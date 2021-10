Clip hot: Ông Lê Tùng Vân "Tịnh thất Bồng Lai" tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho cô nào giơ tay nhận là vợ

Xung quanh những lùm xùm, ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" đã gửi lời đến bà Phương Hằng đồng thời khẳng định không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng - nam thanh niên xuất hiện trên sóng livestream của bà Phương Hằng ngày 24/10.

Tuy nhiên cũng từ đây, những câu chuyện gia đình của người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" là ông Lê Tùng Vân đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Ông Lê Tùng Vân cho biết cả đời mình không có vợ con.

Mới đây nhất, cộng đồng mạng đã tìm được đoạn phỏng vấn ngắn mà người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai" khẳng định sẽ trao tiền thưởng cho bất cứ cô gái nào đứng ra nhận từng làm vợ mình.

Người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai từng tuyên bố trao ngay tiền tỷ cho cô gái nào dám giơ tay nói là vợ ông Lê Tùng Vân

Cụ thể, trong đoạn video, ông Lê Tùng Vân khẳng định: "Lê Tùng Vân là tôi nè, nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái nào ngoài nước Việt Nam như đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được, mà dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân.

Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hay 1 tỷ đồng Việt Nam. Còn cái việc mấy anh có đưa tôi tấm hình có 2 cô gái, tôi hoàn toàn không biết cô ấy là ai".

Ông Lê Tùng Vân khẳng định tặng 1 tỷ cho cô gái nào nhận mình là vợ của ông

Đặc biệt, vị này cũng luôn khẳng định mình hơn 90 tuổi, cả một đời tu, không vợ, không con.

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Long An cho biết những kết quả điều tra ban đầu về 'Tịnh thất Bồng Lai' có 18 người, trong đó có 6 trẻ nhỏ. Toàn bộ những đứa trẻ này đều có cha mẹ sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

Tất cả những người sống ở đây được xác định là con ruột, cháu ruột của ông Vân. Việc thêu dệt lên những câu chuyện những đứa trẻ cơ nhỡ, mồ côi, không có nơi nương tựa chỉ là mục đích nhằm kêu gọi lòng tốt của người dân và các mạnh thường quân để trục lợi từ thiện.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ và mục đích của việc nuôi dưỡng các trẻ mồ côi để xử lý theo quy định pháp luật.