Có cơ hội được hoàn tiền 100% khi mua combo balo, vali “mùa du lịch”

Tiềm năng của du lịch Việt sau dịch

Trong 2 năm trở lại đây, du lịch Việt phải đối mặt với thách thức do tác động của đại dịch Covid-19. Chỉ trong năm 2021, khách du lịch nội địa giảm mạnh 42.5% so với cùng kỳ năm 2020 ( đạt 32,25 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch ước giảm 45,42% so với cùng kỳ năm 2020 ( đạt 138.150 tỷ đồng).

Đến nay, du lịch Việt đang có bước chuyển mình, đáng chú ý dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mới đây ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch nội địa.Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng trong nước như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Phú Quốc,… tăng mạnh, nhiều nơi còn "quá tải".

Đây chính là tín hiệu tích cực cho du lịch Việt Nam, nhất là trong khoảng thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mà xa hơn là "mùa du lịch" dịp nghỉ hè sắp tới.

Cùng với sự "bùng nổ" của du lịch, các sản phẩm phục vụ du lịch mà đặc biệt là balo, túi xách du lịch đang được nhiều người quan tâm. Nhiều nhãn hàng lớn cũng đã tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp này.

Siêu tiết kiệm khi mua sắm vali và balo du lịch với ''Combo Du Lịch''

Nhân "mùa du lịch" bùng nổ, LUG – thương hiệu phân phối độc quyền 25 thương hiệu quốc tế và thương hiệu riêng của LUG là Aber và Lusetti về Vali – Balo – Túi xách – Phụ kiện chính hãng mang đến các "combo vali du lịch" với mức giá vô cùng ưu đãi. Những "combo vali du lịch" dành cho các cặp đôi và các gia đình có thể thoải mái du lịch, bên cạnh đó gói combo còn giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng nhằm mang đến những trải nghiệm du lịch thoải mái và tiện lợi nhất.

"Combo vali du lịch" sẽ mang đến nhiều lựa chọn cho các cặp đôi và cả gia đình, với nhiều thiết kế balo và vali đơn giản và tinh tế. Đặc biệt, với việc lựa chọn combo sẽ giúp cả gia đình tiết kiệm chi phí mà vẫn có được các sản phẩm chất lượng, thời trang.

Bộ sưu tập mang đến các combo kết hợp vali, balo và phụ kiện cao cấp hỗ trợ cho chuyến đi được trọn vẹn, đủ đầy. Các combo trong bộ sưu tập mới: "Combo vali du lịch – Gói trọn mọi hành trình" của LUG bao gồm: Combo 2N1D (với set 1 vali, 1 balo và 1 phụ kiện); Combo 3N2D (với set 1 vali, 1 túi kéo và 1 phụ kiện); Combo 4N3D (với set 2 vali, 1 balo và 1 phụ kiện); Combo 5N4D (với set 2 vali, 1 vali kid và 1 túi trống); Combo 6N5D (với set 2 vali và 2 vali kid).

Các combo trong bộ sưu tập mới: "Combo vali du lịch – Gói trọn mọi hành trình" của LUG.

Thay vì đắn đo lựa chọn sản phẩm cho một chuyến đi thì giờ đây chỉ cần 1 combo có đầy đủ từ Vali, Balo, Túi Xách, Phụ Kiện. Mỗi combo đều hướng đến tiêu chí tiện lợi và tiết kiệm cho khách hàng khi đi du lịch, nghĩ dưỡng trong thời gian ngắn và cho cả những chuyến đi dài. Đây sẽ là cơ hội các cặp đôi và gia đình chuẩn bị phụ kiện du lịch cho dịp nghỉ lễ và cho mùa hè sắp tới.

Được biết, với hệ thống 66 cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng khi mua hàng tại LUG sẽ được giao hàng một cách nhanh chóng hoặc khách đến cửa hàng lựa chọn phù hợp và tiện lợi hơn.

Khách hàng mua hàng tại cửa hàng LUG.

Mua combo balo, vali "mùa du lịch" – cơ hội được hoàn tiền 100%

Đặc biệt hơn, khách hàng còn có cơ hội hoàn tiền 100% khi tham gia cuộc thi ''trải nghiệm hành trình cùng LUG''. Cuộc thi ảnh với mục đích lưu giữ khoảnh khắc tại mỗi điểm đến và là cơ hội trải nghiệm combo sản phẩm mới tại LUG.

Thể lệ tham gia như sau:

Bước 1: Chụp ảnh check-in cùng combo sản phẩm ''Gói trọn mọi hành trình'' trong chuyến du lịch của bạn.

Bước 2: Đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân kèm hashtag #lugvn #goitronmoihanhtrinh ở chế độ công khai.

Bước 3: Khách hàng tham gia gửi ảnh dự thi trực tiếp vào website https://go.lug.vn/minigame.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải nhất: Hoàn tiền 100% cho combo khách hàng đã chọn mua trước đó; Giải nhì: Hoàn tiền 50% cho combo khách hàng đã chọn mua trước đó; Giải ba: Tặng combo sản phẩm 2N1D trị giá 1.399.000đ; 05 Giải Khuyến Khích: Voucher mua hàng trị giá 500.000đ.

Quy định thắng giải: Hình ảnh của khách hàng nào được nhiều lượt bình luận, chia sẻ nhất sẽ đoạt giải theo cơ cấu giải thưởng (mỗi lượt bình luận, chia sẻ tính 1 điểm).

Thời gian tham gia: 15/03-20/05/2022, thời gian trao thưởng: 31/05/2022. Khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận giải trực tiếp tại cửa hàng và kết quả được công bố công khai trên kênh truyền thông LUG.vn./.

