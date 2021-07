Clip quay bé gái gây sởn tóc gáy với những gương mặt trong tủ quần áo, sự xuất hiện của người mẹ cũng đáng sợ không kém

Từ tháng 5 vừa qua, dân mạng trên TikTok và Youtube không ngừng xôn xao trước đoạn clip bí ẩn với tiêu đề "The Faces in the Closet" (tạm dịch: Những gương mặt trong tủ quần áo). Đoạn clip ghi lại hình ảnh bé gái không rõ danh tính và tuổi tác đeo mặt nạ, cầm trên tay một chiếc hộp giấy và chạy quanh nhà.

Khi đứa trẻ chạy đến góc nhà, một người phụ nữ (được cho là mẹ bé gái) bước từ cửa nhà vào. Gương mặt của người này cũng được làm mờ trong clip. Điều đáng nói là sau đó, người phụ nữ điều chỉnh camera, chĩa nó vào tủ quần áo và ghi lại được hình ảnh của những gương mặt bí ẩn với đôi mắt đảo liên hồi trông vô cùng đáng sợ. Đây cũng là chi tiết giúp đoạn clip trở nên viral dữ dội trên mạng xã hội. Ngoài ra, một số dân mạng sau khi xem clip còn bị rùng mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của người mẹ.

Đoạn clip gây rùng mình bởi những gương mặt kì lạ

Theo Snopes (trang web chuyên đi tìm hiểu tính xác thực của các nội dung viral), @horrorworld29 và @carlgaming9069 trên TikTok là 2 tài khoản đầu tiên đăng tải đoạn clip kia. Tuy nhiên, cả hai người dùng này đều không còn tồn tại.

Phiên bản cũ nhất được người dùng @snakegarbage chia sẻ vào ngày 19/5 và nó đã thu hút 225 nghìn lượt xem. Đến ngày 8/6, nó được đăng tải một lần nữa bởi @zmstube và thu về lượt view khủng lên đến 7,2 triệu. Cả hai đoạn clip đều được chèn nhạc nền khác nhau, không hề giống với bản gốc. Đoạn clip được tài khoản @gabiharttmann được cho là sử dụng đúng âm thanh gốc.

Nhiều người thừa nhận họ cảm thấy sợ hãi người phụ nữ này hơn.

Thông thường, Snopes sẽ lùng sục tất cả các phiên bản, đồng thời đọc hết bình luận của dân mạng để tìm ra nguồn gốc của các đoạn clip viral nhưng với "The Faces in the Closet" thì họ lại đành phải "bó tay".

Một bình luận tìm thấy trên Youtube có nhắc đến bộ phim kinh dị Nhật Bản năm 2005 có tựa đề "Noroi: The Curse". Tác phẩm ấy được quay như phim tài liệu nhưng tất cả đều đã được lên kịch bản kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Snopes tiến hành xem bộ phim đó 2 lần nhưng vẫn không thể tìm được cảnh quay như trong đoạn clip viral.

Một trong những giả thiết phổ biến nhất được dân mạng đưa ra là đoạn clip trên đơn giản là được cắt ra từ một bộ phim kinh dị nào đó của xứ sở Phù Tang. Dựa vào những chuyển động khớp với nhạc nền và cách đảo mắt của những gương mặt đáng sợ kia, nhiều người càng thêm thuyết phục rằng nó là sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay con người chứ không hề có hiện tượng siêu nhiên hay tâm linh gì ở đây.

(Nguồn: Snopes)