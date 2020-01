CLIP: Lực lượng cơ động bố ráp ở Củ Chi bắt kẻ nổ súng làm 5 người chết

Đến trưa 30-1, lực lượng cảnh sát cơ động vẫn đang phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP HCM, Công an huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng bố ráp khu vực cầu Rạch Kè, xã Trung An, Củ Chi để vây bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987).

Lực lượng cơ động chốt chặn ở khu vực cầu Rạch Kè, xã Trung An, Củ Chi

Người dân nói lực lượng công an chốt chặn từ khuya 29-1

Lực lượng cơ động trực từ tối 29-1 và dùng bữa trưa chớp nhoáng để tiếp tục công việc

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn, phong tỏa một đường đất đỏ dẫn vào cánh đồng, rừng cao su ở gần cậu Rạch Kè. Hai bên đường lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn được trang bị súng.



Người dân hiếu kỳ cũng đứng quan sát từ sáng đến trưa cùng ngày. Hiện đối tượng vẫn đang lẩn trốn và bị truy bắt.

Trưa 29-1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 5 người ở sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Sau đó, Tuấn chiếm đoạt xe SH bỏ trốn và đến xã Trung An (Củ Chi) cướp xe Novou để tẩu thoát.