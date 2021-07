Có 1 kiểu ăn trứng đang gây sốt trên Tiktok nhưng hãy nghe cảnh báo từ chuyên gia trước khi làm

Đối với một số gia đình, thật khó để có được một bữa ăn thực sự cân bằng cho trẻ nhỏ. Thế nên, khi tìm ra một cách sáng tạo giúp con ăn ngon miệng hơn, hẳn bạn sẽ vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích những mẹo làm món ăn thân thiện cho trẻ em trên mạng xã hội, giới chuyên gia khuyên bạn cần hết sức cẩn trọng.

Mới đây, video của một bà mẹ đăng tải trên TikTok về cách giúp con hợp tác ăn trứng siêu dễ đã thu hút đông đảo người xem. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng đây có thể là món ăn gây nguy hại sức khỏe nghiêm trọng.

Bà mẹ chia sẻ mẹo hay giúp con ăn trứng trong một nốt nhạc

Cụ thể, Alexandra Bewicke, người có tài khoản tiktok @thatfalzonfamily, gần đây chia sẻ một mẹo cực hay để con mình thích thú với món trứng được bày biện trước mặt. Video được xuất bản vào ngày 17/6 và thu hút đến 12,5 triệu lượt xem, sau đó vẫn tiếp tục tăng. Những quả trứng mini của Bewicke được thái thành khoanh sau khi để ngăn đông lạnh rồi được rán lên thành những lát trứng siêu dễ thương.

FDA khuyến cáo không nên sử dụng trứng sống được để trong ngăn đông lạnh

Theo Fox News, trứng là một trong những món ăn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Giới chuyên gia cũng nhìn nhận công thức chế biến trứng mini này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo rõ ràng không nên sử dụng trứng sống được làm đông lạnh. "Trứng không nên để đông lạnh khi còn nguyên vỏ", FDA khuyến cáo.

Healthline giải thích, khi trứng đông lạnh bên trong vỏ, chúng có thể nở ra và khiến vỏ bị vỡ, điều này tạo điều kiện cho sự lây nhiễm vi khuẩn như Salmonella.

Ngoài ra, Sarah Krieger, một chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép tại Hoa Kỳ chia sẻ với Fox News, điều quan trọng là phải đảm bảo trứng được nấu chín kỹ. Krieger cho biết. các đầu bếp tại nhà nên kiểm tra nhiệt độ để đảm bảo lòng đỏ được nấu chín ở nhiệt độ khoảng 150 độ C trước khi ăn. Kiểm tra nhiệt độ với một chiếc lòng đỏ trứng đã đông cứng được đánh giá là khó hơn hẳn so với trứng sống được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Do đó, vị chuyên gia này cũng khuyên tốt nhất khộng nên mạo hiểm ăn loại trứng này.

Thêm lưu ý không thể bỏ qua khi ăn trứng để cơ thể luôn khỏe mạnh

Theo PGS.TS Trần Đình Toán (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), để ăn trứng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thì người ăn cần nắm rõ một số lưu ý. Không nên kết hợp ăn trứng với đường để tránh cảm giác bụng dạ khó chịu, đồng thời khó hấp thu được chất dinh dưỡng từ trứng. Ngoài đường, PGS.TS Trần Toán cũng cho biết một số tài liệu khuyến cáo không nên ăn trứng với tỏi, không ăn trứng để qua đêm, đặc biệt là không ăn trứng kho...

Chuyên gia khuyến cáo, một số nhóm đối tượng sau nên hạn chế ăn trứng như những người bị tăng mỡ máu, tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường… Người dễ bị dị ứng thì không nên ăn trứng sống như húp trứng sống, trứng đánh kem, chưa chín hẳn (trứng trần, lòng đào…). Ngoài ra, chuyên gia đặc biệt khuyến cáo trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn trứng vì khó hấp thu, không tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa của trẻ.

Trứng gà, trứng vịt, trứng chim cút hay bất kì loại trứng nào đi chăng nữa, khi chưa nấu chín kỹ thì cơ thế rất khó hấp thu chất đạm. Trứng chưa chín sẽ khiến cơ thể dễ mắc những loại vi khuẩn gây hại, tồn tại sẵn trong trứng, nhất là từ vỏ trứng lây lan vào trứng trong quá trình chế biến. Ngược lại cũng không nên nấu trứng chín quá bởi sẽ làm phân hủy, mất tác dụng của chất sắt có trong trứng. Nên ăn trứng luộc bởi vì trứng luộc có khả năng bảo toàn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn cả so với các loại trứng được chế biến theo kiểu khác.

Theo PGS.TS Trần Toán, để ăn trứng đảm bảo sức khỏe và tận dụng giá trị dinh dưỡng tối đa, chúng ta nên chọn trứng tươi, không dập nát, không bám bẩn. Đối với trứng tươi, bạn cũng nên ăn trong thời gian nhất định, không nên để quá lâu sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng. Nên ăn trứng chín, không ăn dạng trần, tái vì khi ăn ở dạng này, protein trong trứng không hấp thụ hết được, có thể gây dị ứng.

PGS.TS Trần Toán cho biết thêm, trong trứng có chứa rất nhiều dinh dưỡng, thế nhưng ăn sao cho hợp lý và vừa đủ để có lợi nhất có sức khỏe. Lượng trứng ăn trong một tuần còn tùy theo từng nhóm đối tượng. Người lớn chỉ nên ăn 3-4 quả/tuần dù là trứng gà hay trứng vịt. Người đang mang thai cũng nên ăn trứng một cách hợp lý không nên ăn quá nhiều. Đối với trẻ em, ăn trứng cần phải lưu ý nhiều hơn, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên về dinh dưỡng trước khi quyết định cho trẻ ăn trứng.