Hiếm có chốn nào hưng thịnh như làng mốt Việt khi loi nhoi đâu đâu cũng có siêu mẫu. Từ các sân khấu "chuồng gà" cho tới những sự kiện hoành tráng đều có sự hiện diện của dàn siêu mẫu Việt. Số lượng "đông như lợn con" của họ khiến giới mộ điệu phải lần giở tàng thư để soi tỏ: siêu mẫu rốt cuộc là gì?

Hóa ra chưa đến 1% dân số đủ điều kiện thành siêu mẫu! Họ mang trong mình bộ gene hoàn hảo với chiều cao trên 1m72, hình thể đẹp như tượng tạc, ngũ quan hài hòa với những nét đặc trưng đắt giá. Và quan trọng hơn cả, siêu mẫu xịn như Claudia Schiffer từng nói: "Để trở thành siêu mẫu, bạn phải cùng lúc xuất hiện trên bìa tất cả tạp chí trên toàn thế giới để người ta nhớ rõ bạn là ai".

Số lượng siêu mẫu tại Việt Nam "đông như lợn con", chẳng bù trên trường quốc tế chưa tới chục người được nhận danh hiệu cao quý này.

Nếu xét theo tiêu chuẩn trên thì rõ ràng Việt Nam chẳng có siêu mẫu nào hết, ngoại trừ một số chân dài "cây đa cây đề" được tán thưởng danh hiệu sau nhiều thập kỷ cống hiến. Có điều nhân vật chính của chúng ta hôm nay lại là một cô siêu mẫu quốc tế ngự trị tại làng mốt Việt hơn 15 năm qua. Với bảng thành tích tưởng dày nhưng hóa ra là ảo, những khen ngợi bấy lâu cũng một tay cô vẽ nên để tự lừa mình lừa người. Hãy gọi cô là A.

Siêu mẫu quốc tế nhưng thành tích toàn... nội địa

Theo thông tin tự cung cấp, siêu mẫu của chúng ta bắt đầu sự nghiệp từ giữa thập niên 2000 và phát triển rực rỡ tại châu Âu khi lọt vào mắt xanh của Gucci, Lynx, Chloé, Tony & Guy... đồng thời chễm chệ trên loạt tạp chí, "bay show" từ Paris, Lyon, New York, Las Vegas, Hồng Kông cho tới Thượng Hải. Lạ đời ở chỗ đang thăng hoa là thế, cô A lại phăm phăm về nước... thi Hoa hậu.

Tất nhiên để tiện cho truyền thông có cái giật tít, A tự phong bản thân là một siêu mẫu quốc tế với bảng thành tích vô đối nếu đặt trong thị trường Việt. Chắc dân tình thời ấy cả tin nên được chiêm ngưỡng siêu mẫu quốc tế bằng da bằng thịt là sướng rơn, không đoái hoài Google xem tầm cỡ của cô thật sự ra sao. Mãi chục năm sau, khi thời đại 4.0 ập tới, mọi người mới vỡ lẽ ra cô A là dạng NUGU trên trường quốc tế - nôm na chả ai biết là ai!

Ở Việt Nam chỉ duy nhất một cô dám vỗ ngực tự nhận bản thân "siêu mẫu quốc tế", và đó chính là A!

Những hỡi ơi, danh xưng siêu mẫu quốc tế của A đã đi sâu vào tiềm thức của giới mộ điệu. Tự A cũng rất kỹ tính. Khi được báo chí đề là "người mẫu", A vặn vẹo và sửa bằng được thành "siêu mẫu hàng đầu Việt Nam" mới vừa lòng. Cho đến giờ, nếu ai hỏi về cái ngày xưa huy hoàng thì A sẽ trưng ra vài tấm ảnh nhòe nhoẹt chẳng rõ "đầu cua tai nheo" để lấy lệ.

Thẳng thắn thì kỹ năng người mẫu của A xứng đáng vào hàng Top tại Việt Nam. Có điều cô hay màu mè cảnh vẻ nên dân tình phong cho biệt danh thánh nổ. Đặc biệt, họ nhai đi nhai lại một giai thoại do chính A tự kể: một ngày đẹp trời đang thong dong trên phố thì có bé gái chạy lại, giật váy cô và hỏi "cô ơi sao cô đẹp thế?". Qua đây mới rõ, văn học hiện đại của Việt Nam có khai thác trào lộng mảng tự luyến thì hẳn thiếu sót nếu không để tên của một siêu mẫu quốc tế như A xuất hiện.

Thường xuyên đẩy đàn em vào vở kịch giả tạo của bản thân

Xây dựng hình ảnh một siêu mẫu thẳng thắn, tri thức và văn minh trên báo đài và MXH - ấy vậy lối hành xử đời thường của A ngược hoàn toàn. Kỳ thực thì cô thèm khát spotlight và luôn tự tay nhào nặn đề tài cho dân tình thưởng thức, cho dù đống đề tài ấy được nêm toàn vị ngọt lợ giả tạo.

Chẳng hạn trong vụ ì xèo gần đây với một đàn em, A bị tố là cố tình bày trò chị chị em em xạo trân. Cụ thể, cô B xổ toẹt: chẳng phải bạn của nhau, lướt qua nhau còn chả thèm chào, ấy thế mà A tự biên tự diễn clip phỏng vấn và "tóm sống" đàn em trong hậu trường một fashion show để diễn cảnh thâm tình.

Chẳng thân chẳng thiết, bỗng dưng bị sáp vào chụp ảnh đưa lên báo chẳng nhẽ lại sồn sồn đẩy ra?

Trường hợp của B không phải duy nhất. Một hậu bối khác là C, vốn là thí sinh trong chương trình A từng cầm trịch và đôi bên bằng mặt không bằng lòng với nhau đã nhiều năm. Trong show diễn của NTK nổi tiếng nhất Việt Nam, A cũng tự sáp vào C, chủ động lấy tay vòng qua eo để ghi lại những khoảnh khắc thân mật trước ống kính, rồi tiện tay công bố hình ảnh trước truyền thông ra chiều đôi bên đã trân quý nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Dù bị sượng nhưng C vẫn giữ hòa khí chứ không sồn sồn như B, cho dù ngẫm rằng thế nào cũng bị tiền bối được đà làm tới.

Suy cho cùng thì siêu mẫu A có cả sự nghiệp quốc tế và những mối quan hệ được tạo dựng trên một chữ duy nhất: "GIẢ". Không ít người hân hoan khi chứng kiến mặt nạ gương của cô rơi vỡ sau bao năm hoành hành. Nhưng với tâm cơ thâm sâu, chắc chắn A còn diễn thêm nhiều tấn kịch vui cho dân tình thưởng ngoạn vào năm 2022 này.