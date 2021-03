Cô chủ Nguyễn Thị Thảo Anh chia sẻ bí quyết làm đẹp an toàn cho mẹ bầu trong suốt thai kỳ

Sở hữu một gương mặt thanh tú, diễm lệ cùng một vóc dáng ‘nóng bỏng" từ thuở còn con gái, nữ chủ tịch Nguyễn Thị Thảo Anh đang trong giai đoạn mang thai đứa con đầu lòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nuột nà, cùng một làn da trắng sáng tràn đầy sức sống. Chị chia sẻ về bí quyết dưỡng da trong giai đoạn thai kỳ dành cho mẹ bầu:

"Phụ nữ phải biết tự yêu thương chính bản thân mình. Phải viết làm đẹp và nâng cấp sắc đẹp thường xuyên. Đặc biệt trong giai đoạn mang thai, có sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bản thân người mẹ chịu khó tuân thủ Quy trình chăm sóc da khoa học, cùng một chế độ ăn được thiết kế đúng chuẩn thì nhan sắc không những không xuống cấp mà còn có thể nói là thăng hạng lên trông thấy."

1. Lựa chọn Mỹ phẩm chăm sóc da uy tín và chất lượng chính hãng

Tôi may mắn sở hữu một làn da khỏe, lại ý thức việc chăm sóc da từ thời còn con gái, thói quen này đặc biệt có ích rất nhiều trong quá trình tôi mang thai hiện tại. Đương nhiên, việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da uy tín cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc. Vì mỗi phụ nữ có mỗi cơ địa khác nhau nên việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp vớ làn da của mình nên được trọng tâm. Tôi thường ưu tiên sử dụng các mỹ phẩm có thành phần tự nhiên, nguồn gốc hữu cơ từ các thương hiệu uy tín trên thế giới. Giá có thể hơi nhỉnh hơn so với các sản phẩm khác, nhưng bù lại, chất lượng được đảm bảo và tôi cũng yên tâm hơn.

2. Không ôm đồm quá nhiều sản phẩm, chỉ nên chọn một số nhóm sản phẩm thực sự phù hợp

Có vô vàn các sản phẩm chăm sóc da cho mẹ bầu trên thị trường, tuy nhiên tôi thường ưu tiên cho những sản phẩm sau đây:

• Kem chống nắng cho mẹ bầu

• Kem dưỡng ẩm

• Kem trị rạn da khi mang thai

• Sữa rửa mặt dịu nhẹ

• Dầu gội và sữa tắm có thành phần tự nhiên…

Đây chính là các "must have items" mà bạn nên trang bị cho tủ mỹ phẩm của mình. Khi mang thai phụ nữ thường được khuyên hạn chế trang điểm. Tuy nhiên nếu công việc bắt buộc phải trang điểm mỗi ngày bạn có thể tìm hiểu thêm về các dòng kem nền, son môi… cho an toàn cho bà bầu.

Phong cách thời trang mẹ bầu của "Nữ chủ tịch" rất nữ tính và duyên dáng

3. Kiểm tra thật kỹ các thành phần trong mỹ phẩm

Một số thành phần trong mỹ phẩm có thể không có lợi cho cả mẹ bầu và em bé trong thời gian thai kỳ. Tôi thường tránh dùng những mỹ phẩm có chứa Retinoids, Parabens, Tetracyclin, kem chống nắng chứa Oxybenzone, hay Formaldehyde có trong các sản phẩm làm móng, mascara…

Trước khi mang thai, CEO Nguyễn Thị Thảo Anh theo đuổi phong cách đơn giản và sang trọng

4. Nên bổ sung trái cây, rau củ, chất xơ thông qua ăn uống

Không chỉ tác động bên ngoài, tôi cũng thường chăm sóc da khi mang thai từ sâu bên trong thông qua chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học mỗi ngày. Duy trì thói quen sống lành mạnh, tích cực hạn chế căng thẳng mặc dù khối lượng công việc khá nhiều và áp lực.Tôi thường bổ sung thực đơn hàng ngày bằng trái cây, chất xơ, lên lịch tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga dành cho mẹ bầu đều đặn để hạn chế căng thẳng.

Rất nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng trầm cảm khi mang thai khiến nhan sắc xuống dốc nhanh chóng. Chăm sóc sức khỏe tinh thần luôn là một yếu tố quan trọng nhưng lại thường xuyên bị các chị em chúng mình bỏ quên!

Cuộc sống gia đình viên mãn của CEO 9X – Nguyễn Thị Thảo Anh

Xinh đẹp, thành công, hiểu biết và có một cuộc sống gia đình viên mãn, CEO Nguyễn Thị Thảo Anh mong muốn lan tỏa quan điểm sống tích cực và văn minh đến những chị em phụ nữ khác.

