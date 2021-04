Clip: Bị giật dây chuyền, người phụ nữ phản ứng xuất thần, tay không quật ngã tên cướp

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ bị giật giây chuyền ngay chỗ ngã tư gây xôn xao trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý, người phụ nữ này đã có màn "phản damage" xuất sắc khi tay không quật ngã tên cướp giữa đường.

Bị giật dây chuyền, người phụ nữ phản ứng xuất sắc, tay không quật ngã tên cướp giữa đường

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại. Theo đó, khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ, người phụ nữ bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật dây chuyền.

Phản ứng rất nhanh, người phụ nữ này đã liều mình cầm lấy tay của 1 tên cướp rồi quật ngã đối tượng, sau đó tri hô mọi người xung quanh. Rất may mắn, tại thời điểm đó, nam tài xế điều khiển ô tô đã dừng xe lại, hỗ trợ người phụ nữ.

Người phụ nữ dùng tay không bắt cướp, có sự hỗ trợ của tài xế xe ô tô đi phía sau

Sau 1 hồi giằng co, 2 tên cướp đã bị bắt giữ và giao cho cơ quan công an. May mắn người phụ nữ không có chấn thương gì nặng và lại tiếp tục hành trình của mình.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ người phụ nữ, đồng thời cảm phục hành động của người tài xế ô tô trên.

Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/4 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguồn tin trên tờ Người lao động cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, thanh niên giật dây chuyền khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi) có 1 tiền án cướp giật tài sản. Còn đối tượng điều khiển xe máy tên Mai Đức Quý (31 tuổi) có 2 tiền án cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.