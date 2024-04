Clip người nước ngoài nhận xét tiếng Anh của nàng Hậu vừa dính nghi vấn kết hôn, được bao nhiêu trên thang điểm 10?

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô nàng từng gây "sóng gió" về những phát ngôn của mình ở thời điểm mới đăng quang cuộc thi này.

Sau thời gian im lặng vì những lùm xùm trên mạng xã hội, Hoa hậu Ý Nhi quyết định sang Úc du học tại trường Đại học Sydney. Cô mong muốn được trau dồi, nâng cao kiến thức để hoàn thiện mình hơn nữa, đặc biệt là "update" bản thân để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024 sắp tới.

Mới đây, MXH còn xôn xao trước thông tin Hoa hậu Ý Nhi lập gia đình khi phần tiểu sử của cô trên Wikipedia có sự thay đổi từ "độc thân" sang "đã kết hôn" với bạn trai Anh Kiệt. Tuy nhiên, theo phản hồi chính thức từ phía Ý Nhi thì đây là thông tin "hoàn toàn bịa đặt". Nàng Hậu vẫn đang tập trung cho việc học tại Úc và gấp rút chuẩn bị cho Miss World lần thứ 72, chứ chưa có ý định lập gia đình.

Huỳnh Trần Ý Nhi ở thời điểm mới đăng quang

Nàng Hậu hiện tại đã đi du học Úc

Thời điểm mới đăng quang, bên cạnh những ồn ào về phát ngôn, cô còn bị nhiều khán giả trong nước nhận xét tiêu cực về trình độ tiếng Anh. Vậy thì đối với nhưng với người nước ngoài, khi nghe Ý Nhi nói tiếng Anh, họ cảm thấy ra sao?

Để làm sáng tỏ câu hỏi này, chúng tôi đã dạo quanh một phố cổ để "săn" Tây và hỏi han về trình độ ngoại ngữ của Ý Nhi. Lưu ý rằng video Ý Nhi nói tiếng Anh được lấy từ lúc cô đang trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Hiện tại, trình ngoại ngữ của Ý Nhi có thể có nhiều thay đổi, đặc biệt là khi cô nàng đi du học Úc - một quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Người nước ngoài nhận xét tiếng Anh của Hoa hậu Ý Nhi

Cụ thể, khi nghe Ý Nhi nói: "Right now I have more feel comfortable when I use English in daily life. You know, I'm just a normal people. I just have a little bit of spirit in just a aspect, in just feel the patient constant. So I have to prepare a lot of skills like catwalk, english... before i come here. So I guess, a lot of expectation from the audience. I feel still a little bit worried, a little bit under pressure. But, I hope that I could perform more better to get the high position in this contest".

Tạm dịch: "Hiện tại tôi cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Bạn biết đấy, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ có một chút tinh thần ở một khía cạnh nào đó và tôi kiên nhẫn không ngừng. Vì vậy, tôi có phải chuẩn bị rất nhiều kỹ năng như catwalk, tiếng Anh... trước khi đến đây. Tôi đoán khán giả có nhiều kỳ vọng về tôi. Tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, có chút áp lực. Nhưng tôi mong mình có thể thể hiện tốt hơn nữa để giành được vị trí cao trong cuộc thi này".

Một số nhận xét của người nước ngoài như:

- Tôi nghĩ nếu so sánh với một số người Việt tôi từng tiếp xúc thì khả năng nói tiếng Anh của cô ấy tương đối tốt.

- Có một vài lỗi nhưng cũng không sao.

- Tôi có thể hiểu nó, hầu hết luôn. Nhưng tôi nghĩ có một vài lỗi sai về mặt ngữ pháp.

- Cô ấy nói "she felt under pressure". Là tôi thì tôi sẽ nói "she felt pressured", cô ấy cũng thỉnh thoảng bị ngắc ngứ nữa.

- Cô ấy không phát âm rõ âm cuối, nhiều cái bị thiếu chữ "s" đằng sau.

Đa phần người nước ngoài nhận xét khả năng tiếng Anh của Hoa hậu Ý Nhi ở mức 6.5 - 8 điểm

Về điểm số, dải điểm mà người nước ngoài dành cho Hoa hậu Ý Nhi rơi vào khoảng từ 6.5 - 8 điểm. Họ cho rằng vẫn có thể được những gì Ý Nhi muốn truyền đạt dù cô vẫn mắc một số lỗi ngữ pháp, phát âm... Ý Nhi có thể sử dụng những mẫu câu đơn giản để giao tiếp trong cuộc sống thường ngày, nhưng để giao tiếp trong những tình huống trang trọng thì cô cần nỗ lực hơn nữa.

Tóm lại, khả năng tiếng Anh của Ý Nhi không phải quá tốt nhưng cũng không phải quá tệ. Dẫu sao khả năng ngôn ngữ của nàng Hậu hoàn toàn có thể cải thiện được, đặc biệt là trong quá trình du học ở quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, Ý Nhi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội được luyện tập hơn.

