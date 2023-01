Chuyện tình của hai cặp đôi tí hon từng gây chú ý: Hạnh phúc viên mãn nhưng luôn bị người ngoài lầm tưởng một điều

Cách đây một thời gian, hình ảnh về một đám cưới của cặp đôi vợ chồng tí hon được chia sẻ khiến mạng xã hội xôn xao. Trước đó, chúng ta cũng từng chứng kiến một đám cưới của cặp đôi tí hon khác. Không chỉ đặc biệt với chuyện tình mà hành trình cuộc sống của họ cũng khiến dân mạng vô cùng tò mò.



Câu chuyện của hai cặp đôi dưới đây là minh chứng cho một điều: Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và được hâm mộ về hạnh phúc mà mình tạo ra.

Cặp đôi Văn Thắng và Sương

Hình ảnh đám cưới của chú rể Văn Thắng và cô dâu tên Sương ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý. Được biết, Văn Thắng 36 tuổi, hiện làm việc tại tập đoàn Mường Thanh. Cô dâu kém chồng 5 tuổi và là nhân viên chỉnh sửa ảnh. Hai vợ chồng đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Hôn lễ của họ được tổ chức tại quê nhà Nghệ An.

Thắng chỉ cao 1m35, Sương cao 1m30. Thắng chia sẻ rằng anh mắc hội chứng suy tuyến yên nên không thể cao lớn được. Bù lại, anh luôn lạc quan và chưa bao giờ tự ti về bản thân mình.

Cặp đôi Thắng và Sương hiện sinh sống tại Hà Nội.

Cặp đôi quen nhau cách đây 2 năm khi Sương từ Hà Tĩnh ra Hà Nội học tập. Họ quen nhau và nói chuyện với vai trò anh em. Dần dần, càng nói họ càng thấy nhiều điểm chung, mối quan hệ cũng thân thiết hơn, từ bạn bè, người yêu và cuối cùng quyết định kết hôn.

Gia đình Thắng khi biết con trai sắp cưới vợ thì mừng lắm bởi họ chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Bố mẹ Thắng rất quý Sương và hi vọng hai con sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Trong thời gian yêu đương và cả sau khi kết hôn, khi đi với nhau, thi thoảng họ cũng gặp phải những khoảnh khắc dở khóc dở cười.

Ví dụ họ bị nhầm là chị em hoặc anh em. Nhầm lẫn nhiều nhất chính là bị người ngoài cho rằng họ chỉ là hai bạn nhỏ.

Hiện tại, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ xong xuôi. Họ thuê một căn hộ chung cư ở Linh Đàm và bắt đầu những ngày tân hôn hạnh phúc.

Họ thuê một căn hộ tại Linh Đàm và bắt đầu cuộc sống mới.

Đôi vợ chồng Nguyễn Hùng và Diễm My

Đây là cặp đôi vợ chồng tí hon khá có tiếng trên MXH Việt Nam. Hùng và My đều 33 tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Đôi vợ chồng có chiều cao dưới 1m2 do mắc căn bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hormone tăng trưởng và giọng nói như trẻ con, chỉ có trí óc phát triển bình thường.

Hiện tại, Hùng đang dạy công nghệ thông tin cho một trung tâm ở Hà Nội. Ngoài công việc chính, anh còn làm thêm cho công ty nước ngoài, làm MC chương trình trên VTV4.

Diễm My là người Ninh Thuận, biết đến Hùng khi anh xuất hiện trong một chương trình tivi. Sau đó vì tiếng gọi tình yêu, My đã xin ra trung tâm Hùng giảng dạy để học và được gần gũi với anh. Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng, My cũng thành công có được trái tim chàng trai người Nghệ An.

Vợ chồng Nguyễn Hùng và Diễm My là cặp đôi tí hon khá có tiếng

Khi đến với nhau, họ đã đối mặt với nhiều sự phản đối của gia đình và dị nghị từ người xung quanh. Bố mẹ lo cho tương lai của cả hai, rồi chuyện con cái của họ. Tuy nhiên, tình yêu đã chiến thắng tất cả. Hôn lễ của cặp đôi đã được tổ chức vào năm 2019.

Khi yêu và ở bên nhau, họ gặp không ít tình huống dở khóc dở cười và đương nhiên nhiều nhất vẫn là chuyện bị lầm tưởng là hai đứa trẻ.

Họ ngồi ở bờ hồ công viên tâm sự, ai đi qua cũng ngoái lại vì thấy hai đứa trẻ ngồi với nhau mà không có bố mẹ trông.

Anh Hùng từng kể: "Họ tưởng chúng tôi là trẻ con nên đến hỏi han. Tôi nói mình đã ngoài 30 tuổi rồi mà họ không tin. Họ bảo: Trẻ con nói dối là không tốt. Lúc đó tôi chỉ có thể lấy giấy tờ nhân thân ra để chứng minh.

Đó không phải lần đầu chúng tôi bị mọi người hiểu nhầm. Có những lần đi bộ trên phố, mọi người thấy tôi dắt tay vợ, tưởng trẻ con nên cười ầm ĩ. Thậm chí, lúc tôi thể hiện tình cảm với vợ bằng cái hôn má, họ còn nhìn chúng tôi bằng con mắt thiếu thiện cảm. Lâu dần tôi cũng thấy quen, nhưng giờ đến chỗ đông người cũng không dám thể hiện nhiều tình cảm".

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai ngày càng hạnh phúc. Hùng xây dựng kênh Youtube và Facebook để chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Họ nhận được rất nhiều sự chú ý.

Họ đã mua được nhà riêng sau hơn 2 năm kết hôn

Hơn 2 năm sau khi kết hôn, cặp đôi đã mua được nhà riêng có diện tích 74m2 tại quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc và đón nhận nhiều niềm vui mỗi ngày. Khi rảnh rỗi, họ lại lên mạng livestream ca hát, giao lưu và trò chuyện với những người yêu mến.

Thi thoảng, vợ chồng Hùng cũng rủ nhau đi du lịch, trải nghiệm các địa điểm thú vị cùng nhau. Họ đang ngày ngày tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và hài lòng với các thành quả đã đạt được sau hơn 2 năm kết hôn.