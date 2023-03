Chuyện tình như phim của tài tử đình đám xứ Hàn với fangirl nước ngoài: Định mệnh gặp gỡ, hơn kém 14 tuổi vẫn quá đẹp đôi

Nam tài tử Lee Jee Hoon là gương mặt khá quen thuộc với những khán giả yêu phim Hàn. Anh từng hợp tác với Yoona (SNSD) trong bộ phim nổi tiếng You Are My Destiny, góp mặt trong nhiều tác phẩm như Glass Mask, You Are The Best, My Fair Lady...Lee Jee Hoon còn là cái tên nổi tiếng ở lĩnh vực nhạc kịch với thâm niên hơn 17 năm trong nghề.



Ngoài sự nghiệp, Lee Jee Hoon còn trở thành tâm điểm mới đây nhờ chuyện tình lãng mạn như phim với bà xã người Nhật kém 14 tuổi - Miura Ayane. Dù có nhiều khác biệt về tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ và cả nghề nghiệp, Lee Jee Hoon và Ayane vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau. Cơ duyên dẫn lối cho chuyện tình của cả 2 vô cùng đặc biệt.

Mẹ của Ayane vô cùng yêu thích của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và đặc biệt hâm mộ Lee Jee Hoon. Nhờ có mẹ, Ayane đã biết đến Lee Jee Hoon từ lâu. Dần dần, cô cũng yêu mến và trở thành fan của Lee Jee Hoon, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Hàn vì nam diễn viên. Cuối cùng, Ayane đến Hàn Quốc theo học đại học và trở thành phiên dịch viên. Trong thời gian học đại học, cô gái người Nhật thường xuyên đến tham dự các buổi nhạc kịch của Lee Jee Hoon. Tình cờ làm sao, người quen của Ayane lại biết Lee Jee Hoon và giới thiệu cả 2 với nhau sau một buổi biểu diễn.

Sau buổi biểu diễn, Ayane tham dự 1 bữa tiệc cùng mọi người và chính thức làm quen, trao đổi số điện thoại với Lee Jee Hoon. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc ở đây nhưng Ayane lại quyết tâm phải gặp lại và nói lời cảm ơn tới Lee Jee Hoon vì đã giúp cô có được ngày hôm nay. Nếu không trở thành fan của Lee Jee Hoon, Ayane có lẽ sẽ không hề hứng thú với tiếng Hàn hay đến Hàn du học.



Ayane đã mời Lee Jee Hoon đi ăn để cảm ơn nhưng Lee Jee Hoon lại không may làm mất điện thoại. Dù chưa thể liên lạc với Lee Jee Hoon ngay lần đầu, Ayane vẫn không hề nản chí và kiên trì tiếp tục hẹn gặp Lee Jee Hoon.

Tuy nhiên, đến lần thứ 2 này, cả 2 vẫn chưa thể gặp nhau vì Lee Jee Hoon bất ngờ bị đau bụng. Đến lần thứ 3, khi đã sắp xếp thời gian xong hết, bất ngờ lại có sự cố xảy ra khiến Ayane chưa thể gặp được Lee Jee Hoon. Tại khu vực cả 2 hẹn gặp nhau bất ngờ phát hiện có ca nhiễm COVID-19 nên chẳng còn cách nào khác ngoài hủy hẹn. Suốt 3 lần đều chưa thể gặp được nhau nên Ayane quyết tâm sẽ thử thêm lần nữa trước khi quyết định bỏ cuộc.



Cuối cùng, sau 5 lần 7 lượt lỡ hẹn, cặp đôi đã chính thức gặp mặt. Lee Jee Hoon vô cùng lo lắng vì không biết tại sao Ayane lại muốn gặp mình đến như vậy. Sau này, nam diễn viên chia sẻ rằng nếu Ayane nói trước lý do, anh có thể đã đỡ e ngại hơn. Tuy thế, Lee Jee Hoon vẫn xuất hiện tại buổi hẹn như đã định và ngay lập tức phải lòng trước nhan sắc của Ayane.

Chuyện tình của nàng fangirl người Nhật và nam diễn viên xứ Hàn cứ thế bắt đầu từ buổi hẹn hôm ấy. Chỉ 1 năm sau, cặp đôi quyết định về chung một nhà, viết nên cái kết hạnh phúc cho cuộc gặp gỡ định mệnh. Từ khán giả trung thành của những bộ phim Lee Jee Hoon, Ayane quyết tâm học tiếng Hàn và làm việc tại Hàn Quốc, cuối cùng có được cơ hội gặp nam thần trong mộng. Đây chẳng khác gì tình tiết trong những bộ phim tình cảm ăn khách.

Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng những giây phút hôn nhân mật ngọt. Trên trang cá nhân của Ayane tràn ngập những hình ảnh sóng đôi ngọt ngào của 2 vợ chồng.

