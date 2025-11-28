Đêm 19-11, trong những lời cầu cứu trên mạng xã hội với đoạn Live Stream chỉ có âm thanh, không có hình ảnh vì trời đen như mực. Lời kêu cứu ấy là của chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, ngụ nhóm Bầu Trạnh, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk), khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Đỗ Thị Hồng Đào thuật lại sự việc

Ngay lập tức, phóng viên Báo Người Lao Động gọi điện qua số đăng cầu cứu. Đầu dây bên kia hốt hoảng: "Anh ơi cứu 3 mẹ con em với! Em đang ở trên mái nhà, trời tối lắm, nước đang dâng lên, mưa xối xả. Con em lạnh cóng sắp không chịu được nữa rồi…".

Sau khi nắm được địa chỉ, phóng viên động viên chị giữ bình tĩnh, tiết kiệm pin điện thoại để chờ ứng cứu. Đồng thời, phóng viên gọi điện thông báo cho một số người thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Chị Đào cùng 2 con nhỏ ngồi trên mái nhà, giữa biển nước chờ giải cứu. Ảnh nhân vật cung cấp

Cố kìm nén cảm xúc cá nhân, phóng viên viết bản tin "Ám ảnh đoạn clip không hình của 3 mẹ con ngồi trên nóc nhà cầu cứu suốt nhiều giờ". Lời cầu cứu của chị Đào được Báo Người Lao Động đăng tải lúc 22 giờ 50 phút cùng ngày, với hy vọng thông tin được lan tỏa đến nhiều người để mẹ con chị Đào được ứng cứu.

Ngày 26-11, phóng viên đã quay lại nhà chị Đào để chia sẻ, động viên và trao tiền hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đào

Sau cơn lũ dữ, con đường mòn giữa cánh đồng dẫn vào nhà chị Đào bùn đất lầy lội. Trên một cồn đất giữa cánh đồng Vạn Lộc, 3 ngôi nhà nhỏ (của chị Đào, cha mẹ chồng và em chồng của chị) vốn bình yên nhuốm màu tang thương.

3 căn nhà nhỏ của gia đình chị Đào nằm trên cồn đất giữa cánh đồng Vạn Lộc

Chị Đào chia sẻ sáng 19-11, nước trên cánh đồng quanh nhà còn mấp mé ngoài xa nhưng đến chiều đã dâng vào sân nhà. Lúc này, ông Ngô Tấn Tài (SN 1948, cha chồng chị) rủ con gái, con dâu và 4 cháu nhỏ (con trai, con rể và vợ ông Tài đi làm ăn xa) đi lên nhà người quen để tránh lũ.

Chị Đào nghẹn lòng khi kể về cha chồng liều mình cứu con cháu nhưng không may tử vong

Tuy nhiên, cơn lũ lịch sử trước đó nước cũng chỉ lấp xấp nền nhà nên chị Đào nói cha đi trước, còn mình ở lại dọn dẹp nhà cửa. Khi chuẩn bị rời nhà thì nước đổ về ồ ạt, mọi người không thể băng qua cánh đồng.

Đến tối cùng ngày, nước lũ tiếp tục dâng cao, chị Đào và em chồng đưa 4 con nhỏ lên 2 mái nhà, đăng lời cầu cứu.

"Lo lắng cho con cháu, dù được mọi người can ngăn nhưng sáng 20-11, cha chồng đã liều mình về nhà ứng cứu. Tuy nhiên, khi gần tới nhà, ông bị nước lũ cuốn tử vong. Riêng chúng tôi đến chiều cùng ngày đã được mọi người giải cứu" – chị Đào nghẹn ngào nói.