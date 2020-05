Clip: 2 nam thanh niên "bơi ngửa" giữa đường, toàn thân co giật nghi do phê cỏ mỹ khiến nhiều người hoảng hốt

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên có biểu hiện bất thường nằm ngay giữa đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Nam thanh niên co giật, chân tay như đang bơi giữa đường nghi do dùng chất kích thích khiến nhiều người hoảng hốt. Nguồn: Vũ Trọng Hiệp

Theo dõi đoạn clip ngắn ghi lại cho thấy, 1 nam thanh niên áo đen nằm dưới đất, có biểu hiện lờ đờ, liên tục co giật, chân tay múa may như đang bơi và không còn tỉnh táo. Một thanh niên khác cũng nằm giữa đường, chân tay co duỗi trong tình trạng lơ mơ.

2 thanh niên nằm vật ra giữa đường trong tình trạng không tỉnh táo, chân tay múa may, co giật. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ. Có mặt tại hiện trường, một số người cũng lên tiếng đề nghị lên gọi xe để đưa các thanh niên này đi cấp cứu, số khác thì cho rằng nên gọi công an phường ra xử lý.

Dù chưa biết nguyên nhân khiến các nam thanh niên trên có những hành động bất thường là gì nhưng ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao bàn tán:

- "Sợ quá, không khác gì zombie trong mấy bộ phim".

- "Nhìn không giống say rượu chút nào, chắc phê chất kích thích rồi".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng biểu hiện của 2 thanh niên trên rất giống với phê cỏ mỹ - một loại ma túy giá rẻ nhưng vô cùng nguy hiểm. Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng rần rần chia sẻ kèm theo nhiều bình luận xôn xao.