Từ ngày hôm qua (1/11), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà tên V.T.C. ở tại thôn Phù Sa, Xã Xuân Phú (Đà Nẵng) đang ngồi ăn bánh chưng, nước mắt chảy dài trên má khiến dư luận xót xa. Người quay clip liên tục chia nói rằng cụ bà C. mấy ngày nay không có gì ăn do bị cô lập trong mưa lũ. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều hội nhóm khiến số đông "không thể ngồi yên", muốn biết địa chỉ cụ thể để giúp đỡ bà cụ tội nghiệp.

Nắm bắt được thông tin trên, Công an xã Xuân Phú nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và xác định những nội dung được thông tin trên là không đúng sự thật. Thực tế, bà cụ trong hình ảnh, clip được lan truyền đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong suốt thời gian mưa lũ vừa qua.

Công an xã Phú Xuân thông tin trong 3 ngày lụt, bà đã được cấp phát đồ ăn, sữa, nước uống, mì tôm và các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt trong mùa lụt. Thông tin cho rằng bà “mấy ngày không ăn” là không chính xác. Việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã phần nào gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cứu trợ, cũng như tâm lý của người dân.

Hình ảnh cụ bà ăn nhiều ngày không có gì để ăn do bị cô lập trong mưa lũ là không có thật. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới người quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) thông tin trên PLO rằng, người này đã thừa nhận không hiểu rõ thông tin và đăng bài đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Người quay clip đính chính trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Qua sự việc này, Công an xã Xuân Phú đề nghị người dùng mạng thận trọng, cảnh giác trong việc đăng tải các thông tin, bài viết, kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ để tránh tạo dư luận thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân về công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.