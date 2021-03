Clip giáo viên mầm non hăng hái chơi trò chơi cùng học sinh khiến dân tình thích thú, gây "sốt" nhất là biểu cảm của cô giáo

Có bao nhiêu từ để miêu tả về nghề mầm non, trong đó đa phần là những từ mang ý nghĩa không vui như áp lực, vất vả. Công việc hàng ngày thức khuya dậy sớm, có những khi phải thức đêm soạn giáo án, nghĩ đồ chơi, đến lớp chịu áp lực công việc từ những trẻ nghịch ngợm, khóc, không ăn, đi vệ sinh, đánh nhau,... thêm nữa là áp lực từ phụ huynh học sinh không thông cảm, hay chỉ trích.



Đúng là có thế thật, nhưng vẫn có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương, thư giãn như một cách để níu lại tình yêu nghề. Trong những năm tháng đầu đời, được đồng hành cùng tuổi thơ để nuôi dưỡng cảm xúc chân thành, đáng yêu của trẻ là niềm hạnh phúc bình dị đong đầy tình thương và bao dung của các cô.

Chẳng hạn như clip cô giáo mầm non chơi trò Bảo vệ đàn gà con cùng trẻ đang khiến dân tình vô cùng thích thú sau đây. Dù chỉ là một clip khi lại khoảnh khắc thật ngắn cô và trò cùng nhảy múa vô tư theo điệu nhạc nhưng quả thật đây chính là "đặc quyền" chỉ nghề dạy trẻ mầm non mới có được.

Trong clip, một cô giáo đóng vai gà mái mẹ với "đạo cụ" là chiếc khăn choàng trên đầu. Phía sau cô là một "đàn gà con" đáng yêu do mười mấy bé "đóng vai". Phía đối diện là một cô giáo trong nhân vật muốn hãm hại đàn gà.

Đơn giản vậy thôi và khi bài hát "Đàn gà con trong sân" nổi lên, cả cô cả trò cùng nối đuôi nhau nhảy múa, di chuyển qua trái, qua phải. Vẻ mặt hài hước và khả năng "nhập vai" của cô giáo khiến dân tình cười bò vì thích thú. Và dù "kịch bản" không có gì cao trào nhưng tụi nhỏ đứa nào đứa nấy cười toe toét, nhảy cẫng lên và hoạt động hết... công suất.

Giáo viên mầm non đúng thật như một "gà mẹ" luôn dang đôi tay bảo vệ đàn gà con của mình, chăm sóc chúng từ miếng ăn, giấc ngủ, cho đến dạy kiến thức, kỹ năng… Các cô luôn gần gũi, quan tâm và vui chơi cùng các bé, ngày qua ngày mà không hề có một chút than phiền với tình yêu thương, mong sao các bé có thể thành người.

Ai chắc hẳn cũng đã từng trải qua lứa tuổi mầm non và có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cùng các cô và bạn bè. Đó sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên và nhớ mãi in sâu vào tâm trí mỗi người, vì vậy nói đến cô giáo mầm non thật là gần gũi và đáng trân trọng.