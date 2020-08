Có 1 loại nguyên liệu quen thuộc ai cũng biết và khi thử cho vào món canh cà chua, hóa ra lại ngon đến bất ngờ

Cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Trong 100g cà chua chỉ chứa khoảng 19kcal, 600mg đạm, 12mg can xi cùng các vitamin và khoáng chất khác. Cà chua chứa Lycopene có thể chống lại các tế bào ung thư, có thể làm hạ huyết áp, hỗ trợ giảm cân do trong cà chua chứa nhiều chất xơ, ít calo tạo cảm giác no lâu khi ăn. Đồng thời Lycopene trong cà chua có thể chống lại các tổn thương tế bào và hạn chế tình trạng viêm da giúp làm đẹp da.

Trong cà chua rất giàu vitamin, do đó tốt cho mắt. Lycopene trong cà cũng có thể phá hủy các gốc tự do gây ảnh hưởng đến mắt. Lycopene cũng bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời và chống lại nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt… Sử dụng thường xuyên cà chua có thể bổ sung, tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch.