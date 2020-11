Cô bé má phính khiến dân mạng "rụng tim" vì siêu cute, lại còn có cái tên không thể hợp hơn

Mới đây, cư dân mạng vô cùng thích thú với hình ảnh của một em bé cực kỳ xinh xắn, đáng yêu. Sở hữu làn da trắng trẻo, khuôn miệng chúm chím, có lúm đồng tiền duyên cực duyên, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn thơm, đặc biệt đôi mắt một mí khiến nhiều người lầm tưởng cô bé là người Hàn Quốc.

Nhưng thực ra, bạn nhỏ này là người Việt Nam đấy mọi người ơi. Vì quá "cute phô mai que" nên ngay lập tức dân mạng đã truy lùng danh tính của cô bé. Thì ra, "cục bông đáng yêu" này là con gái của hot mom An Vũ (An Toe). Em bé đáng yêu có tên thân mật là Mochi - cái tên nói lên tất cả bởi cặp má phúng phính của cô bé núng nính như chiếc bánh Mochi ngọt ngào vậy đó. Ai cũng gật gù khen An Toe đặt tên cho con quá hợp lý.

Xin chào các cô các chú con là Mochi đây.

Mochi trắng xinh, bụ bẫm, đáng yêu, má phính đây.

Được biết, hiện Mochi đã được 6 tháng tuổi và nặng 8,5kg. An Toe chia sẻ, nhiều người nói cô bé nhìn giống bố ba hơn, nhất là được thừa hưởng 2 má lúm đồng tiền. Ngay từ khi vừa chào đời Mochi đã sở hữu cặp má phúng phính như vậy rồi.

Không chỉ xinh xắn, đáng yêu mà trộm vía Mochi còn rất ngoan. Từ khi sinh ra cô bé đã sinh hoạt khá giống với em bé theo EASY. An Toe cũng tham khảo trên mạng một số phương pháp để luyện nếp sinh hoạt cho bé để thuận tiện hơn cho công việc của bố mẹ.

Sau tháng đầu tiên, An Toe luyện dần cho bé vào nếp chuẩn EASY, trộm vía Mochi hợp tác nên đến giờ là tự động ngủ không cần bố mẹ phải bế ru. Sau khi ngủ đủ thì cô bé thức dậy chơi vui vẻ, không quấy khóc. Mochi giờ đã biết ngồi, cô bé đang tập trườn bò, và ê a nói chuyện khá nhiều.

Mochi sinh ra đã sở hữu cặp má cực kỳ đáng yêu rồi.

Nhìn có muốn thơm không cơ chứ!

Mochi được bố mẹ đưa ra ngoài đi chơi, đi du lịch khá sớm. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, An Toe cho hay: "Quan điểm của mình là càng cho bé biết thế giới xung quanh sớm thì bé sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát và quan trọng là không bị sợ người lạ!

Nếu bé sinh hoạt có giờ giấc, ăn ngủ đủ thì chắc chắn con sẽ không bị quá sức mà mệt! Vì vậy nếu cho con đi du lịch thì ba mẹ cũng nên sắp xếp lịch trình phù hợp với thời gian của con để con không bị quá mệt!".

Từ nhỏ, Mochi đã được mẹ cho ăn diện rất điệu đà. An Toe cho hay, cô thường mua cho con đồ theo set, tông màu, ưu tiên tiêu chí vải mềm mại, thoáng mát, màu sắc Hàn Quốc 1 chút, giá cả vừa tầm, không quá đắt vì trẻ con lớn khá nhanh. An Toe đã bắt đầu cho Mochi ăn dặm, phương pháp mà hot mom này chọn là ăn dặm kiểu truyền thống, kết hợp BLW (Baby Led Weaning) để con rèn các kỹ năng.

Mời cả nhà cùng ngắm thêm những hình ảnh cưng muốn xỉu của Mochi nhé:

Mochi hiện được 6 tháng tuổi, nặng 8,5kg.

Mochi trộm vía rất ngoan, từ ăn, uống, ngủ đều hợp tác với bố mẹ.

Mochi có nhiều biểu cảm cực kỳ đáng yêu như thế này này các cô chú ơi.

Mochi diện đồ cực kỳ thời trang nữa.

Mochi được mẹ đưa ra ngoài chơi từ sớm để làm quen với thế giới xung quanh.