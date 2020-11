Chuyện tình của cô gái Việt và chàng trai Anh quốc kém tuổi: Màn cầu hôn đầy nước mắt, mẹ chồng nhắn nhủ con trai một điều duy nhất cần làm với con dâu!

Đối với nhiều cô gái Việt Nam khi đi du học nước ngoài, mạng xã hội hay các app hẹn hò chính là công cụ giúp họ tìm bạn và kết bạn nhanh chóng nhất. Ở đất nước lạ, việc tìm kiếm một người để trò chuyện chẳng dễ dàng gì cả. Và cũng nhờ những app hẹn hò đó mà đôi lúc những chuyện tình đẹp, cuộc hôn nhân hạnh phúc đã diễn ra.



Cặp đôi quen nhau nhờ app hẹn hò

Nguyễn Trà Mi 26 tuổi, chuẩn bị kết hôn cùng James - ít hơn Trà Mi 2 tuổi. Cặp đôi hiện sinh sống tại Anh quốc. Mi quen James qua một app hẹn hò khi cô qua Anh học Thạc sĩ.

Mi kể: "Mình ấn tượng với James nhiều điều lắm. Anh ấy rất siêng năng và giỏi giang, đầu cứ như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết. James còn rất hài hước khi nói chuyện và khiến mình cười rất nhiều. James cũng đẹp trai đúng kiểu mình thích, hiền lành và nói chuyện vô cùng chân thật".

Chính những ấn tượng tốt đầu tiên đó mà mối quan hệ của Mi và James có cơ hội bắt đầu. James là người chủ động theo đuổi Trà Mi trước. Dần dần, sự chân thành của anh khiến cô gái Việt cảm động, nhận lời yêu. Mi còn kể lại rằng có lần James bất ngờ rơi nước mắt chỉ vì bỗng nhiên thấy thương cô nhiều quá. Điều đó khiến Mi vô cùng cảm động và nhận thấy tình cảm chân thành mà người đàn ông ấy dành cho mình.

"Anh nói rằng anh thương và không muốn xa mình. Nói xong tự nhiên anh khóc thút thít như trẻ con luôn vậy", Trà Mi chia sẻ.

Cặp đôi Trà Mi - James.

James có lẽ là một người dễ xúc động và mau nước mắt. Đặc biệt là những điều liên quan đến Mi đều khiến anh không kìm được cảm xúc của mình. Từ lúc yêu đến khi anh cầu hôn Mi là 2,5 năm. Cô tâm sự rằng đáng lẽ chuyện cầu hôn được James chọn vào đầu năm 2020 song vì dịch bệnh nên kế hoạch không thể tiến hành. Tháng 8 vừa rồi, người đàn ông này đã chính thức cầu hôn My theo cách khá đặc biệt.

Mi nhớ lại: "Một hôm, anh dắt mình đi ăn tối ở nhà hàng lãng mạn. Ăn xong hai đứa đi dạo công viên và ăn kem. Tự nhiên lúc đó anh kể chuyện hai đứa gặp nhau thế nào, quen nhau ra sao rồi bảo rằng rất hạnh phúc khi được quen mình và muốn dành phần đời còn lại để chăm sóc và bảo vệ mình.

Nói xong anh quỳ xuống, mắt rưng rưng hỏi: 'Will you marry me?'. Lúc đó mình cũng xúc động rồi nói đồng ý, sau đó James bắt đầu rơi nước mắt, trước đó là đã xúc động lắm rồi. Ai ngờ đâu được buổi cầu hôn lại diễn ra bất ngờ và nhiều nước mắt như thế chứ".

Ảnh nhẫn cầu hôn của Trà Mi.

Điều duy nhất mẹ chồng dạy con trai

Ban đầu, mẹ Mi rất không muốn con gái yêu đàn ông ngoại quốc. Từ lúc Mi quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ, mẹ cô đã lo sợ điều này vì nghĩ con gái lấy người nước ngoài sống quá xa mẹ, đối phương có đối xử tốt với Mi không. Tuy nhiên, Giáng sinh năm ngoái, Mi đã đưa James về ra mắt và chính sự chân thành, tử tế cùng tình yêu của anh dành cho cô đã khiến mẹ Mi ủng hộ mối quan hệ này.

"Mẹ mình không nói được tiếng Anh mà anh ấy lại không nói được tiếng Việt. Bởi thế mình là thông dịch viên. Những lúc không có mình thì cả hai dùng body language (ngôn ngữ cơ thể) để giao tiếp", Mi chia sẻ.



Cặp đôi có nhan sắc xinh đẹp.

Nói đến chuyện tình của mình, Mi muốn dùng đến từ "thuận lợi". Quả thật, hành trình từ lúc quen, yêu rồi sắp tiến đến hôn nhân của Mi chẳng có khó khăn hay trở ngại gì. Gia đình James rất quý và ủng hộ chuyện tình của cả hai.

Tuy nhiên giữa Mi và chồng có một chút khác biệt trong ăn uống khi cô đặc biệt thích món Việt, thích ăn mắm còn James lại không. Thế nên việc nấu nướng cho bữa ăn cũng phải chú ý làm khác biệt. James tôn trọng văn hóa Việt còn Mi hoàn toàn tôn trọng văn hóa Anh.

Mi kể chuyện gặp mẹ chồng: "Lần đầu mình gặp mẹ chồng là khi bác xuống thăm James. Mẹ chồng thoải mái và cởi mở lắm nên mình không bị áp lực. Lúc sau mình gặp cả nhà thì ai cũng giúp đỡ mình. Mình cũng quen dần với văn hóa phương Tây nên chuyện bị 'khớp' quá nó không xảy ra.

Đến bây giờ, mẹ chồng vẫn thường hỏi thăm cuộc sống của hai đứa. Mình rất cảm động với bà bởi đối với chuyện tình của hai đứa, bà luôn dạy chồng mình phải biết yêu thương mình nhiều hơn. Tình cảm lo toan và chân thành đó rất quý giá".

James rất thích văn hóa Việt Nam. Anh thậm chí còn am hiểu lịch sử Việt hơn Mi nữa do đam mê nên tìm hiểu vô cùng sâu sắc. James cũng luôn bày tỏ muốn học tiếng Việt để giao tiếp nhiều hơn với mẹ và bạn bè của Mi.

Cũng theo Mi, nhiều lúc cô nghĩ vẩn vơ rồi đặt câu hỏi cho James rằng tại sao anh lại yêu thương cô đến thế. Hóa ra, James thấy Mi sống một mình nơi xứ người, làm gì cũng tự lực, kết quả học tập lại rất tốt nên càng thêm quý trọng cô.

Mi tâm sự: "Anh ấy còn bảo rằng mình là người châu Á nhưng anh tìm được sự đồng cảm trong tính cách cũng như cách nói chuyện dù hồi mới quen mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu".

Hiện tại, Mi và James vẫn đang chuẩn bị cho đám cưới. Họ dự định sẽ kết hôn vào gần ngày Giáng sinh. Ở nhà, James làm hết việc nhà giúp vợ, Mi chỉ đảm đương chuyện nấu nướng mà thôi. Vấn đề tiền bạc giữa vợ Việt và ông chồng ngoại quốc cũng khá được quan tâm. Nói đến điều này, Mi thẳng thắn:

"Ngay từ lúc yêu hai đứa đã vô cùng rõ ràng trong vấn đề này, mỗi người tự lo chuyện của mình.

Sau khi cưới bọn mình sẽ có khoản chung để lo chuyện gia đình. Cá nhân mình luôn tự lập và thích sự rõ ràng trong kinh tế như thế. Tuy nhiên quà cáp cho gia đình đối phương thì cả hai tự động mua luôn, nó xuất phát từ sự tôn trọng và tình cảm mà".

Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào trước ngày Giáng Sinh.

Với Trà Mi và James, nền tảng đầu tiên để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc chính là sự thành thật. Thành thật trong lối sống, sự chia sẻ ngay cả những chuyện thường ngày.

Mi nói tiếp: "Vấn đề phải nói ra là vô cùng quan trọng, có chuyện cứ giấu giếm thì ai biết để mà giải quyết được. Sự thành thật sẻ chia và tôn trọng nhau chính là 2 điều giúp mối quan hệ của hai đứa bền chặt. Và kể cả khi bước vào hôn nhân, bọn mình vẫn sẽ duy trì điều đó".

Trà Mi cũng tiết lộ rằng họ sắp tổ chức đám cưới nhưng chuyện sinh em bé vẫn là ở một tương lai xa hơn nữa.

"Bọn mình sẽ đi du lịch, làm những điều mình thích rồi mới tính xa hơn là việc sinh con. Dù sao bọn mình vẫn còn trẻ và ít tuổi mà".

Một mình ở xứ người, gặp được một người đàn ông yêu thương, thấu hiểu và nguyện gắn bó với ta cả đời thật sự là một điều quý giá. Chúc mừng Trà Mi và hi vọng cuộc hôn nhân của cô sẽ thật sự hạnh phúc nhé!