Có 1 thú chơi trang sức của hội chị em tồn tại gần chục năm nay, đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được

Chơi charm có lẽ là không xa lạ gì với nhiều chị em. Bởi lẽ thú chơi này rộ lên ở Việt Nam ngót nghét cũng được gần chục năm rồi. Trải qua nhiều năm, đây vẫn là một "bộ môn" được lòng nhiều chị em.

Đối với những chị em chơi charm thì việc mua vòng, mua charm không chỉ diễn ra ngày một ngày hai. Đó là cả một quá trình săn tìm những chiếc charm mình thích, để tạo nên một bộ sưu tập vòng và charm của riêng mình.

Có một thú chơi charm tồn tại gần chục năm nay

Các chị em mê trang sức thì có lẽ không ai là không biết đến những chiếc vòng phối charm, nổi bật với các thương hiệu đình đám như Pandora, Trollbeads, OHM Beads... Ngay tại Việt Nam, PNJ cũng không nằm ngoài cuộc chơi.

Thương hiệu Pandora xuất hiện và trở thành trào lưu ở Việt Nam vào khoảng cuối năm 2011. Sau đó, các chị em dần biết đến những chiếc vòng phối với charm và trào lưu này bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ từ vào năm 2014. Lúc này, các chị em thời thượng ai cũng phải sở hữu cho mình ít nhất một chiếc vòng phối charm sành điệu.



Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Dương Tú Anh cũng từng bắt gặp đeo vòng Pandora từ nhiều năm trước.

Nôm na đây là những bộ vòng gồm dây đeo và những chiếc charm để xỏ vào dây. Tuy gọi chung là charm nhưng các charm này có những cái tên gọi khác nhau tùy vào từng thiết kế. Việc sáng tạo ra các kiểu charm khác nhau đủ thấy được sự tinh tế của hãng trong việc kích thích sự sáng tạo của người mua. Tức là với các kiểu charm, chúng ta có thể mua về và phối hợp theo tùy sở thích. Những ai chơi charm đều hiểu cảm giác mân mê từng cái charm rồi kết hợp lại với nhau tạo thành một chiếc vòng của riêng mình nó thích thú như thế nào.

Những chiếc vòng phối charm thể hiện câu chuyện của mỗi người. Ảnh: Ly Phạm.

Mỗi chiếc charm lại được thiết kế với các hình dáng và chủ đề khác nhau. Người mua sẽ tự chọn cho mình những chiếc vòng và charm yêu thích. Khi đó, những chiếc vòng được ví von "nhật ký trang sức" hay "nhật ký trong tầm tay" bởi mỗi chiếc vòng lại mang một câu chuyện của riêng người đeo.

Chị đẹp Son Ye-jin cũng đeo vòng Essence của Pandora.

Gom được cả một hội bạn thân nhờ việc khoe vòng

Các hội nhóm chơi charm cũng dần ra đời, đây là nơi để các chị em thể hiện tình yêu bất tận với những chiếc vòng cũng như trao đổi những chiếc charm mà mình thích. Ở Việt Nam, hội chơi charm bắt đầu từ những nhóm trên Facebook như: "Hội những người cuồng Pandora", "Hội cuồng TROLLBEADS"... những nhóm này đều được thành lập trong khoảng thời gian năm 2014, 2015 và thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Ở Việt Nam, nhóm "Hội những người cuồng Pandora" được thành lập vào năm 2014 và đã tạo ra một cộng đồng những chị em yêu charm. Ảnh: Hội những người cuồng Pandora

Các thành viên thường xuyên chia sẻ về chiếc vòng của mình. Ảnh: Hội những người cuồng Pandora

"Buôn có bạn bán có phường", những hội nhóm này là nơi mà các chị em chẳng quen nhau nhưng cũng hiểu nhau vô cùng qua những tấm ảnh khoe vòng. Ở đây người ta mới biết giá trị của những chiếc vòng xinh đẹp mà nhiều khi mấy anh chồng vẫn chê là vòng lòe loẹt chẳng đẹp gì cả.

Bên cạnh việc nơi để các chị em chia sẻ về chiếc vòng của mình, hội nhóm cũng là nơi để ai có nhu cầu thay đổi có thể "pass" lại charm trên nhóm. Các chị em trong hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi offline, tất nhiên trong buổi gặp gỡ không thể không có những chiếc vòng và charm.

Những buổi offline của hội mê charm. Ảnh: Lim Tran, Huynh Samy.

Chị Trà My, một trong những "dân chơi" charm từ năm 2013 chia sẻ: "Mình biết đến thú chơi vòng này qua một người bạn và ban đầu mình cũng mua cho vui, dần dần bị cuốn theo lúc nào không biết. Sau đó mình cũng biết đến các hội nhóm của các chị em "cuồng" vòng giống mình. Có một hội những người cùng đam mê giống nhau vui gì đâu, tuy không quen nhau nhưng cứ nói chuyện vòng vèo là quen hết."

Bên cạnh Pandora, Trollbeads và OHM Beads cũng được rất nhiều chị em yêu thích. Ảnh: Huyen Huynh



Một khi đã lỡ chân "bước vào" thì khó mà dứt ra được

Nhiều chị em bước chân vào con đường chơi charm chỉ với một chiếc vòng và 1,2 cái charm nho nhỏ. Sẽ chẳng có gì là lạ khi vài tháng sau bạn thấy chiếc vòng ngày nào còn thưa thớt giờ đã "full" charm sáng loáng.

Ảnh: Trang Anh

"Hồi đấy, mình thấy một người bạn chơi cùng đeo một chiếc vòng lấp lánh với những chiếc hạt được xỏ dây nhìn thú vị lắm. Thấy đẹp nên mình cũng mua 1 chiếc vòng kèm theo một cái charm treo hình con ngựa, năm sinh của mình, để đeo cho vui thôi. Thế rồi không hiểu sao cái vòng này nó có sức hút kỳ lạ. Có 1 cái charm rồi là lại muốn mua thêm một vài cái phối cho đỡ trống. Khi đã mua vài cái rồi thi lại muốn mua vài cái nữa. Quay đi quay lại số charm đã lên tới cả mười mấy, hai chục... Nhưng mà nói thật là rất mê." - Ngọc Lan, một "dân chơi" charm cũng "sương sương" 5 năm tâm sự.

Chẳng phải riêng gì Ngọc Lan, rất nhiều chị em khác cũng lỡ "sa ngã" khi bước vào con đường chơi charm đầy mê hoặc này. Các chị em thường tậu cho mình một chiếc hộp để trang sức với các thanh treo charm, mở ra là lấp lánh đủ các kiểu charm mà ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa.

Ảnh: Yen Phan, Lanh Anh, Kiều Anh, Nhật Nguyên

Các thương hiệu vòng kiểu này tài tình ở chỗ luôn có các bộ sưu tập mới liên tục, đủ theo các chủ đề gắn liền với cuộc sống của các chị em. Từ chủ đề gia đình, tình yêu, du lịch, động vật, cung hoàng đạo, tháng sinh... đều có cả. Có người phối charm theo chủ đề, nhưng có người lại thích phối charm theo mệnh, theo màu sắc. Mà hay nhất là lúc lôi đống vòng, đống charm ra phối lại, cảm giác như vừa sở hữu một chiếc vòng mới.

Một bộ vòng được phối theo chủ đề Disney siêu xinh. Ảnh: Tran Linh

Bên cạnh các bộ sưu tập charm mới thì các mẫu charm cũ vẫn luôn được lòng mọi người. Cái thú sưu tập charm nó hay ở chỗ mọi người thường đi lùng cả những mẫu charm không còn sản xuất nữa. Cái cảm giác săn được một chiếc charm hiếm nó cũng thú vị lắm.

Có một khoảng thời gian những chiếc charm búp bê của hãng Spiritbeads tạo nên cơn sốt. Đặc biệt "em" búp bê búi tóc ở giữa giá gốc khoảng 1 triệu nhưng đã bị đẩy giá lên đến 5 triệu mà muốn mua cũng không có.

Thú chơi đắt đỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần

Chơi charm là xác định tốn tiền, đây là điều không cần phải bàn cãi. Một chiếc vòng trơn của Pandora cũng sương sướng 1.000.000 - 1.500.000VNĐ, một chiếc charm cũng có giá từ 500.000 - 1.000.000VNĐ. Đấy là mới nói đến các loại vòng và charm bằng bạc, với sản phẩm bằng vàng thì giá trị còn cao hơn rất nhiều. Tất nhiên giá cả sẽ còn tùy thuộc vào việc bạn mua charm tại đâu, có săn sale được không, vì mỗi quốc gia giá bán cũng sẽ có sự chênh lệch nhau.

Điều này đồng nghĩa rằng để sở hữu một chiếc vòng "full" charm cũng phải tốn đến mười mấy, hai chục triệu. Chiếc vòng trông thì nhỏ bé như vậy giá trị thì không nhỏ chút nào.



Cách phối vòng thể hiện tính cách của người sở hữu. Ảnh: Tran Linh.

Tuy đắt đỏ là vậy nhưng đối với mỗi người, mỗi chiếc charm nho nhỏ lại có ý nghĩa rất riêng. Một cô nàng vừa cưới nhất định phải có chiếc charm "just married" xinh xắn, ai mới sinh em bé thì những chiếc charm hình cái nôi, hay charm có dòng chữ "it's a boy" hoặc "it's a girl" sẽ không thể không có trên vòng...

Mỗi người lại có những cách sưu tầm charm khác nhau, như một cách thể hiện con người của mình. Minh Hương, một cô nàng đam mê xê dịch đã không bỏ sót bất cứ một chiếc charm nào trong chủ đề này. Từ charm hình hộ chiếu, máy bay, vali, máy ảnh... cho đến loạt charm treo biểu tượng của các quốc gia trên thế giới Hương đều có hết. Mỗi chuyến du lịch Hương nhất định không quên mang theo chiếc vòng may mắn của mình.

Bích Phương, một cô nàng nghiện charm, thậm chí còn đeo vòng Pandora trong đám cưới của mình. Ảnh: Bích Phương.

Thế mới nói, chiếc vòng tay kiểu này thể hiện rất rõ tính cách của người đeo. Hội chơi charm chỉ cần liếc qua cái vòng là biết chủ nhân chơi charm kiểu gì.