Có biểu hiện lạ ở ngón tay, người phụ nữ đi khám mới biết ung thư phổi: Cảnh báo 2 dấu hiệu khi bệnh khởi phát, làm tốt 3 việc bệnh không dám đến gần

Theo phân tích dữ liệu mới nhất của các tổ chức nghiên cứu, gần 1,2 triệu người trên toàn thế giới bị ung thư phổi mỗi năm và cứ nửa phút lại có một người rời khỏi đời vì căn bệnh này. Được coi là bệnh ung thư hàng đầu nhưng đáng tiếc hầu hết bệnh nhân ung thư phổi khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, việc điều trị cũng khó khăn và hiệu quả thấp.



Nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu của ung thư phổi vì nghĩ rằng là bệnh khớp

Trong nửa năm qua, cô Giang, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc, phát hiện 10 ngón tay của mình ngày càng trở nên to và dày. Hơn nữa, chân cô cũng thường xuyên đau đớn, uống thuốc không cải thiện. Cô Giang đã gọi điện xin tư vấn của một bác sĩ. Sau khi thấy cô nói có thêm triệu chứng ho, sốt thì vị bác sĩ này đã đề nghị cô đến bệnh viện kiểm tra.

BS Vương, Phó giám đốc phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Ung bướu Thâm quyến, cho biết sau khi kiểm tra, cô phát hiện ra rằng cô Giang có một khối u khoảng 4cm trong phổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, hiện đang ở giai đoạn giữa. Cô Giang được đề nghị thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ nói rằng khi ung thư phổi đến, một số bộ phận khớp của cơ thể con người thực sự có thể thay đổi. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng đó là biểu hiện của viêm khớp, nhưng viêm khớp gây ra đau dai dẳng, và ung thư phổi gây ra đau đớn, cơn đau có thể làm giảm hoặc biến mất. Vì vậy, mọi người cần chú ý để phân biệt.

Khi phổi bắt đầu có khối ung thư, cơ thể thường có 2 dấu hiệu

1. Ngón tay trở nên dày hơn

Ngón tay trở nên dày lên thực sự cũng là một dấu hiệu rõ ràng của ung thư phổi giai đoạn đầu, đặc điểm nổi bật nhất của nó là các khớp cuối ngón tay trở nên dày và sưng lên. Đầu ngón tay cũng sẽ xuất hiện phù nề và tổn thương mạch máu.

Đến giai đoạn sau sẽ kèm theo tím tái và một số triệu chứng tăng sản mô. Các dấu hiệu này xuất hiện thì chủ yếu là do bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh phổi nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu phân tích dữ liệu, đầu ngón tay dày hơn nhiều là do các biến chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư phổi hoặc do các bệnh liên quan đến khớp xương ở ngón tay.

2. Đau cánh tay

Đau cánh tay nhiều khi cũng là bình thường, nhưng nếu không phải do chấn thương, lại hay đau vào ban đêm thì bạn cần hết sức chú ý. Nguyên nhân lúc này có thể là do phổi, bao gồm cả "ung thư rãnh trên phổi trên". Vị trí này trên phổi có nhiều dây thần kinh và có liên quan đến cánh tay, nếu có tế bào ung thư tại đây thì rất dễ gây ra cảm giác đau đớn ở cánh tay, thậm chí đau đến ngón tay.

Làm tốt 3 việc, ung thư phổi không dám đến gần

Ung thư phổi là bệnh có tỉ lệ mắc bệnh và tử vong rất cao. Khi mới chuyển sang ung thư phổi, các triệu chứng tương đối nhẹ và khó nhận biết nên rất dễ dàng để bệnh nhân bỏ qua. Nếu không được điều trị sớm, các tế bào ung thư có thể lây lan di căn nhanh chóng, ảnh hưởng đến cuộc sống và tính mạng người bệnh.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý đến việc phòng chống ung thư phổi. Để tránh ung thư phổi, hãy làm tốt 3 việc sau:

1. Bỏ hút thuốc

Hút thuốc có một mối liên hệ rất "gần gũi" với ung thư phổi. Thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại có thể dẫn đến ung thư, chẳng hạn như acetone, asen, benzen, butan, metan, methanol, nicotine, vinyl clorua và các chất khác là hóa chất độc hại.

Khi xâm nhập vào cơ thể con người, nó có thể dẫn đến niêm mạc phế quản phổi và các tuyến bị kích thích, dẫn đến sự xuất hiện của ung thư phổi.

Đối với những người hút thuốc trong một thời gian dài, nguy cơ ung thư phổi cao gấp hàng chục lần so với những người không hút thuốc. Hút thuốc trong một thời gian dài có thể làm xơ hóa phổi và dẫn đến hiện tượng teo phổi.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày phải bỏ hút thuốc kịp thời, có như vậy mới giảm thiểu nguy cơ ung thư phổi.

2. Cải thiện môi trường sống

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người không hút thuốc, nhưng vẫn có thể bị ung thư phổi. Nguyên nhân của hiện tượng này có liên quan đến ô nhiễm không khí môi trường sống, chẳng hạn như trong môi trường khói thuốc thụ động trong một thời gian dài. Nếu ai đó trong gia đình hút thuốc, các thành viên khác có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn những người hút thuốc.

Vì vậy, chúng ta phải cải thiện môi trường sống của mình, mỗi ngày phải mở cửa sổ để thông gió và giữ cho nhà cửa sạch sẽ, không để rơi vào tình trạng hút thuốc thụ động.

ngoài ra, không xuất hiện quá nhiều khói dầu xào, kích thích khói này cũng là một nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

3. Đeo khẩu trang khi ra ngoài

Ô nhiễm không khí là một nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều khí thải công nghiệp trong môi trường sống, hoặc khí thải ô tô và một số khí hóa học và vật lý khác luôn "rình rập" con người.

Một khi các loại khí này xâm nhập vào cơ thể con người với số lượng lớn, nguy cơ ung thư phổi là rất cao. Vì vậy, mỗi khi đi ra ngoài, hãy chắc chắn để đeo khẩu trang càng nhiều càng tốt. Việc làm này có thể làm giảm hiệu quả việc hít phải những khí độc hại này vào cơ thể.