Chuyện về nữ nhân suýt trở thành phi tần nhà Thanh, vì Hoàng đế băng hà nên được gả cho người khác rồi hạ sinh 13 người con

Nữ nhân này chính là Hách Xá Lý thị, con gái của đại thần Sách Ni. Hách Xá Lý thị là một đại gia tộc của nhà Thanh, Sách Ni là công thần khai quốc và là người đứng đầu trong 4 vị phụ chính đại thần của Hoàng đế Khang Hi.

Lúc đó, Hoàng đế Thuận Trị yêu say đắm Đổng Ngạc phi nhưng vì là một Hoàng đế nên ông không thể không tuyển chọn thêm phi tần. Tuy nhiên, khi cuộc tuyển tú cuối cùng vừa mới bắt đầu thì Hoàng đế Thuận Trị không may bệnh nặng rồi qua đời vào năm Thuận Trị thứ 18 (năm 1661).

Do đó các tú nữ cũng không cần tiếp tục tham gia tuyển tú nữa. Trong số các tú nữ đó có con gái của Sách Ni, vì Hoàng đế không còn nữa nên hi vọng trở thành phi tần cũng tan thành may khói.

Hách Xá Lý thị từ khi còn bé đã được phụ thân dạy dỗ để trở thành phi tần nhưng không ngờ Hoàng đế lại ra đi như thế. Chính vì vậy, Sách Ni đã quyết định gả con gái yêu dấu của mình cho An Thân vương Nhạc Lạc. Địa vị của Nhạc Lạc cũng không thấp, đủ khiến Sách Ni hài lòng.

An Thân vương Nhạc Lạc là cháu nội của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, là một dnah tướng lập nhiều chiến công trong thời Hoàng đế Thuận Trị và Hoàng đế Khang Hi.

An Thân vương Nhạc Lạc lúc đó vốn đã có một người vợ chính thất là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị. Nhưng người này đã qua đời không lâu trước khi Hách Xá Lý thị được gả cho An Thân vương Nhạc Lạc. Do đó, nàng đã trực tiếp được ngồi vào vị trí chính thất Đại phúc tấn.

Hách Xá Lý thị có mẫu tộc hùng mạnh sau lưng lại có tướng mạo xinh đẹp nên An Thân vương Nhạc Lạc cũng rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Sau hơn 20 năm, Hách Xá Lý thị đã sinh cho An Thân vương Nhạc Lạc 13 người con, trong đó có 6 con trai và 7 con gái.

Người đời nhận xét rằng, Hách Xá Lý thị dù không thể trở thành phi tần của Hoàng đế nhưng lại có được cuộc sống viên mãn và yên bình mà nhiều người khao khát. Nếu sống trong hoàng cung có thể nàng sẽ không thể sống tốt như thế.

Nguồn: Sohu