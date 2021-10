Cardi B trở thành biểu tượng thời trang từ bao giờ?

Chắc chắn không phải từ lúc Cardi B lãnh trúng chiếc guốc oan nghiệt ngót nghét 15 phân của Nicki Minaj.

Trước khi khuấy động toàn cầu với bản hit "Bodak Yellow", nữ rapper da màu này chỉ là một cô gái nghèo phải bươn chải mưu sinh với đủ ngón nghề, từ kết giao băng đảng cho tới vũ nữ thoát y. Cô còn "bần" đến mức vác thân đến tiệm nail để xin làm móng "chịu", không xu dính túi.

Và kể cả lúc đã thành danh, cái bóng Nữ hoàng nhạc rap của Nicki Minaj cũng trở thành chướng ngại vật khổng lồ trên con đường sự nghiệp của Cardi B. Âu cũng bởi ngoài âm nhạc thì nữ rapper chưa mò mẫm được một bản sắc trội bật trong thời trang. Những bộ cánh mà stylist Kollin Carter dày công chọn lựa cho cô tuy gợi cảm nhưng vẫn chưa đủ đô để "tẩy phèn", cho đến tận thảm đỏ Grammy lần thứ 61...

Không còn ỷ y vào những thớ vải mỏng mảnh hay đường cong khêu gợi để "giật spotlight", Cardi B và ekip đã tìm ra chân ái của mình với thiết kế từ Thierry Mugler.

Ướm lên mình một sáng tạo dị hoặc cùng phong thái cong cớn không thể nhầm lẫn, hình ảnh của Cardi B tại Grammy đã tạo nên cơn rung chấn ngang ngửa với "Bodak Yellow" khi mới xuất hiện. Thậm chí cũng nhờ kiệt tác thời trang này mà mọi dòng tít về thảm đỏ sự kiện âm nhạc danh giá năm đó đều nhắc tới Cardi B. Hàng loạt cái tên như Lady Gaga, Kylie Jenner, Miley Cyrus, Jennifer Lopez... đều bị cô vượt mặt gọn ghẽ.

Đến ngưỡng ấy, công chúng phải tự hỏi: Chiếc đầm quái lạ này từ đâu ra vậy?

Một vé ngược dòng lịch sử về show diễn Thierry Mugler năm 1995

Không đơn thuần là một nhà thiết kế, Thierry Mugler được xem như một nghệ sĩ đích thực với nhiều tác phẩm song hành với những bộ môn nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, âm nhạc... Mọi show diễn trong quá khứ của ông cũng trở thành giáo cụ trực quan cho lớp trẻ sau này nghiên cứu và học hỏi, trong nỗ lực nâng thời trang lên thành bộ môn nghệ thuật thứ tám.

Giới mộ điệu có thể dễ dàng kể đến kiểu đầm đen "Nữ hoàng Hắc ám" hay bộ bodysuit "Fembot" trứ danh, và chắc chắn tất thảy đều công nhận rằng show diễn Thu/Đông 1995 của vị quái kiệt này chính là một huyền thoại.

Show diễn Couture năm 1995 của Mugler được Vogue tán tụng là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử thời trang. Phong cách dàn dựng đầy kịch tính kết hợp giữa thời trang, âm nhạc, điện ảnh... tạo nên tiền đề cho cả một nền công nghiệp trên toàn cầu.

Show diễn quy tụ mọi yếu tố để người xem phải dán mắt không rời: Một thế giới nơi thời trang được sinh ra từ những thần thoại hay viễn tưởng, âm thanh đã tai với buổi hòa nhạc trực tiếp từ James Brown - "Bố già nhạc soul", sân khấu hoành tráng được dựng trong rạp xiếc Paris's Cirque d'Hiver với cả trăm năm tuổi đời và sức chứa ngàn người. Đây cũng là show diễn thời trang hiếm hoi được truyền hình trực tiếp tại Pháp vào đúng khung giờ vàng.

Tại show này, công chúng được chiêm ngưỡng giới siêu mẫu như Naomi Campbell, Linda Evangelista, Shalom Harlow, Karen Mulder... trình diễn song song với các người mẫu ngoại cỡ.

Để chi tiết về show diễn, có lẽ Google sẽ giúp ích khá nhiều. Cũng đừng vì thế mà chúng ta bỏ qua nhân vật chính ở câu chuyện này: Chiếc đầm "Vệ nữ", với tên nguyên bản là "Venus Dress". Là look thứ 99 trong tổng số 108 thiết kế được trình diễn, đầm "Vệ nữ" được ướm lên sắc vóc mỹ miều của chân dài người Ý Simonetta Gian Felici. Cô cũng được mệnh danh là "nàng thơ" của Thierry Mugler trong suốt một thời gian dài.

Chưa bao giờ giới hạn của thời trang lại được đẩy xa đến thế. Từ óc sáng tạo của một đạo diễn hình ảnh, Mugler đã tạo nên tác phẩm mà chỉ cần nhìn vào là khán giả liên tưởng đến ngay một câu chuyện thần thoại...

... Đó chính là bức tranh "Sự ra đời của thần Vệ nữ" (The birth of Venus) của danh họa Sandro Botticelli. Không đơn thuần ngợi ca cái đẹp, tác phẩm này còn ẩn dụ sự tái sinh của một nền văn minh và những thay đổi về chính trị, văn hóa sau khủng hoảng thời Trung cổ.

Tuy nhiên ở đời lắm sự mấy ai ngờ. Vật đổi sao dời dễ trong phút mốt. Sau đỉnh cao là show 1995, nhà Mugler rơi xuống vực sâu lụn bại trước khi đóng cửa vào năm 2003. Có lẽ các thiết kế của ông dị biệt và thú vị quá nên thành ra xa rời tính ứng dụng, nhất là khi chủ nghĩa thực dụng lên ngôi vào đầu những năm 2000. Cốt lõi tình cảnh thê thảm của nhà mốt phần nhiều ở khâu kinh doanh. Cũng từ đó mà Mugler quyết định nghỉ hưu, giao toàn quyền thương hiệu cho công ty mẹ Clarins.

Chung số phận với hàng loạt tác phẩm Haute Couture khác, chiếc đầm "Vệ nữ" bắt đầu chìm vào giấc ngủ đông kéo dài gần 2 thập kỷ. Chỉ đến khi được đánh thức bởi Cardi B, giới mộ điệu mới vỡ lẽ ra nhà Mugler đã từng có một thời huy hoàng đến thế.

Vì sao lại là chiếc đầm "Vệ nữ"?

Mỗi năm có cả trăm bộ Haute Couture ra đời, cả ngàn váy áo mới mẻ từ đủ nhà mốt lớn nhỏ trải dài khắp bốn kinh đô thời trang. Vậy vì sao Cardi B lại chọn một thiết kế đã nhuốm bụi ngót 24 năm?

Có lẽ ngoài tính thẩm mỹ vượt ngoài tưởng tượng, chính ẩn ý được giấu kín trong chiếc đầm là lý do khiến nó được nữ rapper "khai quật" và "rã đông".

Chiếc đầm "Vệ nữ" của Cardi B không chỉ hợp người mà còn hợp cảnh.

Bởi đúng như ý nghĩa về bức họa Sự ra đời của thần Vệ nữ, Cardi B muốn mượn bộ cánh này để nói lên chiến thắng bản thân: Nữ nhân đầu tiên trong lịch sử âm nhạc được xướng tên ở giải "Album rap xuất sắc" tại Grammy, vượt qua hàng loạt nam rapper như Nipsey Hussle, Travis Scott và Mac Miller. Grammy 2019 chính là nơi chứng kiến sự trỗi dậy của Cardi B nói riêng và nữ giới nói chung, một sự dịch chuyển về địa vị xã hội và văn hóa chưa từng thấy. Chưa kể bản thân Cardi B cũng muốn mượn hình tượng Vệ nữ - nữ thần của tình yêu và sinh sản, để tôn vinh phái đẹp.

Sau khi đồng hành cùng Cardi B đến Grammy, tuyệt tác này được hoàn trả lại nhà Mugler nhằm thực hiện một sứ mệnh cao cả hơn. Đó là sự xuất hiện trong triển lãm Camp: Notes On Fashion diễn ra tại Bảo tàng nghệ thuật The Metropolitan Museum of Art's. Đây cũng là nơi để giới mộ điệu mục sở thị một sáng tạo thời trang được hồi sinh trọn vẹn sau hai thập kỷ đóng băng.

Chiếc đầm "Vệ nữ" mang trong mình cả một chương của lịch sử, thời kỳ mà sự kịch tính lên ngôi trong mọi khoảnh khắc.

Đây cũng là hoàng kim của phong cách kể chuyện qua thời trang. Váy áo không đơn thuần để mặc, chúng mang trong mình những giai thoại, thông điệp và cả hy vọng.

Mối nhân duyên bền chặt

Giao kết giữa Cardi B và Thierry Mugler có thể ngắn gọn trong ba từ: "Duyên trời định". Nhờ có Mugler mà nữ rapper đã tìm thấy bản ngã tối thượng, và ngược lại chính Cardi B thức tỉnh nhà mốt khỏi giấc ngủ vùi dai dẳng.

Cũng nhờ mối giao kết như hình với bóng này mà các di sản thời trang được giới mộ điệu đương đại, đặc biệt Gen Z, chăm chú tìm hiểu và hết sức tôn sùng. Vị thế của giới siêu sao giờ đây cũng được phân thêm cấp bậc mới: Chẳng cứ mặc Haute Couture mới nhất là đỉnh lưu, phải được nhà mốt ưu ái tạo điều kiện sử dụng các thiết kế từ kho lưu trữ mới được xem như đãi ngộ tuyệt đối.

Hiện chưa mấy nghệ sĩ quốc tế đạt đến đãi ngộ này. Đếm sơ sơ chỉ có Cardi B, Rihanna, Kim Kardashian... Đại diện châu Á chỏng chơ mỗi Angela Baby. Cô được Dior chọn làm gương mặt tham gia chiến dịch "Archive" nhằm hồi tưởng lịch sử của nhà mốt vào đầu tháng 7 năm nay. Một điều chắc chắn là, thương hiệu cao cấp không bao giờ mạo hiểm để những tên tuổi kém hấp dẫn gánh vác sức nặng từ bề dày lịch sử của kho lưu trữ.

Nhờ mối thân tình mới khởi sắc vài năm qua với Mugler, Cardi B có thể diện các thiết kế cũ nhất hay mới nhất từ nhà mốt này một cách tùy ý.

Đền đáp đãi ngộ từ Mugler, Cardi B cũng tạo nên ngoại lệ cho riêng nhà mốt. Met Gala 2021 rình rang mà cô chẳng đoái hoài góp mặt, thế nhưng khi đích thân NTK Manfred Thierry Mugler mời đến dự triển lãm thì nữ rapper nhận lời ngay không chút do dự. Thành ra thêm một lần nữa, thiết kế từ BST Thu/Đông 1995 của Mugler được Cardi B tái hiện sinh động.

Với bộ cánh "gắt" không kiêng nể, Cardi B tiếp tục trở thành tâm điểm của Paris Fashion Week năm nay. Cô hiện diện tại triển lãm "Thierry Mugler, Couturissime" trong bộ cánh đỏ lộng lẫy.

Đây cũng là look thứ 104 trong BST trứ danh của Mugler.

Suy cho cùng, chiếc đầm "Vệ nữ" đã giúp Cardi B lẫn nhà mốt Mugler thay đổi vận mệnh đôi bên. Sức bật từ sự kiện thảm đỏ 2019 chính là minh chứng nhãn tiền của chiêu thức "hợp tác là đại thắng" trong làng mốt. Nó cho thấy siêu sao có thể mang lại sức sống trở lại cho cả một thương hiệu, và thương hiệu cũng tô vẽ vị thế siêu sao tựa "hổ mọc thêm cánh".

Tuy nhiên dù thành công vang dội đến đâu thì giao kết mới vài ba năm thiết lập. Người ta cũng bảo, đường dài mới biết ngựa hay, thế nên dân tình cứ chờ xem dài lâu tiếp vậy...

Nguồn: Vogue, Fashionista