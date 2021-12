Chuyện "tan - hợp" của giới siêu giàu thế giới trong năm 2021, từ kinh thiên động địa đến khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ

Đời tư của những tỷ phú giàu nhất thế giới luôn là chủ đề không bao giờ hết HOT trên truyền thông. Trong năm 2021, giới tỷ phú đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly, tan vỡ đầy tiếc nuối cùng với những góc khuất dần được hé lộ. Ngoài những đời tư ồn ào, đường ai nấy đi, cũng có nhiều đám cưới của giới thượng lưu được tổ chức khiến thế giới phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Hãy cùng điểm lại những câu chuyện "tan - hợp" của giới tỷ phú trong năm 2021 để thấy rằng người giàu cũng nhiều buồn phiền lắm thay!

Tỷ phú Bill Gates ly hôn

Vào tháng 8 vừa qua, vợ chồng tỷ phủ Bill Gates chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án bang Washington sau 27 năm chung sống. Sự tan vỡ của cặp đôi này đã gây chấn động dư luận thế giới, nhất là trong lĩnh vực từ thiện khi cả hai đang cùng chung tay xây dựng và phát triển quỹ Quỹ Bill & Melinda Gates.

Cũng kể từ đây, góc khuất về cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng nhất nhì thế giới này bị phanh phui. Tỷ phú Bill Gates bị cáo buộc ngoại tình, có hành vi không đứng đắn với các nữ nhân viên trong công ty. Ông cũng được cho là bị vợ đòi ly hôn vì mối quan hệ mật thiết giữa Bill Gates với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein trong quá khứ. Hình tượng về một người đàn ông tài giỏi, giàu có, yêu vợ thương con của tỷ phú Bill Gates đã hoàn toàn bị sụp đổ.

Tỷ phú giàu nhất thế giới chia tay

Vào tháng 9 vừa qua, tỷ phú Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới hiện tại đã chính thức nói lời chia tay bạn gái, nữ nghệ sĩ Grimes, sau 3 năm hẹn hò. Ông chủ Tesla cho biết hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi con chung là bé X Æ A-Xii Musk.

Theo tỷ phú Elon Musk, nguyên nhân khiến cặp đôi đường ai nấy đi vì họ quá bận rộn, phải làm việc ở những nơi khác nhau nên ít có thời gian dành cho nhau. Chính vì vậy, họ quyết định đi trên những con đường riêng biệt. Tỷ phú giàu nhất thế giới trước đó đã có 5 con trai từ cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với người vợ đầu tiên là nhà văn Justin Wilson. Người vợ thứ hai của ông là nữ diễn viên Talulah Riley và cả hai không có con chung.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, ông Musk từng chia sẻ về chuyện tình yêu: "Tôi từng yêu sâu đậm và tổn thương sâu sắc". Có lẽ chính vì thế mà với các mối quan hệ về sau, tỷ phú Musk ngày càng trở nên lý trí và thậm chí là có phần "phũ phàng" hơn.

Tỷ phú ly hôn chạy theo "tiểu tam"

Vào tháng 10, truyền thông Mỹ xôn xao trước việc một tỷ phú nữa ly hôn chỉ vì sự xuất hiện của "kẻ thứ 3". Cụ thể, tỷ phú John Paulson (65 tuổi), lãnh đạo Paulson & Co., một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York đã đệ đơn ly hôn vợ Jenny Paulson sau 20 năm chung sống.

Người tình của tỷ phú này là cô Alina de Almeida, 33 tuổi, một chuyên gia dinh dưỡng xinh đẹp. Điều đáng nói là người vợ chỉ biết chồng mình đệ đơn ly hôn và có nhân tình bên ngoài sau khi đọc tin tức trên báo. Được biết trước đó ông John Paulson nhiều lần dẫn "tiểu tam" xuất hiện công khai và hiện cặp đôi đang chung sống trong căn hộ ở Midtown mà ông và vợ cũ đồng sở hữu. Tỷ phú John Paulson và vợ cũ vẫn đang thảo luận về vấn đề phân chia tài sản.

Con gái tỷ phú Bill Gates kết hôn

Jennifer Gates, con gái đầu lòng của ông Bill Gates và vợ cũ Melinda đã tổ chức đám cưới với Nayel Nassar vào giữa tháng 10 vừa qua. Con gái cưng nhà Gates đã nên vợ nên chồng với vận động viên cưỡi ngựa nổi tiếng.

Hôn lễ diễn ra riêng tư và xa hoa tại trang trại ở hạt Westchester, New York, thuộc quyền sở hữu của Jennifer Gates. Hôn lễ ước tính tiêu tốn ít nhất 2 triệu USD với dàn khách mời "chất lừ". Dù đã chia tay nhưng ông Bill Gates và vợ cũ vẫn cố gắng kết hợp cùng nhau để con gái có ngày vui trọn vẹn.

Thiếu gia giàu nhất châu Âu kết hôn

Alexandre Arnault (29 tuổi), con trai thứ hai của tỷ phú giàu nhất châu Âu, ông Bernard Arnault (Chủ tịch kiêm CEO LVMH) đã tổ chức hôn lễ xa hoa tới tận hai lần. Cô dâu của thiếu gia giàu nhất châu Âu là Géraldine Guyot, một nữ doanh nhân thành đạt.

Géraldine Guyot từng lọt vào danh sách 30 Under 30 (30 gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi) về bán lẻ và thương mại điện tử do Forbes bình chọn vào năm 2020. Trong khi đó thiếu gia Alexandre là phó chủ tịch điều hành của thương hiệu trang sức Tiffany & Co. và từng được bổ nhiệm làm CEO của hãng vali cao cấp Rimowa vào năm 2017. Chi phí và dàn khách mời trong hôn lễ được giữ kín trên truyền thông.

Cháu gái tỷ phú dầu mỏ kết hôn

Vào tháng 11, giới tỷ phú xôn xao trước hôn lễ của Ivy Getty, cháu gái cưng trùm dầu mỏ người Anh gốc Mỹ Jean Paul Getty. Sau khi người cha qua đời vào tháng 11 năm ngoái, Ivy Getty thừa kế một phần trong khối tài sản 5 tỷ USD của dòng họ.

Getty là một trong những dòng họ giàu nhất nước Mỹ từ thập niên 1950 đến nay. Ngoài dầu mỏ, gia tộc này còn nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác. Người bạn đời của Ivy là Tobias Engel, nhiếp ảnh gia người Austria. Ivy thường làm mẫu cho các dòng thời trang bền vững. Ngoài hoạt động trong làng mốt, cô còn là họa sĩ.

Lễ cưới tổ chức vô cùng xa hoa và khách mời tại tiệc cưới cũng toàn những nhân vật cộm cán bao gồm Thống đốc California Gavin Newsom, Thị trưởng San Francisco London Breed, Vanessa Getty, Công chúa Olympia của Hy Lạp, nhà thiết kế Wes Gordon...

