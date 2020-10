Có 6 sai lầm kinh điển làm con kém thông minh, vậy nhưng hầu như cha mẹ nào cũng mắc phải ít nhất 1 lỗi

Từ trước đến nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy rằng dạy con làm việc nhà là dạy con cách sống có trách nhiệm, độc lập và tử tế. Bên cạnh đó, khả năng làm việc nhà của trẻ có tỷ lệ thuận với thành tích học tập và sự thành công trong tương lai.

Cụ thể, một nghiên cứu của Tiến sĩ Michele Borba – một chuyên gia tâm lý giáo dục và nuôi dạy con cái, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World (Tạm dịch: Tại sao những đứa trẻ biết đồng cảm lại thành công trong thế giới hội nhập) đã cho một kết quả bất ngờ.

Theo đó, người thành công nhất có trình độ học vấn cao, có địa vị xã hội, có các mối quan hệ rộng rãi và chỉ số IQ ngất ngưởng đều là những người đã bắt đầu làm việc nhà trong hoặc trước khi học mẫu giáo. Trong khi những người bắt đầu làm công việc nhà ở tuổi thiếu niên thường ít thành công hơn.

Thế nhưng, trên thực tế, có rất nhiều ông bố bà mẹ lại sợ cho con làm việc nhà. Vì họ cho rằng "con còn nhỏ có biết làm gì đâu mà sai với bảo" hoặc "Ôi thôi, mình làm cho mau, chứ để bọn trẻ bày ra rồi mất công dọn dẹp, tốn thời gian hơn".

Ngoài những lý lẽ biện minh này, cha mẹ còn phạm phải 6 sai lầm dưới đây liên quan đến chuyện giao việc nhà cho con.

Sai lầm số 1: Không giao việc nhà ngay từ khi con còn nhỏ

Trẻ từ 2 – 3 tuổi đã có thể bắt đầu làm việc nhà (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, trẻ từ 2 – 3 tuổi đã có thể bắt đầu làm việc nhà. Điều này có thể gây sốc với các cha mẹ, nhưng nó lại hoàn toàn đúng nếu bạn giao công việc phù hợp cho con. Trẻ không thể bưng bê mâm cơm, không thể tự giặt quần áo, không thể rửa chén bát, nhưng con hoàn toàn có thể lau bàn, bỏ quần áo bẩn vào rổ đựng đồ trước khi giặt, dọn đồ chơi…

Điều quan trọng là cha mẹ phải cho con thực hành những công việc này từ sớm để con hình thành một thói quen, chứ đừng xót con mà "ôm" tất cả mọi việc vào người, rồi sau này than vãn vì con quá lười.

Sai lầm số 2: Con nên được trả tiền cho việc nhà

Cha mẹ cần dạy cho trẻ biết rằng việc nhà là việc chung của mọi thành viên trong gia đình, do đó, con sẽ không được "hưởng lương" khi làm việc nhà. Thay vào đấy, bạn hãy khen ngợi con mỗi khi con tự giác hoàn thành công việc của mình hoặc biết giúp đỡ cha mẹ những việc khác. Hãy cho trẻ biết rằng sự tốt bụng, sự tử tế của con là chính hành động khiến cha mẹ tự hào.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn không được phép cho con tiền hay phần thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng nên được gắn liền với một hành động nào đó. Chẳng hạn hôm nay trẻ đã làm được một việc rất tốt thì cha mẹ sẽ chở con đi chơi công viên hoặc đi xem xiếc. Điều này sẽ giúp con có động lực tiếp tục làm việc tốt hơn.

Sai lầm số 3: Ép buộc con làm việc nhà

Bắt ép con làm việc sẽ khiến trẻ oán hận ảnh hưởng đến hành vi thiếu tôn trọng người khác và gây rối khi thành niên.

Ép buộc trẻ phải làm bất cứ điều gì nói chung đều không phải là cách làm cha mẹ tốt nhất. Bởi bắt ép sẽ dẫn đến xung đột. Xung đột sẽ dẫn đến oán giận. Và sự phẫn uất sẽ là bệ phóng cho các vấn đề về hành vi như thiếu tôn trọng người khác và gây rối khi con bước vào tuổi vị thành niên.

Song, điều này không có nghĩa là khi con từ chối làm việc nhà thì cha mẹ bỏ qua. Tất cả chỉ cần một chút sáng tạo là có thể giải quyết mọi chuyện. Bạn có thể biến việc vặt trong nhà thành một trò chơi, hoặc một cơ hội để học kỹ năng mới. Bạn cũng có thể yêu cầu con thử làm việc nhà bằng nhiều phương thức khác nhau, thứ tự khác nhau, hoặc chọn lọc việc để làm để con hào hứng với công việc mà con đã chọn.

Sai lầm số 4: Không cho con đùa giỡn khi đang làm việc nhà

Trên đời này không có quy tắc nào quy định rằng phải thật sự nghiêm túc khi đang dọn dẹp, giặt giũ, phơi phóng, lau chùi nhà cửa cả. Vừa làm việc vừa hát ca nhảy múa cũng là cách để biến công việc lau dọn nhàm chán thành một thú vui. Cha mẹ hãy cho phép con được cười đùa, huýt sáo, hát khe khẽ trong lúc làm, và rồi bạn sẽ nhận ra rằng hóa ra đây lại là cách khiến con hoàn thành công việc của mình nhanh nhất.

Sai lầm số 5: Để con làm việc nhà một mình

Ban đầu, ông bố bà mẹ nào cũng sẽ làm việc nhà cùng con để chỉ cho con cách làm đúng. Nhưng sau một thời gian, nhận thấy con đã có thể tự làm một mình, bạn từ chối không làm cùng con nữa. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý, ngay cả khi đã tự mình làm tốt, trẻ vẫn muốn được làm cùng với cha mẹ. Vì điều này cho thấy sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình. Đồng thời, đây cũng là cách để con cái và cha mẹ gắn kết với nhau.

Sai lầm số 6: Đòi hỏi sự hoàn hảo ở con

Cha mẹ nên nhớ rằng dù thế nào đi nữa thì con vẫn đang còn là một đứa trẻ. Thế nên việc bạn đòi hỏi một đứa trẻ 4 tuổi phủi sạch bụi trên kệ, 7 tuổi phải giặt hết chậu quần áo của mình, 8 tuổi phải biết nấu một bữa ăn ngon có lẽ đó là điều không tưởng.

Thế nên, thay vì tập trung vào kết quả con làm được, cha mẹ nên nhìn vào sự cố gắng của con mỗi ngày. Con đã làm tốt hơn là trước là đã đáng được khen ngợi rồi.