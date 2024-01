CLIP: Bắt giam kẻ ngông cuồng cầm dao chém công an

Ngày 2-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ đối tượng Dương Văn Hậu (ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), kẻ cầm dao chém người đi đường tại TP Châu Đốc vào tối 1-1 vừa qua.



Clip: Đối tượng Hậu dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-1, Thiếu tá Thái Văn Tâm (Cán bộ Đội Tổng hợp, Công an TP Châu Đốc) cùng Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP Châu Đốc thì phát hiện Hậu đang cầm dao đứng giữa đường.

Thấy hành vi của Hậu có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, thiếu tá Tâm đến khuyên ngăn nhưng Hậu ngày càng hung hăng. Thấy khó thuyết phục đối tượng, thiếu tá Tâm chủ động trấn áp Hậu.

Đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt. Thiếu tá Tâm bị chém trúng vào tay gây mất nhiều máu. Lúc này, lực lượng chi viện Công an TP Châu Đốc đã kịp thời đến hỗ trợ đưa thiếu tá Tâm đi cấp cứu. Còn Hậu bị lực lượng Công an TP Châu Đốc bắt giữ.

Đại tá Lê Phú Thạnh (đứng bìa trái) cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sáng 2-1, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên, biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Thái Văn Tâm khi thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Đại tá Thạnh cũng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho thiếu tá Tâm.