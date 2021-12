Chuyện thú chơi vòng tay đắt đỏ của hội chị em: Góc khuất chỉ người chơi lâu năm mới hiểu!

Chơi vòng tay hay bất kỳ thú chơi nào cũng vậy, cái hay ở chỗ đi săn lùng hàng hiếm. Khi chúng ta khao khát thứ gì, phải đi kiếm tìm bằng được thì lúc nhận thành quả mới thấy vui và thỏa mãn.

Chơi charm rồi mới biết cái cảm giác sục sôi khi đi tìm một cái charm yêu thích rồi háo hức, hồi hộp khi charm sắp về và cuối cùng là vỡ òa khi cầm được chiếc charm trên tay.

Thế nhưng có bước vào con đường chơi charm rồi mới biết, thú chơi này cứ tưởng đơn giản mà cũng lắm gian truân.

Không ít chị em đã gặp phải những tình huống éo le trong quá trình mua charm, làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng khi chơi "bộ môn" này.

Charm hiếm có tiền cũng đã khó mua, đã thế còn bị nhãn hàng đánh đố

Chị Trà My, 35 tuổi, là một "dân chơi" charm cũng được 4 - 5 năm kể: "Mình hay chơi OHMbeads, mấy charm hiếm mình biết chủ yếu là của thương hiệu này như charm Luna, Cave In, Hug me... Những charm này bán có giới hạn, ví dụ như chỉ có 111 charm trên toàn thế giới. Ban đầu ở Việt Nam cũng ít người chơi dòng này nên muốn săn được mình phải chờ người chơi ở nước ngoài pass lại."



Charm trái tim "Heart of Stone" từng gây bão trong giới chơi charm. Ảnh: popomeo

Chị My cũng kể thêm, cách đây vài năm OHMbeads ra mắt charm "Heart of Stone". Charm này có 3 phiên bản và được đựng trong hộp kín. Chỉ khi mở ra mới biết mình mua được charm nào. Chị My chia sẻ: "Khi đó đập hộp vui lắm. Mình mua tận 3 hộp. Bạn mình mua hẳn chục hộp để đập với hy vọng ra được đủ các phiên bản. Mình và bạn rủ nhau ra quán cà phê đập hộp. Mình thì hồi hộp mà người xung quanh thì nhìn mình như mấy đứa ngáo cơ (cười). Trong số 3 set charm này thì có 1 phiên bản siêu hiếm. Kiểu 111 viên sẽ có 10 viên phiên bản đấy. Về sau charm đấy được đấu giá ở Việt Nam lên 10 triệu/ charm. Lúc mình đập thì cũng không ra được viên nào. Mua charm nhiều lúc cũng hên xui thế đấy."



Chiếc charm trái tim bên ngoài bạc, bên trong đen là charm hiếm nhất của dòng này.

Ai chơi Pandora lâu sẽ biết charm cổ chủ yếu là charm "two tone" (charm kết hợp cả vàng lẫn bạc) và charm gold (charm vàng) của Pandora đời đầu. Chẳng hạn như những cặp sapcer Rho của Pandora được các chị em đánh giá là cực đẹp và tất nhiên là... siêu hiếm. Toàn những "chị đại" chơi lâu năm mới sở hữu mà có những lúc giá ngất ngưởng hơn 20 triệu cho một cặp. Mà vì hàng cổ nên nếu không ai pass lại thì có muốn mua cũng chẳng mua được.



Cặp spacer Rho được bán với giá hơn 20 triệu/ cặp.

Có nhiều charm cổ tuy chỉ là charm bạc thôi, một phần vì không sản xuất nữa, một phần vì khi nhiều người cùng "săn" thì nó trở nên hot. Và tất nhiên khi đi giá charm cũng tăng lên kha khá khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đủ chuyện éo le khi mua vòng tay, đấu giá charm cũng có luôn

Chị M. Phạm, một người chơi hệ... đá, chị đặc biệt thích các viên đá quý của Troll Beads. Không giống như charm bạc hay charm vàng thì cái nào cũng giống nhau, đá tự nhiên nên một viên lại mang một vẻ đẹp khác. Mỗi người chơi sẽ có cách nhìn nhận vẻ đẹp của viên đá theo cách của riêng mình như độ trong, vân đá đẹp...



Viên đá ruby (thứ từ phải vào) là viên đá mà chị M. Phạm phải vất vả lắm mới mua được. Ảnh: M. Phạm

Để mua được những viên đá đẹp, "dân chơi hệ đá" thường không chỉ mua một viên, mà cùng một loại đá sẽ mua nhiều viên. Chị M. Phạm kể: "Có lần mình order trực tiếp đá từ hãng ở nước ngoài về xong gặp đủ khó khăn trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng viên đá mua về bị đắt gần gấp đôi giá mua bình thường. Viên đá đó ở hãng bán 5 triệu mà mình mua với giá 9 triệu. Cũng may viên đá đó mình rất ưng và giữ đến tận bây giờ. Mình cũng không nỡ pass vì mua giá cao mà cũng khó khăn quá mới mua được. Đúng là chơi đá thì mới biết kiếm viên đá đẹp khó lắm. Phải như kiểu có duyên ý."

Có một đợt sốt xình xịch các loại charm limited và dân tình đổ xô đi lùng. Nhiều chị em ham hố phải lùng hết các group từ trong nước đến nước ngoài, thậm chí tìm cả ở các trang bán hàng của Thái Lan, Mỹ... Chưa kể nhiều lúc phải thức đêm canh mở bán trên các trang web chính hãng. Nói chung vất vả gian nan lắm.



Các phiên đấu giá charm thường được diễn ra trong các nhóm chơi charm.

Rồi chuyện đấu giá charm cũng có luôn nhé! Có đợt charm limited của OHM Beads rộ lên, ở Việt Nam cũng có nhiều nhóm tổ chức đấu giá charm, ai trả cao nhất thì được mua và thường sẽ có giờ chốt. Nhiều người toàn canh còn 2 - 3 phút trước khi hết giờ vào trả giá và thế là nhảy giá tít mù vào mấy phút cuối. Cuối cùng giá bị đẩy lên cao gấp mấy lần so với giá gốc nhưng các chị em vẫn đổ xô vào mua và quan trọng là vui vẻ khi đấu giá được.

Không cẩn thận còn mua phải... charm "pha ke" như chơi

Trong số các thương hiệu vòng và charm kiểu này thì Pandora vẫn là cái tên phổ biến nhất. Cũng bởi vậy mà những chiếc vòng và charm của Pandora thường bị làm nhái nhiều hơn cả. Chẳng cần đi đâu xa, lượn ngay một vòng các phố chuyên vàng bạc ở Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt nhưng chiếc vòng na ná Pandora với đủ các mẫu charm.

Hàng fake thường khắc laze nên theo 1 font chữ nhất định. Còn Pandora thì có font chữ riêng và khắc thủ công nên nhìn chữ rất khác nhau. Đặc biệt là khoảng cách giữa chữ S và cụm 925 cũng có khác biệt.

Bên cạnh những phiên bản nhái có phần xấu lộ liễu thì giờ đây có các sản phẩm "pha ke" giống hàng thật đến 90%, chỉ có các "dân chơi" vòng sành sỏi mới có thể phát hiện ra. Mà để phân biệt hàng fake với hàng real thì cũng cần nhìn kỹ từng đường nét chữ trên charm hay soi kỹ phần chốt với vòng tay. Ví dụ như ở charm bạc Pandora sẽ có "S 925" (S là Silver và 925 là thành phần bạc nguyên chất chiếm tới 92,5%), đối với charm thật, dòng chữ này tuy nhỏ nhưng đường nét đều và mảnh, charm fake có thể sẽ khắc xấu và thô hơn.

Mà bạn biết đấy, cái charm và vòng đã nhỏ thì phần chữ hay cái chốt bên trong nó lại nhỏ xíu, nhìn kỹ lắm mới thấy. "Dân chơi" còn phải soi kỹ như thế thì không khó hiểu khi nhiều người mới chơi lỡ mua phải đồ "pha ke" mà cũng chẳng hề biết. Charm fake tất nhiên cũng được làm bằng chất liệu bạc, vàng và được làm nhái một cách tinh xảo, thậm chí khắc chữ y hệt.

Vì thế, mua charm nếu không mua tại cửa hàng hay website chính hãng thì các chị em cũng nên đặt mua charm tại các địa điểm nhập charm uy tín.

Đến charm vàng cũng có tình trạng charm fake.

Chuyện lừa đảo tất nhiên cũng không tránh khỏi

Một điều khiến không ít các em cảm thấy rất bức xúc đó là nhiều người đã lợi dụng bán charm fake cho người khác với giá của charm thật. Thế nên trên hội nhóm chơi vòng tay kiểu này không ít lần xuất hiện những bài bóc phốt nhau rồi nhờ những người chơi khác kiểm chứng hàng giả hay hàng thật.

Chưa hết, có những tài khoản ảo còn đi lấy ảnh của người khác xong đăng lên hội nhóm để "pass" đồ như thật. Nhiều chị em không biết vẫn nhắn tin chốt đơn và chuyển khoản trước. Mong ngóng mãi không thấy charm về thì lúc ý các chị em mới biết mình đã nhận về một cú lừa.

Thậm chí tinh vi nhất là có những trang web lừa đảo tạo giao diện y như website chính hãng. Nhiều chị em nhầm lẫn vào đặt charm và nhận về một đống hàng giả mà đem cho cũng chẳng ai buồn lấy.

Bài đăng cảnh báo một website lừa đảo dùng giao diện y hệt website chính hãng.

Những con sâu làm rầu nồi canh như vậy khiến không ít các chị em mới bước vào thú chơi charm đã cảm thấy nản vô cùng.

Thế mới thấy chơi vòng tay hóa ra không hề dễ dàng gì. Nhưng sau tất cả, đã mê rồi thì khó khăn nào cũng bỏ qua hết được. Thế mới đúng tinh thần "dân chơi" chứ nhỉ?