Clip bé gái 5 tuổi bị xe tải cán tử vong khi đi xe máy cùng mẹ - khoảnh khắc khiến mọi phụ huynh bủn rủn

Một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra mà nạn nhân là bé gái 5 tuổi khiến ai nấy vô cùng xót xa, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Ô tô tải cán trúng bé gái 5 tuổi tử vong. Nguồn: MXH Giao thông

Theo dõi đoạn clip được đăng tải có thể thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy, phía sau có chở bé gái lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải chạy cùng chiều. Cú va chạm đã khiến cả hai ngã xuống đường, bé gái bị bánh ô tô tải cán trúng, tử vong tại chỗ.

Bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ sau va chạm

Diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại được. Nhiều người xót xa và bàng hoàng ngay sau khi đoạn clip được đăng tải. Số đông thắc mắc nguyên nhân vụ tai nạn. Người thì cho rằng do người phụ nữ chạy xe máy đã có pha đánh lái nguy hiểm trước đó khiến tài xế ô tô phản ứng không kịp. Người thì cho rằng, góc quay này vẫn chưa thể hiện rõ tất cả nguyên nhân và diễn biến nên không thể khẳng định do người phụ nữ điều khiển xe máy.

Hiện vụ việc hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Được biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng ngày hôm nay (18/11) trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).