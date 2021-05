Hàng chục nhân viên TMV AMIDA không đeo khẩu trang gào thét dạy nhau kiếm tiền khi dịch bùng phát, sau đó trở thành "ổ dịch" lớn nhất Đà Nẵng

Mới đây MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh hàng chục người được cho là nhân viên thẩm mỹ viện AMIDA ở Đà Nẵng tụ tập đông người để "học" và huấn luyện cách làm ăn, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Nhân viên thẩm mỹ viện AMIDA không khẩu trang học cách kiếm tiền

Theo nội dung đoạn clip đăng tải, tại một căn phòng được cho là thuộc thẩm mỹ viện AMIDA đang có hàng chục người đang tụ tập, không đeo khẩu trang liên tục đồng thanh hô khẩu hiệu. Phía trước là 1 người đàn ông cầm micro liên tục hét to về phía nhóm người đang đứng phía dưới, yêu cầu những người này trả lời thật to những câu hỏi của mình.

Đặc biệt, trong nhóm người phía dưới có 1 người đeo khẩu trang khi đang hô hào thì bị người đàn ông lên tiếng chất vấn:

"Vận động mục tiêu mà vẫn đeo khẩu trang à?"

Trong khi người đàn ông "gào thét" vào mặt, nhóm người phía dưới cũng chỉ có thể im lặng nghe theo. Nhóm người sau đó liên tục "đồng thanh" hô hào theo khẩu hiệu mà người đàn ông đặt ra.

Người đàn ông tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền cho nhiều người tại thẩm mỹ viện AMIDA. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin trên Tiền phong cho biết, ngày 2/5, thẩm mỹ viện AMIDA đã tổ chức một buổi huấn luyện với sự có mặt của rất đông nhân viên, lao động. Số người này không mang khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách.

Ngoài ra, Bản thân Tổng giám đốc của thẩm mỹ viện này sau đó cũng đến nhiều địa điểm, tiếp xúc nhiều người sau khi bản thân đã có triệu chứng ho, sốt, mất vị giác…, sau đó được xác định là dương tính với SARS-CoV-2.



Theo thông tin trên tờ Tiền Phong, sau khi đoạn clip được chia sẻ lên MXH, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc răn đe. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh và răn đe.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 BLHS, xảy ra tại thẩm mỹ viện AMIDA.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 12/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án để lây lan dịch ở thẩm mỹ viện AMIDA.

Được biết, thẩm mỹ viện AMIDA có 2 cơ sở tại 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu và 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Đây được xác định là 2 "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất tại Đà Nẵng đến thời điểm này khi có tới 41 ca mắc Covid-19 liên quan đến thẩm mỹ viện này.