Clip nói Tiếng Anh của 1 sao nữ bị đào lại: Phát âm "ai bì li, sâu sợp rai" nghe hơi kỳ, trôi chảy đến mấy cũng mất điểm

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại một clip nói Tiếng Anh của Lý Nhã Kỳ. Thời điểm trong clip là năm 2012. Khi đó, Lý Nhã Kỳ còn đang là Đại sứ du lịch và có cuộc chuyến thăm Nam Phi để chúc mừng núi Bàn (Table Mountain) được tổ chức New 7 Wonders công nhận là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tại đây, cô có cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với phóng viên nước ngoài. Trong cuộc trò chuyện, Lý Nhã Kỳ bày tỏ sự yêu thích đối với cảnh quan, thiên nhiên tươi đẹp của Nam Phi. Nữ Đại sứ cũng cho biết khi trở về Việt Nam, cô chắc chắn sẽ quảng bá vẻ đẹp của Nam Phi đến người dân quê hương mình.

Từ đầu đến cuối, Lý Nhã Kỳ đều nói chuyện với phóng viên nước ngoài bằng Tiếng Anh rất trôi chảy, tự tin. Đôi lúc người đẹp còn nói đùa đầy duyên dáng khiến cuộc phỏng vấn trở nên thoải mái hơn nhiều.

Lý Nhã Kỳ nói tiếng Anh

Tuy nhiên phát âm của Lý Nhã Kỳ lại trở thành điểm trừ đáng tiếc. Dù Lý Nhã Kỳ nói Tiếng Anh rất tự nhiên nhưng phát âm... như vietsub. Chẳng hạn với những câu, cụm từ rất đơn giản như "I can't believe", "I'm so suprise and very happy", "beautiful nature", người đẹp đều phát âm rất tệ thành: "Ai can bì li, Am sâu sợp rai en ve ri hép pi, biu ti phun né trờ",...

Còn nhờ thời điểm đoạn clip này gây bão mạng xã hội, dân tình đã chia làm hai phe: Ủng hộ và phản đối. Phía phản đối chê bai khả năng phát âm của Lý Nhã Kỳ và cho rằng trình độ Tiếng Anh nghiệp dư của người đẹp không đủ trình độ để làm Đại sứ. Tuy nhiên phía ủng hộ lại có cái nhìn tích cực hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng, Lý Nhã Kỳ tuy phát âm kém nhưng bù lại nói chuyện rất trôi chảy, không hề ấp úng, gượng gạo. Quan trọng là người nước ngoài khi nghe Lý Nhã Kỳ nói chuyện vẫn hiểu rõ và khen tính cách sôi nổi, đáng yêu của người đẹp. Mới đây khi đoạn clip này được đào lại thì các ý kiến tranh luận vẫn không khác xưa là mấy. Hai phía ủng hộ và phản đối vẫn đưa ra những luồng tranh cãi nảy lửa.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về clip này?