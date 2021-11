Clinique đang sale mạnh: Mua 1 tặng 1 trên Lazada, mua dịp 11/11 cực hời

dTrong làng mỹ phẩm Clinique vẫn là cái tên được nhiều chị em công sở yêu thích. Clinique thuộc sở hữu của tập đoàn mỹ phẩm đình đám Estee Lauder Companies. Các sản phẩm của Clinique đều được thử nghiệm và chứng minh lâm sàng không gây kích ứng hay tác dụng phụ. Mỗi sản phẩm đều được các bác sĩ và chuyên gia da liễu điều chế, sản xuất để phù hợp với từng làn da chuyên biệt, kể cả da mụn hay da nhạy cảm.



Trong dịp sale lớn nhất năm ngày 11/11 này, Clinique Việt Nam đã tung ra chương trình giảm giá cực shock: Mua 1 tặng 1 trên Lazada. Chương trình này áp dụng cho những dòng sản phẩm đình đám của hãng như kem dưỡng, serum… Bởi vậy nên, chị em tội gì không tranh thủ dịp này sắm ngay những item hot hit với giá hời của Clinique.

Kem dưỡng ẩm Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel - Moisturizer được đánh giá cao ở khả năng cân bằng, kiểm soát dầu thừa. Giúp phục hồi độ ẩm đã mất trên da. Tranh thủ dịp sale mua 1 tặng 1 này, bạn tội gì không tranh thủ sắm luôn.

Thêm 1 gợi ý khác cũng hay ho không kém cho nàng công sở, đó là Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly - Moisturizer. Em kem dưỡng này vừa giúp dưỡng ẩm lại phục hồi, cấp nước và chống lại các tác nhân ô nhiễm. Kết cấu dạng thạch nước, thấm nhanh trên da.



Nếu đang lo lắng về những đốm sạm nám trên da thì bạn đừng bỏ qua cơ hội tậu ngay Clinique Even Better Clinical Dark Spot Corrector + Interrupter. Với công nghệ CL-302 và hợp chất Interrupter, em serum này sẽ giúp giảm thiểu các đốm đen và làm đều tông da, hạn chế sự hình thành đốm đen mới.

Clinique iD: Dramatically Different Hydrating Jelly lại tập trung vào hiệu quả dưỡng ẩm, giảm thiểu mệt mỏi. Cả năm đã lao động, làm việc vất vả, giờ chính là lúc bạn có thể tự thưởng cho bản thân 1 lọ serum xịn xò để da luôn căng mướt, tươi trẻ.

Mùa Đông hanh khô sắp đến, một lọ kem dưỡng nặng đô sẽ vô cùng cần thiết. Bạn có thể tham khảo ngay Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator - Moisturizer với thành phần men vi sinh lô hội độc quyền, Hyaluronic Acide và nước lô hội hoạt tính có khả năng cấp ẩm thẩm thấu chuyên sâu qua 10 tầng da và liên tục trong suốt 100h.

Với bước rửa mặt, Clinique Liquid Facial Soap Oily - Cleanser sẽ giúp làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn mà không gây khô căng hay rát da. Em nó luôn nhận được vô số lời khen từ những người từng sử dụng.

Clinique Clarifying Lotion Twice A Day Exfoliator tập trung vào hiệu quả làm sạch, loại bỏ ô nhiễm bụi bẩn cho da hỗn hợp thiên dầu. Dùng em nó đều đặn mỗi ngày sẽ giúp da dẻ mượt mà, giảm thiểu mụn hiệu quả.



Serum Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum mới toanh, vừa được ra mắt nhưng cũng đã góp mặt trong chương trình sale 11/11 này. Tranh thủ sắm em serum này trong khung 0-2h ngày 11/11 trên Lazada, bạn sẽ được tặng kèm kem dưỡng da jelly và serum mini trị giá 650k.

Sáp tẩy trang Clinique Take The Day Off Cleansing Balm đình đám của Clinique nhờ khả năng làm sạch hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ với da. Trong dịp sale này, bạn có thể sắm combo sáp tẩy trang + kem dưỡng da jelly với giá giảm chỉ còn 920k.