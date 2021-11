Có 5 câu nói dù thế nào thì chị em cũng không nên thốt ra khi vợ chồng "ân ái" để tránh gây mâu thuẫn

Giao tiếp là một phần không thể thiếu của mỗi "cuộc yêu", nó còn giúp hai người gắn kết hơn về tinh thần bên cạnh thể xác. Nếu biết nói những lời dịu dàng dễ nghe pha một chút khêu gợi, kích thích, chắc chắn chị em sẽ khiến ông xã phải "đứ đừ" mê say. Ngược lại, chỉ cần trót vạ miệng, màn "ân ái" cũng rất có thể trở thành thảm họa. Dưới đây là 5 câu nói như vậy, tuyệt đối không nói ra, dù có ấm ức cũng nên nén vào trong lòng.

1. "Sao anh đòi hỏi nhiều vậy, không biết mệt à?"

Đây là một câu thường thấy khi chị em có tâm trạng rệu rã nhưng đối phương lại "cao hứng". Tất nhiên nếu như thể trạng và tinh thần không tốt thì cũng không nên quan hệ, song từ chối khéo léo mới là điều quan trọng nhất. Bị đòi hỏi, bị dồn vào thế khó khiến cho chị em bực tức và dễ nổi cáu. Chúng ta cho rằng đàn ông đòi hỏi nhiều, và tự móc mỉa bằng câu "Sao anh đòi hỏi nhiều vậy, không biết mệt à?".

Khi nói ra câu này, các anh rất hay nghĩ tới trường hợp vợ đã chán mình, không còn thấy hứng thú với chuyện phòng the. Dần dần, chính chúng ta cũng tạo ra khoảng cách với đối phương. Nên nhớ, đừng trách móc người khác, hãy nêu cảm nhận của bản thân, vấn đề mà mình đang gặp phải. Chẳng hạn, khi ông xã đang mơn trớn, gạ gẫm, bạn có thể từ chối và nói rằng để hôm khác em sẽ "chiều" anh, nay em hơi mệt...

2. "Vừa bé vừa yếu, đúng là chẳng được việc gì!"

Khi bạn lựa chọn lấy một người đàn ông tức là bạn đã bằng lòng chấp nhận những gì thuộc về anh ấy bao gồm "kích thước". Vậy nên những câu chê trách trên giường chẳng khiến mọi chuyện tốt lên mà càng đẩy tình cảm vợ chồng đi vào bế tắc. Hãy luôn nhớ rằng, một "cuộc yêu" thỏa mãn, thăng hoa cần rất nhiều yếu tố và có thể đạt được bằng vô số cách, không nhất thiết đối phương phải đạt một tiêu chuẩn nào đó bạn mong muốn.

Nếu chỉ biết chê trách chàng, người đàn ông rất dễ sinh tự ái và thậm chí tình cảm còn sứt mẻ. Khi anh ấy có một dấu hiệu bất thường về sinh lý, hãy trò chuyện cẩn trọng, hỏi han và cùng nhau đưa ra giải pháp đi khám bệnh để cải thiện sức khỏe phòng the.

3. "Lâu thế mãi chưa xong à?"

Đây là câu nói thể hiện sự ngao ngán và chán chường của bạn. Hãy thử đặt mình vào vị thế của đối phương, giả dụ bây giờ bạn bị chê làm tình kém thì liệu chúng ta có tự ái hay không? Chắc chắn là buồn và thấy hụt hẫng nhiều. Tất nhiên rất khó tránh trường hợp người đàn ông quá sung mãn trong khi chị em đã dần đạt được cực khoái. Thay vì giữ nguyên một sự nhàm chán, hãy thổi những "làn gió mới", chẳng hạn thay đổi tư thế, vị trí "yêu"... Chớ nói ra câu "Lâu thế mãi chưa xong à?", nghe thật chẳng khác nào hai người đang "trả bài".

4. "Anh còn chẳng được như..."

Trong khi "ân ái", tuyệt đối không nói ra những mẫu câu so sánh, dù là so sánh với ai. Bởi bạn phải hiểu hai người là vợ chồng, "cuộc yêu" chính là thế giới riêng, chẳng thể để bất cứ ai xen vào. Hãy biết hài lòng, trân trọng đối phương và hơn cả là tận hưởng đúng cách. Con người nếu không biết đủ thì dù bạn có gặp ai giỏi "chuyện ấy" cũng chẳng thấy vừa lòng. Nói chung, thay vì so sánh, hãy khen các anh để họ có thêm động lực và sự hứng khởi.

5. "Anh thấy em và tình cũ của anh thì ai 'giỏi' hơn?"

Dẫu biết câu hỏi này của chị em chỉ có mục đích là muốn được các anh khen ngợi, song đừng quá chấp niệm quá khứ. Nhất là chuyện "ân ái" thì càng kín đáo, tế nhị, như vậy bạn mới trở thành một người phụ nữ vừa lịch sự và duyên dáng. Có vô số cách khác để hỏi và chắc chắn sẽ nhận được đáp án như ý từ chồng, chẳng hạn "Anh thấy vợ hôm nay thể hiện thế nào?", "Anh có muốn lần sau vợ như thế này không?"... Từ đó, người đàn ông cũng thấy thoải mái và đỡ được nhiều áp lực hơn. Anh ấy cũng sẽ không tiếc gì những lời khen dành cho vợ sau mỗi lần "tàn cuộc".