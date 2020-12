Cô bé tí hon 9 tuổi nhưng chỉ cao bằng bé 2 tuổi và nặng 9kg, sau 2 năm điều trị đã "lớn nhanh như thổi"

Đó trường hợp bé Q.H.V (11 tuổi, ở Thái Bình). Bé được chẩn đoán mắc hội chứng suy tuyến yên nên chỉ dài 79cm, nặng 9kg. Nhìn bé V, có lẽ không ai nghĩ rằng bé đã 9 tuổi 5 tháng. Tuy nhiên, sau 2 năm điều trị, bé V đã "lớn nhanh như thổi", hiện cao 108cm, tăng 26cm và nặng 19kg.

Theo Chị Q.T.T, mẹ bé cho biết, cô bé sinh ra được 2,8kg, được 5 tháng tuổi thì lên được 5kg. Tuy nhiên từ đó đến khi được 9 tháng tuổi, bé không lên được lạng nào. Chị đưa con đi khám thì bác sĩ chỉ bảo con bị suy dinh dưỡng, 6 tháng sau nếu vẫn không lên lạng nào thì đi khám lại. Sau đó là đằng đằng 3 năm liền chị cho con uống thuốc, sữa theo đơn cho trẻ bị suy dinh dưỡng thì bé lên được đúng 2 lạng.

Sau hai năm điều trị bé V có tiến triển tốt

Bao nhiêu năm đi khám mà không tìm ra vấn đề, chị cũng nản nên không cho con đi khám lại nữa. Đến đầu năm 2019, nghĩ thấy thương con, mãi cứ bé xíu như cây kẹo, chị lại đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) khám. Lần này con được chuyển lên khám nội tiết.

TS.BS Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết thời điểm đến khám bé V được 9 tuổi 5 tháng nhưng chỉ dài 79cm, nằm gọn kích thước đo chiều cao của trẻ 2 tuổi, chỉ nặng 9kg. Kết quả chụp cắt lớp MRI cho thấy bé có tuyến yên nhỏ, tuổi xương chỉ tương đương trẻ 20 tháng.

Bé được chẩn đoán bị suy tuyến yên, được chỉ định điều trị bằng thuốc hormone tăng trưởng. Sau 12 tháng bé tăng được 18cm, sau 19 tháng tăng 26cm. Hiện bé cao 108cm, nặng 19kg - sự khác biệt rất lớn sau 2 năm.

Theo TS Dũng khoảng 10% những trường hợp có chiều cao thấp là do bệnh lý, cần phát hiện sớm điều trị kịp thời để trẻ có thể đạt chiều cao gần như trẻ bình thường. Vì thế, nhiệm vụ của các bác sĩ là phân biệt thấp do bệnh lý và thấp nhưng bình thường. Khác với các bệnh lý khác, trẻ thấp chiều cao cao do bệnh lý không thể đánh giá trẻ 1-2 tháng mà cần theo dõi ít nhất 6 tháng. Muốn phát hiện sớm tình trạng bệnh lý, cha mẹ cần chú ý việc theo dõi chiều cao của con. Nếu trong 1 năm trẻ không lớn thêm được 4cm là không bình thường.

Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị khoảng 400 trẻ, chủ yếu thiếu hormone tăng trưởng. Điều quan trọng là phát hiện sớm, càng sớm càng lý tưởng tuy nhiên có một thực tế là việc phát hiện không hề dễ. Mới đầu trẻ chưa bộc lộ rõ, nhiều gia đình đưa con đi khám nhiều nơi mà không ra bệnh.

Chị T cho biết : "Sau thời gian điều trị thấy con tăng cân, tăng chiều cao tôi mừng lắm. Giờ con đã biết đọc, biết viết, thấy con nói chuyện nhiều nên tôi cũng thấy phấn khởi. Trước mỗi bữa con chỉ ăn được thìa cơm nhưng giờ thì đã được một bát đầy, tôi rất vui mừng".