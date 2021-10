Clip thách thức nữ CEO của ông Lê Tùng Vân "bay màu" khỏi Youtube ngay sau khi được hứa cho 20 tỷ nếu chịu xét nghiệm ADN

Sau thời gian hạ nhiệt, những ồn ào xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi nữ CEO Đại Nam chính thức nhập cuộc.

Tối 25/10, kênh Youtube và Fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", đoạn clip ông Lê Tùng Vân lên tiếng khẳng định ông không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng đồng thời thách nữ CEO Bình Dương chứng minh được mối quan hệ huyết thống giữa ông và Lê Thanh Minh Tùng được đăng tải nhận nhiều sự quan tâm.

Ông Lê Tùng Vân khẳng định mình không có mối quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng

Đồng thời, ông Vân cũng khẳng định mình cả đời tu, không vợ không con. Lê Thanh Minh Tùng theo ông Vân chỉ là đứa trẻ mà em gái ông nhặt về nuôi mà thôi.

Tuy nhiên đến trưa ngày 26/10, nhiều cư dân mạng phát hiện, đoạn clip trên bỗng lên tiếng đã "bay hơi" khỏi Youtube.

Trên trang cá nhân có tích xanh của Hoàn Nguyên - một thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai", đường link dẫn đoạn clip được người này chia sẻ cũng đã báo lỗi: "Video đã bị xóa vì vi phạm chính sách của Youtube về quấy rối và bắt nạt".

Trưa ngày 26/10 clip này đã "bốc hơi" khỏi YouTube

Tuy nhiên, clip được đăng tải trên fanpage "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" thì vẫn còn. Mặc dù chưa rõ lý do điều này là do đâu, song bên dưới đoạn clip hiện vẫn nhận được nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng.