Clip: Bức xúc cảnh người đàn ông đi xế hộp mua bia "bùng" tiền, còn bất chấp nhấn ga khi bé gái đuổi theo chặn đầu

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh trong khu vực khiến nhiều người xem phải bức xúc.

Clip: Người đàn ông đi xế hộp "bùng" tiền bia, thấy bé gái chặn đầu xe còn cố tình nhấn chân ga

Cụ thể, camera này đã ghi lại được sự việc chiếc xế hộp mang biển kiểm soát 37A-006.08 dừng tại 1 tiệm tạp hóa.

Tài xế là 1 người đàn ông đã bước xuống xe và mua thùng bia tại tiệm tạp hóa này. Người này sau khi mua xong đã để thùng bia vào ghế sau rồi tiến về phía ghế lái.

Lợi dụng lúc người trong tiệm tạp hóa không chú ý, người đàn ông này nhanh chóng lên xe rồi nổ máy quay đầu xe bỏ đi mặc dù chưa hề thanh toán cho thùng bia mình vừa mua.

Phát hiện ra pha đào tẩu của người đàn ông này, một bé gái trong tiệm đã chặn đầu xe để ngăn chặn người này "bùng" tiền hàng.

Thế nhưng thay vì dừng xe để trả tiền thì người này lại cố tình nhấn chân ga mặc cho nguy hiểm có thể xảy ra với bé gái đang đứng phía trước.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip khiến nhiều người thót tim với tình huống nguy hiểm đối với bé gái này và đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ vì hành vi đáng lên án của người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô này.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/4, Ban Công an xã Nghi Trung cho biết, đơn vị đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ đối tượng Phùng Ngọc Dũng (SN 1971, trú tại khối 7, phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 13h10 ngày 12/4, Ban công an xã Nghi Trung nhận được tin báo của cháu Phạm Lê Na (SN 2006, trú tại xóm 9, xã Nghi Trung) về việc có người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 37A - 006.08 đến quán tạp hóa của nhà mình để mua 2 két bia lon Hà Nội trị giá 460.000 đồng.

Sau khi lấy bia, đối tượng lên xe bỏ trốn. Thấy vậy Na ra đứng chặn trước mũi xe thì bị đối tượng lái xe đẩy ngã ra đường để bỏ chạy.