Cô vợ tung "quái chiêu" không ngờ để "dạy dỗ" lại chồng: Kết quả thu về sẽ khiến chị em mắt tròn mắt dẹt

Cách đây vài tháng, gia đình tôi có một con chó giống Cocker Spaniel đáng yêu có tên Caleb. Tôi đã đọc nhiều tài liệu để có thể huấn luyện một chú chó con và háo hức dành cả mùa Hè để dạy dỗ nó.



Nhưng giấc mơ đó đã tan thành mây khói khi hai đứa bé nhà tôi lại dị ứng với chó. Caleb đành “lỡ duyên” với gia đình. Bé được đưa đến một tổ ấm khác. Tôi thì ngồi ở đây, ôm lấy mớ kiến thức huấn luyện chó và có lẽ sẽ chẳng có ngày nào được áp dụng. Cuối cùng, một người bạn thách thức tôi thử sử dụng những điều học hỏi được đó để “nắn” lại anh bạn đời của mình.

Thật tình tôi không tán thành ý kiến rằng trong một mối quan hệ, người này nên “thống trị” người kia như cách mà những con chó hoang trong môi trường tự nhiên vẫn làm. Mối quan hệ giữa con người với thú cưng nó rất khác với việc tự nguyện ở bên nhau giữa những cặp đôi.

Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại, thú thật có vài đặc điểm nho nhỏ về hành vi của bạn đời mình khiến tôi thấy không thích lắm. Nếu có cơ hội, tôi cũng “chỉnh” lại anh ấy.

Tôi biết rằng nếu hai đứa có thể ngồi lại, tâm sự với nhau, anh ấy có lẽ sẽ thay đổi mình để tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng làm cách nào bây giờ, tôi và anh ấy đều lắm việc, chưa kể, cả hai còn có con cái cần chăm sóc. Bởi thế, chuyện hai vợ chồng có thời gian bên nhau một mình quá mức xa xỉ.

Tôi ghét thể hiện rằng mình nói chuyện với anh ấy để phàn nàn về những điều chưa hài lòng. Đương nhiên, tôi cũng mong mỏi có cách thức nào đó dễ dàng hơn để thay đổi chính bạn đời mình.

Gia đình của tác giả bài viết.

Câu nói “Đàn ông là chó” xúc phạm cả đàn ông và những chú chó xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn băn khoăn rằng không rõ thủ thuật của Cesar Milan - nhà chó học hành vi người Mỹ gốc Mexico về chuyện thay đổi hành vi của chó với con người có hiệu quả khi sử dụng nó cho đàn ông hay không. Lăn tăn vì điều đó, tôi đã quyết định thử.

Trong suốt 1 tuần tiếp đó, tôi đã cố gắng “chỉnh” chồng mình với các thủ thuật đơn giản.

Đối xử với bạn đời của mình dựa trên các kiến thức khi huấn luyện một con vật có phải chìa khóa của hạnh phúc hôn nhân hay không? Các bạn có thể huấn luyện một con chó cũ theo các mánh khóe mới? Đó chắc chắn là những câu hỏi thật lớn.

Mánh khóe đầu tiên: Đến và tận hưởng!

Bạn đời của tôi rất thiếu kiên nhẫn. Anh ấy không thể ngồi xem tập phim nào đó mà không kiểm tra Email hoặc lấy Nintendo Switch để chơi game.

“Anh đang nghe đây”, lúc tôi phàn nàn chuyện kém tập trung thì anh ấy nói vậy, mắt vẫn nhìn vào Zelda (trò chơi điện tử).

Anh ấy bỏ lỡ luôn những tình tiết quan trọng trong bộ phim. Điều này khiến cho tôi sau đó phải giải thích qua lại để anh bắt kịp với các tập.

Cesar cho biết một phần của chìa khóa tìm kiếm sự cân bằng giữa người và thú cưng chính là nhận thức được bản thân ra sao cũng như tôn trọng bản năng của nó. Tôi nhận ra rằng chương trình tôi muốn xem không phải là chương trình anh ấy muốn theo dõi. Tôi thích Glow, Orange is the new black còn anh thích xem lại Games of Thrones hoặc các chương trình Discovery.

Thật tội lỗi khi trước đó tôi cũng không thể nào chú tâm vào những chương trình anh ấy thích. Tôi thích đan lát hoặc tô màu khi xem, điều đó có nghĩa là tôi cũng bị phân tâm giống như vậy.

Khi làm điều đó, chúng tôi dành thời gian “ngồi cạnh” nhau thay vì “bên nhau”. Tôi quyết định cùng anh ấy tập trung vào một chương trình cả hai cùng yêu thích. Sau đó, tôi nắm lấy tay anh ấy rồi chăm chú xem.

“Ngồi lại đi”, tôi nói. Anh ấy mỉm cười và làm theo đúng như vậy.

Mánh khóe thứ 2: Đến khi cần!

Tôi thích nấu nướng nhưng có vài điều khiến tôi vô cùng khó chịu. Ví dụ như khi tôi đã hoàn thành xong bữa tối rồi gọi mọi người: “Đến giờ ăn rồi” và chẳng có ai bước đến. Tôi đã dành nhiều thời gian cho các món ăn, không cần quá nhiều lời khen ngợi hay sự hoan nghênh nhiệt liệt nhưng điều tối thiểu nhất chồng con làm là có thể ăn khi thức ăn còn nóng.

“Chậc chậc” chính là lệnh của Cesar khi cố gắng điều chỉnh hành vi của một con chó. Sau đó, tôi phát hiện ra Cesar đã có thói quen đó từ mẹ mình khi bà thường “chậc chậc” để yêu cầu con trai chú ý lắng nghe. Đột nhiên, tôi thấy điều này có thể thử, nó có vẻ ổn đấy chứ.

Tôi đã làm vài món ăn rồi thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng và rồi chẳng ai thèm nhìn đến cả.

“Chậc chậc”, tôi bắt đầu. “Bữa tối, chậc chậc”… các con tôi phá lên cười vì âm thanh vừa vang lên. Chồng tôi quay sang nhìn như thể bất ngờ lắm nhưng ít nhất cũng là chú ý rồi tiến về phía cái bàn.

Việc chỉ dùng một dấu hiệu như thế này cũng đỡ cho việc tôi phải hét lên. Chắc chắn tôi sẽ thử lại việc này vào lần tới khi đám trẻ tranh nhau đọc sách.

Mánh khóe thứ ba: Tìm và lấy!

Nói gì thì nói, nhờ vả bạn đời quá nhiều cũng không hay. Tôi cũng không như thế đâu nhưng đúng là tôi không thích đi xuống cầu thang.

Chồng của tôi cũng lười biếng vào ban đêm. Anh ấy là người thích nói mấy câu như: “Không biết làm thế nào” và khen tôi làm giỏi hơn anh ấy.

Caser cho biết mẹo để yêu cầu một con chó làm gì đó là thêm động lực vào thứ đó. Chẳng hạn như đồng ý sẽ chơi kéo co với chúng sau khi chúng đã hoàn thành những điều bạn yêu cầu.

Thay vì yêu cầu chồng đi lấy cho tôi một ly nước, tôi đã cất hai cây kem vào tủ lạnh và nói với anh ấy rằng có điều bất ngờ ở tầng dưới. Khi anh ấy đang đảo mắt nhìn tôi đã nói anh ấy trông thật tuyệt khi làm gì đó cho vợ.

“Lấy đến đây cho em nào”, tôi thủ thỉ và cố gắng nháy mắt đầy gợi cảm thay thế cho lời nói: “Em sẽ ‘chiều’ hết nấc nếu anh làm điều này”.

Anh ấy đã làm theo kể cả khi nhìn tôi nháy mắt cũng chẳng được hoàn hảo cho lắm. Tôi cầm lấy que kem rồi hai vợ chồng cùng ăn trong sự thỏa mãn.

Thủ thuật thứ tư: Hãy lên tiếng!

Chồng tôi và tôi không tranh cãi nhiều kể cả khi anh ấy không đồng ý. Điều khiến tôi phát điên là tôi cảm thấy mình như đang độc thoại với chồng hơn là trong cuộc thảo luận.

Tôi phải nói về cảm xúc của mình trong hàng giờ sau đó dừng lại để suy nghĩ về anh ấy, đồng thời tự thuyết phục bản thân rằng chồng tôi đang nghĩ gì.

Cesar nói: “Con người kể chuyện, con chó nói sự thật”. Mặc dù tôi biết bạn đời của mình có khả năng lừa dối tôi nếu anh ấy muốn. Vấn đề là tôi đôi khi vẫn tự tạo ra các phiên bản về sự kiện trong đầu dù cho nó không khớp với thực tế. Nếu anh ấy im lặng, tôi luôn cho rằng anh ấy chán mình dù có thể lúc đó anh chỉ mệt mà thôi.

Vào ngày thứ 3 của cuộc “chỉnh chồng”, tôi đã hỏi anh rằng liệu chúng ta có nên thay đổi kế hoạch kỳ nghỉ cho tháng tới hay không. Tôi đề nghị chúng tôi thay đổi thời gian bay và thậm chí nơi cả nhà định đến trong những ngày đầu.

Anh ấy đồng ý ngay lập tức rồi bắt đầu thực hiện chuyện thay đổi. Thông thường tôi hiểu điều này có nghĩa là anh không thích kế hoạch ban đầu nhưng chẳng thèm nói gì cả. Tôi bắt đầu một cuộc chiến, yêu cầu chồng lên tiếng trong mọi chuyện: “Anh thực sự cảm thấy ra sao?”.

Thủ thuật thứ 5: Lăn đi nào!

Tôi biết rằng nhiều người thích ôm ấp vào ban đêm nhưng tôi muốn ngủ. Bạn đời của tôi là một người đàn ông thích âu yếm vợ. Thường thì tôi sẽ chịu đựng cho đến khi anh ấy ngủ say rồi chui ra khỏi cánh tay của chồng.

Điều này sẽ ổn thôi ngoại trừ việc anh ấy chiếm nửa cái giường còn tôi bám vào mép đệm để không bị người ngoài hành tinh hay con ma nào chộp lấy mình. Thêm vào đó, nhiệt độ cơ thể của anh ấy cũng cao khiến cho chỉ cần trong vòng ôm của chồng 5 phút là bộ đồ ngủ tôi mặc ướt sũng mồ hôi.

Theo Hiệp hội Kennel Mỹ (hiệp hội huấn luyện chó) thì để một con chó lăn lộn, người ta cũng có cách đặc biệt. Họ sẽ để đồ ăn từ mũi nó rồi dần dần đưa qua góc khác để chú chó chạy theo và lật ngược mình lại.

Nhưng khi người đàn ông của tôi nằm xuống thật khó để anh ấy lăn sang góc khác.

Tôi thì thầm: “Anh lăn qua bên đó được không?”, chồng tôi chỉ ngủ say sưa. Tôi thử: “Chậc chậc”, vì ban ngày điều này khiến anh ấy chú ý ngay cũng chẳng có tác dụng.

Cuối cùng, tôi với tay giật chiếc áo sơ mi bẩn của mình chỗ đựng đồ giặt. Tôi để nó dưới mũi anh ấy và ném nó sang góc kia của cái giường, hi vọng anh ấy sẽ đi theo mùi hương nhưng chồng tôi không hề nhúc nhích. Phải chăng anh ấy đang huấn luyện vợ cách hưởng thụ sự âu yếm chăng!

Đôi khi, có những cách đặc biệt trong cuộc sống để cải thiện mối quan hệ đúng không nào!

Theo Romber