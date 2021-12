Clip "tả thực" cảnh chăm con mọn thâu đêm của vợ chồng trẻ, chiếm trọn sự đồng cảm của các bố mẹ bỉm sữa

Trở thành cha mẹ và trải qua quá trình chăm bẵm trẻ sơ sinh có lẽ là khoảng thời gian rất đặc biệt. Vui có, buồn có, hạnh phúc có và dĩ nhiên không thể thiếu cảnh mệt mỏi dã dời vì phải thức đêm trông con mọn.

Mới đây, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một clip ghi lại cảnh chăm con nhỏ mỗi đêm của một đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người chú ý.

Cụ thể, đoạn clip được tài khoản @msbi93 đăng tải trên trang TikTok cá nhân của mình, chia sẻ từng khoảnh khắc chân thực suốt cả đêm vật vờ thay phiên nhau chăm sóc cho con.

Clip bắt đầu kể từ lúc 11 giờ đêm, khi cả nhà bắt đầu tắt điện nghỉ ngơi, nhưng đến 1 giờ sáng mẹ đã thức dậy cho bé ti sữa. Bé ti xong và thiu thiu đi vào giấc ngủ thì lúc này mẹ quay sang dọn dẹp đồ dùng, vật dụng của con. Tiếp tục, 2h giờ sáng bố lục đục đi pha sữa, rồi dọn dẹp chỗ bỉm tã con mới thay.

Cảnh chăm con mọn mỗi đêm của vợ chồng trẻ

3h mẹ trẻ vẫn trong cơn ngái ngủ dậy cho bé uống sữa bình. Mẹ ngồi ôm con vừa gật gù, ngáp ngắn ngáp dài mới đó đã đến 4h sáng, lúc này bố lại dậy pha thêm sữa cho cục cưng của cả nhà,... Cứ thế luân phiên 5h rồi 6h cho đến sáng.

Cũng theo clip chia sẻm đó là câu chuyện diễn ra mỗi ngày của họ trong những tháng đầu đời chào đón thiên thần nhỏ.

Mặc dù chuyện bố mẹ thức thâu đêm chăm con mọn đã chẳng phải là điều mới lạ gì, nhưng cứ hễ nhắc đến là lại thu hút đông đảo cộng đồng quan tâm.

Nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với đôi vợ chồng trẻ, không những thế còn nhiệt tình chia sẻ những kỷ niệm lúc chăm con của mình. "Ôi nhớ lúc bé nhà mình cũng mới sinh được 1 tháng như này, đêm hôm ôm con vật vờ, mệt mỏi lắm. Nhưng con khỏe mạnh, bình an khổ thế chẳng là gì", "thời đấy vất vả lắm các mẹ ạ, con e cũng mới được 6 tháng nè, giờ đỡ hơn xíu rồi".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng xem xong clip còn tấm tắc khen mẹ bỉm thật may mắn khi có chồng luôn đồng hành bên cạnh. Chăm con đêm ngày vất vả là thế nhưng lúc nào cũng có ông xã hỗ trợ mẹ đỡ vất vả phần nào, tránh được tình trạng trầm cảm sau sinh khi nếu không có ai bên chia sẻ bên cạnh. "Bạn thật may mắn khi có chồng luôn đồng hành", "Nhiều ông chồng vợ mệt kệ vợ vẫn ngủ say không biết gì, ông bố clip quả là bố quốc dân luôn ấy chứ", "Ông bố tuyệt nhất của năm nè mọi người ơi",...

Có thể thấy nỗi ám ảnh của các ông bố bà mẹ đã từng trải qua giai đoạn chăm con mọn vốn đã là "chuyện xưa như diễm" và gần như là bất cứ ai cũng phải có gia đình cũng đều phải trải nghiệm. Đến đây thì câu hỏi đặt ra rằng: "Liệu có cách nào giúp bố mẹ bớt vất vả hơn khi mỗi đêm cứ phải thức trắng chăm con?".

Theo chuyên gia, trẻ sơ sinh dưới 3 tháng thường thức dậy vào ban đêm để bú, thời gian này chắc chắn chẳng có cách nào khác bố mẹ luôn phải thức đêm đồng hành cùng con. Sau 3 tháng (hoặc sớm hơn) bé mới có khả năng nạp đủ năng lượng và có thể ngủ xuyên đêm. Do vậy mẹ nên để điện thoại báo thức (chế độ rung) để thức dậy trước 1 giờ sáng để cho bé bú trước khi bé thức dậy, sau đó bé sẽ đủ no và ngủ ngoan đến sáng.

Để tránh trẻ sơ sinh thức đêm ngủ ngày mẹ có thể từ từ cắt bỏ bú sữa vào ban đêm, thường 6 tháng tuổi bé đã có thể nạp đủ năng lượng vào ban ngày. Buổi sáng không nên để bé ngủ quá 8 giờ, nên đánh thức bé dậy bế đi chơi, cho uống sữa. Ban ngày, bố mẹ không để bé ngủ một giấc quá 3 giờ và chơi với bé nhiều hơn để bé không ngủ ngày nhiều. Nếu bé khó ngủ, bố mẹ có thể massage nhẹ nhàng để bé dễ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ra bố mẹ cần để ý đến các nguyên nhân: đói, đầy bụng, nóng quá, lạnh quá, ánh sáng khi ngủ. Nhiệt độ phòng nên để khoảng 28 độ C để trẻ bình ổn thân nhiệt, dễ chìm vào giấc ngủ.