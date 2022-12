Clé de Peau Beauté The Foudation N tiếp tục khẳng định danh xưng "Nữ hoàng kem nền" với sản phẩm mới

Kem nền The Foundation phiên bản mới được ra mắt

Khi sự "hoàn hảo" vẫn chưa là điểm dừng



5 năm trước, kem nền The Foundation của Clé de Peau Beauté lần đầu tiên ra mắt và chinh phục được trái tim của hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới, kể cả những khách hàng khó tính nhất nhờ kết cấu mịn màng tan chảy, cảm giác nhẹ và êm như nhung, mang lại lớp nền căng bóng đồng thời còn cấp ẩm dưỡng da ngay cả khi đang trang điểm.

Dù The Foundation đã gặt hái hơn 26 giải thưởng danh giá, được mệnh danh là "Nữ hoàng Kem nền", Clé de Peau Beauté The Foudation N vẫn luôn không ngừng nghiên cứu đổi mới như lời cam kết của thương hiệu. Sau hơn ba năm đầu tư tìm kiếm những giải pháp cao cấp hơn về mặt nguyên liệu và công nghệ, The Foundation phiên bản cải tiến đã ra đời. Với thành phần làm đẹp có sức mạnh che khuyết điểm từ Lakesis Extract, công nghệ làm mờ mọi dấu vết trên da Blur Perfection Technology và hiệu quả không đổi suốt 24 giờ.

Kem nền The Foundation phiên bản mới

Thành phần che khuyết điểm quyền năng



Các chuyên gia Clé de Peau Beauté đã tìm thấy một thành phần làm đẹp quyền năng trên hòn đảo Chios, Hy Lạp có tên Lakesis Extract - chiết xuất nhũ hương từ cây mastic với sức mạnh che khuyết điểm từ ngàn xưa được xác định là trung tâm của hỗn hợp Precious Lakesis Complex – trái tim của The Foundation phiên bản mới.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa chiết xuất Lakesis kỳ diệu và hỗn hợp dưỡng da của La Crème mang đến cho kem nền The Foundation hiệu quả nâng cơ dưỡng ẩm tốt, giúp da đàn hồi căng đầy theo thời gian.

Công nghệ làm đẹp đột phá, phù hợp với mọi tone da

Là thương hiệu tiên phong trong việc phá vỡ giới hạn của chính mình để tái định hình sự hoàn hảo trong 40 năm qua, Clé de Peau Beauté đã kết hợp khoa học và công nghệ đột phá để tạo nên một sản phẩm hoàn hảo phù hợp với mọi sắc da.

Khác với các loại kem nền thường thấy được sử dụng hạt phấn, Clé de Peau Beauté The Foudation N không chứa hạt phấn mà ứng dụng công nghệ làm mờ Blur Perfection Technology độc quyền bao phủ nhẹ nhàng mọi dấu vết không hoàn hảo trên da trong khi vẫn giữ trọn độ trong suốt cho khuôn mặt, mang đến làn da rạng rỡ, đầy sức sống.

Công nghệ này tạo ra các tông màu kem nền chưa từng có trước đây. Dù sắc tố dưới da là đỏ hay vàng, mọi phụ nữ đều có thể tìm thấy một màu kem nền hoà hợp với sắc da trong nhiều sắc thái màu của Clé de Peau Beauté The Foudation N mới.

Clé de Peau Beauté The Foudation N mới có nhiều phiên bản phù hợp với nhiều sắc da khác nhau

Trải nghiệm hoàn hảo suốt 24 giờ



Lấy cảm hứng từ công nghệ nhũ hóa thường được sử dụng trong kem dưỡng da, kem nền Clé de Peau Beauté The Foudation N mới có dạng nước lại gel mỏng nhẹ, có kết cấu cô đặc nhưng hòa quyện mượt mà vào làn da, tạo lớp trang điểm tự nhiên, trong suốt như giọt sương buổi ban mai.

Clé de Peau Beauté The Foudation N mới cấp ẩm liên tục trong 24 giờ giúp nuôi dưỡng làn da bên dưới lớp trang điểm

Hơn cả một lọ kem nền, Clé de Peau Beauté The Foudation N phiên bản mới là một tác phẩm nghệ thuật được kết tinh từ sự tỉ mỉ và tập trung khi nghiên cứu, tính sáng tạo trong khoa học cũng như quyết tâm bứt phá để vươn lên một tầm cao mới của Clé de Peau Beauté. Sự thành công trong nhiệm vụ trình làng phiên bản hoàn mỹ hơn của "Nữ hoàng kem nền" đã một lần nữa khẳng định triết lý thương hiệu trong việc luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ cao cấp nhất để chăm sóc cho vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại.



Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido

Địa chỉ: Lầu 27, Vietcombank Tower, số 05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh