Clip Nathan Lee ngọt ngào, tình tứ bên Hoa hậu quyền quý, thông minh bậc nhất showbiz Việt

Mới đây, clip Nathan Lee hát cùng Hoa hậu Ngô Phương Lan bất ngờ được chia sẻ trở lại. Đây là clip cắt ra từ chương trình truyền hình Cặp đôi hoàn hảo phát sóng vào tháng 10/2011, khi đó Nathan Lee - Ngô Phương Lan tham gia với tư cách khách mời. Ngô Phương Lan và Nathan Lee sẽ thể hiện liên khúc "A Whole New World và Beauty And The Beast".

Nathan Lee và Ngô Phương Lan song ca trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo

Ngô Phương mang vẻ đẹp thuần Việt, quý phái khi hát song ca cùng Nathan Lee khiến nhiều khán giả trầm trồ, bởi cô cũng sở hữu một giọng hát khá ngọt ngào. Đây được xem là một món quà bất ngờ mà ban tổ chức muốn dành cho khán giả, cũng như làm dịu bớt sự căng thẳng trong quá trình thi đấu của các cặp thí sinh tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo.

Nathan Lee cũng chẳng hề kém cạnh Ngô Phương Lan khi xuất hiện với vẻ ngoài lãnh tử, bảnh bao. Nam ca sĩ sở hữu giọng hát trầm khàn, đầy đặn cảm xúc nên chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào khi trình diễn trên sân khấu. Thậm chí, Nathan Lee còn dìu đỡ, phối hợp nhịp nhàng với Ngô Phương Lan trong những đoạn khó hát.

Nathan Lee chia sẻ rằng anh có thể nói và hát được 6 thứ tiếng gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức. Trong quá khứ, Nathan Lee còn sáng tác cả ca khúc Xinh đình đám cho Thu Minh.

Năm 2016, Nathan Lee là ca sĩ Việt đầu tiên được lên sóng trên chương trình quốc gia France 2 của Pháp, ngay trên sân khấu này, anh chia sẻ về dự định phát triển âm nhạc của bản thân tại thị trường Châu Âu, cũng như quảng bá một vài nét nổi bật về du lịch và ẩm thực của quê nhà Việt Nam.

Trong 1 chia sẻ gần đây, Nathan Lee tự nhận bản thân hoàn toàn khác biệt so với những đồng nghiệp trong giới giải trí. Anh làm nghệ thuật vì biết được khả năng của bản thân như thế nào và muốn theo đuổi những điều thực sự mang lại hạnh phúc cho bản thân.