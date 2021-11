Vốn bị mặc định là sớm nở chóng tàn, nghề người mẫu chuyên nghiệp tại Việt Nam từng khiến bao cô gái vỡ mộng vì những hiện thực tàn nhẫn. Tuy nhiên, nếu một chân dài gom góp đủ cho bản thân những tố chất, kỹ năng, trải nghiệm và dã tâm to lớn thì hẳn sẽ bám trụ dai dẳng với nghề, thậm chí lên đến hàng "cây đa cây đề".

Nhân vật chúng ta nói đến hôm nay là một cô người mẫu như vậy, với tên gọi A. Sau gần hai thập niên "quét" đủ mọi sàn catwalk to nhỏ nội địa, A giờ đã là chị đại. Và tất nhiên đến tầm cỡ này thì A cũng tốn không ít tâm sức để giơ vuốt nhe nanh với đám hậu bối, gây không ít điều tiếng xì xào.

Chẹt người mẫu đàn em chỉ để diễn lót cho mình

Ngoài mặt thì ăn to nói lớn, luôn tỏ khí chất cao cao tại thượng, thế nhưng trong tâm can của A luôn ám ảnh một điều: Rơi vào cảnh sóng sau xô sóng trước, sớm muộn cũng bị đàn em tiếm ngôi.

Bởi thế nên có nhận tiền để ngồi ghế nóng các show người mẫu thì A cũng chỉ dạy dỗ hời hợt. Thực lòng cô chả ưa có học trò, càng không thích truyền dạy bất cứ ai. Cái chức "thầy" được vơ vào chủ yếu để tô vẽ danh tiếng, chứ ai trót mang tiếng học trò của A đều tự thân vận động, có chường mặt lên báo cũng đành gọi A một tiếng "sư mẫu" cho đẹp lòng nhau.

Cơn ác mộng lớn nhất của A là bị "tiếm ngôi" bởi các đàn em.

Điều này khiến A đối nghịch hoàn toàn với B - cũng là một chân dài kỳ cựu khác. Ngược với A thì B rất tâm huyết với việc bảo ban dạy dỗ lứa sau, đích thân lăng xê nhiều nhân tố mới nổi bật. Đặc biệt, chuyện A không ưa và luôn tìm cách đá B ra khỏi tầm nhìn của mình thì ai cũng biết. Đơn giản là một núi không thể có hai hổ.

Có hai nguyên do khiến A không ưa B. Đầu tiên là bởi phong cách trình diễn của cả hai thường xuyên trở thành đề tài so sánh, xui thay là hiếm khi B kém cạnh (thậm chí còn "át vía" đàn chị) nên A cay cú từ lâu. Hai là bởi B lẫn A cùng từng ngồi chung ghế nóng một chương trình. Không rõ B khẳng khái tranh cãi ra sao mà bị A unfriend ngay trong phút mốt.

Cũng từ đó mà A chốt hạ là B chỉ được diễn lót cho mình. Trong một show lớn quy tụ cả hai ngay sau chương trình vừa kết thúc, ban tổ chức ngỏ ý muốn A và B cùng sải bước để chào kết. A nghe xong giãy nảy lên, "không muốn con đó" được đi ngang hàng, đồng thời gây sức ép để ban tổ chức hoán vị trí của B cho cô người mẫu khác mang danh học trò mình.

Cũng có ngày gặp phải người dám "chặt" lại

A không phải đàn em duy nhất khiến B chướng mắt. Một người mẫu khác mà cô ghét cay ghét đắng là C.

Công tâm thì C cũng không phải dạng dễ thương hiền hòa gì cho cam. A không ưa C ngót gần chục năm, với đủ lý do như "phèn", "hôi", "láo"... Thường xuyên mỉa mai C vì đi bơm ngực "bát úp" trông rẻ tiền. Cá biệt, có lần A vào hậu trường thấy hậu bối đang tô son dặm phấn sát rạt chỗ mình thì quay ngoắt sang trợ lý để chửi gà mắng chó. Ngoài mặt thì mắng người nhà, nhưng thực chất để chửi đổng hăm dọa cái đứa kia.

Mỗi tội đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, A không ngờ rằng có ngày bị chính C "chơi" trên đầu trên cổ. Trong một show thời trang quy tụ cả A lẫn C, theo đúng kịch bản thì chỉ A mới nắm tay NTK tiến lên chào khán giả. Nào ngờ hôm đó không hiểu tổ nào "độ" cho C mà cô em to gan lớn mật, chủ động kéo tay NTK đi phăm phăm vượt mặt cô chị. Bị đẩy vào thế bất đắc dĩ, A và C đâm ra đứng ngang hàng nhau.

Không ngoài dự đoán, bên A không ngớt rủa sả chiêu trò bố láo của đàn em. Ngay cả NTK cũng đành gửi lời cảm ơn độc nhất đến A, bơ luôn sự góp mặt của C chỉ để xoa dịu người mẫu kỳ cựu.

Cũng có bạn thân, nhưng thân ai nấy lo

Cô A chả ưa ai. Nhưng trong ngành này mà "một mình một núi" thì thiệt nên A đành cộng sinh với D. Bao năm giãi bày tình bạn thân thiết trên mặt báo, nhưng thân tín đều biết A và D - một người mẫu đã bỏ nghề từ lâu - cũng chẳng thân đến mức đó. Vì danh tiếng và vị trí, A còn sân si ngầm với bạn mình.

Chẳng hạn có một câu chuyện lưu truyền nhiều năm về trước. Khi chuẩn bị lên đồ đi event, A phát hiện bộ váy mà NTK thân thiết gửi mình từng được D mặc trước. Cô liền alo sừng sổ: "Ủa anh, cái bộ này con D mặc rồi sao anh gửi em chi vậy?"

Ngược lại, khi A chuẩn bị kế hoạch hát hò để mở rộng danh tiếng thì D thì thầm với nhạc sĩ: "Em hát dở nhưng ít ra em hát còn đúng nốt, cái con đó hát nghe thấy ghê. Anh đừng có làm nhạc cho nó nha!"

Chẳng trách sao bao năm, A luôn than phiền bản thân cô đơn trên đỉnh cao. Âu cũng bởi cô có muốn ai chen lên cùng đâu?