thành một người mẹ tốt hơn nhiều so với trước đây.

Cô chia sẻ: "Tôi từng thấy việc trau chuốt vẻ ngoài rất vô nghĩa khi còn đang sống cùng David, vì tôi còn bận lo lắng và suy nghĩ cho nhiều điều khác nữa. Nhưng giờ đây, tôi tự do, tôi sẽ sống hết mình để bù đắp cho những tháng ngày tôi đã tự dày vò bản thân".

Claire làm thẻ thành viên ở phòng tập gym, chuẩn bị những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bản thân và con gái. Cô ấy đang dần bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, cho chính bản thân mình.

Cuộc sống của Claire bây giờ rất vui vẻ.

Nhân đây, Claire cũng muốn nhắn nhủ với tất cả phụ nữ trên thế giới rằng, hãy mạnh dạn nghe theo trái tim mình và đừng phớt lờ khi trái tim bạn lên tiếng. Theo cô, phụ nữ thường bị trói chặt với những cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì rất nhiều lý do, vì con cái, vì trách nhiệm, vì sợ lời đàm tiếu của mọi người,… nhưng tuyệt nhiên không có lý do nào là vì chính họ.

Nhiều người không can đảm ly hôn để tìm kiếm hạnh phúc thực sự của mình và đó chính là câu chuyện của Claire nhiều năm trước. Nhưng may sao, giờ đây cô đã tìm thấy được hướng đi cho riêng mình, và mong rằng tất cả phụ nữ trên thế giới cũng can đảm như vậy để có được hạnh phúc như Claire.

